ʼಸಮಂತಾ ಜೊತೆಗಿನ ಆ ದಿನಗಳೇ ನನ್ನ ಕರಿಯರ್ ಹೀಗಾಗಲು ಕಾರಣʼ.. ಒಂದೇ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ ಬಾಂಬ್ ಸಿಡಿಸಿದ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ!

Naga chaitanya comment: ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಟಾಲಿವುಡ್‌ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ 16 ವರ್ಷಗಳಾಗಿವೆ. ಚೈತು ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಬದಲಿಸಿದ ಮಜಿಲಿ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು.   

Written by - Savita M B | Last Updated : Sep 6, 2025, 12:19 PM IST
  • ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಟಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ 16 ವರ್ಷಗಳ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ
  • ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ಕುಟುಂಬವು ಪ್ರೇಮಕಥೆಯ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ

ʼಸಮಂತಾ ಜೊತೆಗಿನ ಆ ದಿನಗಳೇ ನನ್ನ ಕರಿಯರ್ ಹೀಗಾಗಲು ಕಾರಣʼ.. ಒಂದೇ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ ಬಾಂಬ್ ಸಿಡಿಸಿದ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ!

Actor Naga chaitanya: ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಟಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ 16 ವರ್ಷಗಳ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 2009 ರಲ್ಲಿ ಜೋಶ್ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರದಿಂದ ನಿರಾಶೆಗೊಂಡರು. ಅದಾದ ನಂತರ, ಚೈತು ಸಮಂತಾ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿದ ಯೇ ಮಾಯಾ ಚೆಸಾವೆ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಹಿಟ್ ಪಡೆದರು. ನಿಧಾನವಾಗಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಚೈತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಟಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಕ್ರೇಜಿ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಆಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯೇ ಮಾಯಾ ಚೆಸಾವೆ, ತಡಖಾ, 100 ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಲವ್, ಮನಂ, ಮಜಿಲಿ, ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ, ಮತ್ತು ತಾಂಡೆಲ್ ನಂತಹ ಯಶಸ್ವಿ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ʼನನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಇದೆ. ಚಿತ್ರದ ಫಲಿತಾಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸದಿರುವುದು ಮತ್ತು ಆ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಪಡೆದ ಅನುಭವಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಮಾತುಗಳು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದ್ದವುʼ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಯಾವ ಪುರುಷ ಕ್ರಿಕೆಟರ್​ಗೂ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಆದಾಯ..! ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಶ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿರುವ

ʼಅಕ್ಕಿನೇನಿ ಕುಟುಂಬವು ಪ್ರೇಮಕಥೆಯ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ. ನನ್ನ ಅಜ್ಜ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ನನ್ನ ತಂದೆಯೂ ಅನೇಕ ಸ್ಮರಣೀಯ ಪ್ರೇಮಕಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ನಾನು ಸಹ ಮಜಿಲಿ ಮತ್ತು ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ ನಂತರ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತುʼ ಎಂದರು.. ಜೊತೆಗೆ ʼಆತುರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆ ಇಲ್ಲ. ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಚಿತ್ರ ಮಾಡಿದರೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ನೀಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇನೆʼ ಎಂದು ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಹೇಳಿದರು.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವೂ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೇ ಅಲ್ಲಿ ವಿಮರ್ಶಕರ ಜೊತೆಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಟೀಕೆ ಮತ್ತು ಹೊಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಚೈತು ಹೇಳಿದರು.

ಇನ್ನು ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಸ್ತುತ 'ವಿರೂಪಾಕ್ಷ' ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕಾರ್ತಿಕ್ ದಂಡು ನಿರ್ದೇಶನದ ಪೌರಾಣಿಕ ಸ್ಪರ್ಶವಿರುವ ಸಾಹಸಮಯ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ಚೈತು ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
 

