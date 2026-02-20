ʼಅದೊಂದೇ ನನ್ನ ಭಯ..ʼ ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ಪರಂಪರೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾಗಚೈತನ್ಯ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಕಾಮೆಂಟ್‌!

ಪರಂಪರೆಯೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬರುವುದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಅವಕಾಶ. ಆದರೆ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ತಾರಾಪಟ್ಟ ಪ್ರತಿಭೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತದೆ. ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಟಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅವರ ಮಗನಾಗಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದರೂ, ಆ ಟ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಹೊರೆಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.. ಹದಿನೇಳು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿರುವ ಚೈತು, ಈಗ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ..
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಪರಂಪರೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ʼನಾನು ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಹೋಲಿಕೆಗೆ ಮಾನದಂಡವಾಗಿ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅವರನ್ನು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ.. ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನದೇ ಆದ ಗುರುತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕವೆನಿಸುವ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದರ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದ್ದೇನೆ..ʼ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ..
ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ 2009 ರಲ್ಲಿ ಜೋಶ್ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಟಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಅಂದಿನಿಂದ, ಮನರಂಜನಾ ಮತ್ತು ಆಕ್ಷನ್ ಚಿತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಯೆಮಾಯಾ ಚೆಸಾವೆ, 100% ಲವ್, ತಡಖಾ, ಮನಂ, ಮಜಿಲಿ, ವೆಂಕಿ ಮಾಮಾ, ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಮತ್ತು ಬಂಗಾರರಾಜು ಮುಂತಾದ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಚೈತು ನಟಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ. ಕೆಲವು ವಾಣಿಜ್ಯ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಒದಗಿಸಿದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಅವರಿಗೆ ನಟನಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಾದಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿವೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಅವರಿಗೆ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿವೆ. 2023 ರಲ್ಲಿ, ಅವರು 'ಧೂತ' ಸರಣಿಯೊಂದಿಗೆ OTT ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಹ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಇದನ್ನು 'ಮನಂ' ನೀಡಿದ ವಿಕ್ರಮ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸರಣಿಯ ಯಶಸ್ಸಿನೊಂದಿಗೆ, ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಿದರು.
ಇನ್ನು ನಾಗಚೈತನ್ಯ ಅವರ 25ನೇ ಸಿನಿಮಾ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ.. ಈಗ ಚೈತನ್ಯ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ 25ನೇ ಸಿನಿಮಾ ವೃಷಕರ್ಮ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಕ್ಲಾಕ್ಸ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಅವರು ಬೆದುರು ಲಂಕಾ (2012) ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಮತ್ತು ಬನ್ನಿ ವಾಸ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಸಹ-ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಜೀ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ವೃಷಕರ್ಮವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪೂರ್ವ-ನಿರ್ಮಾಣ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ನಟನೆಯ ಜೊತೆಗೆ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೂ ಕಾಲಿಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.. ಆದರೆ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ಆಲೋಚನೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ..