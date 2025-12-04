English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
  • ʻಈಗ ಅರಿವಾಯ್ತು ನಾನೇ ಅಪರಾಧಿ ಎಂದು..ʼ ಮಾಜಿ ಪತ್ನಿಯ ಮದುವೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ನಾಗಚೈತನ್ಯ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್‌ ವೈರಲ್!

ʻಈಗ ಅರಿವಾಯ್ತು ನಾನೇ ಅಪರಾಧಿ ಎಂದು..ʼ ಮಾಜಿ ಪತ್ನಿಯ ಮದುವೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ನಾಗಚೈತನ್ಯ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್‌ ವೈರಲ್!

Naga Chaitanya Comments on Samantha: ಸಮಂತಾ ಎರಡನೇ ಮದುವೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ನಾಗಚೈತನ್ಯ ವಿಚ್ಛೇದನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು ಇದೀಗ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ.   

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Dec 4, 2025, 11:50 AM IST
  • ಸಮಂತಾ ಕುರಿತು ನಾಗಚೈತನ್ಯ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್‌ ವೈರಲ್‌.
  • ಸಮಂತಾ ಎರಡನೇ ಮದುವೆ ನಡುವೆ ಚೈತು ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್‌ ವೈರಲ್‌.
  • ಮಾಜಿ ಪತ್ನಿಯ ಕುರಿತು ಮೌನ ಮುರಿದ ನಾಗಚೈತನ್ಯ.

Trending Photos

ಇದು ಮಧುಮೇಹದ ಮೊದಲ ಲಕ್ಷಣ! ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಲಕ್ಷಣ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ, ತಕ್ಷಣ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ
camera icon7
Diabetes
ಇದು ಮಧುಮೇಹದ ಮೊದಲ ಲಕ್ಷಣ! ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಲಕ್ಷಣ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ, ತಕ್ಷಣ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ
ರಾಹು ಶುಕ್ರರ ಮಹಾಸಂಯೋಗ: 18 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಕಲವೂ ಕೈಗೂಡುವ ಪರ್ವಕಾಲ, ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಯಶಸ್ಸು
camera icon6
Rahu Shukra Yuti
ರಾಹು ಶುಕ್ರರ ಮಹಾಸಂಯೋಗ: 18 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಕಲವೂ ಕೈಗೂಡುವ ಪರ್ವಕಾಲ, ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಯಶಸ್ಸು
ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ 18 ವರ್ಷ ಅದೃಷ್ಟ ತರುವುದು ರಾಹುವಿನ ಮಹಾದಶಾ ! ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಒಲಿದು ಬರುವುದು ಯಶಸ್ಸು
camera icon6
Rahu Mahadasha
ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ 18 ವರ್ಷ ಅದೃಷ್ಟ ತರುವುದು ರಾಹುವಿನ ಮಹಾದಶಾ ! ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಒಲಿದು ಬರುವುದು ಯಶಸ್ಸು
ವರ್ಷಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ಖರೀದಿಸುವ ಮುನ್ನ ಹುಷಾರ್..! ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿಯದಿದ್ರೆ ಲಾಭವಲ್ಲ ಬಿಡಿಗಾಸು ಸಿಗಲ್ಲ
camera icon5
Gold Investment
ವರ್ಷಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ಖರೀದಿಸುವ ಮುನ್ನ ಹುಷಾರ್..! ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿಯದಿದ್ರೆ ಲಾಭವಲ್ಲ ಬಿಡಿಗಾಸು ಸಿಗಲ್ಲ
ʻಈಗ ಅರಿವಾಯ್ತು ನಾನೇ ಅಪರಾಧಿ ಎಂದು..ʼ ಮಾಜಿ ಪತ್ನಿಯ ಮದುವೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ನಾಗಚೈತನ್ಯ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್‌ ವೈರಲ್!

Naga Chaitanya Comments on Samantha: ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಟಾಪ್ ನಾಯಕಿ ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು ಅವರ ಎರಡನೇ ವಿವಾಹದ ಸುದ್ದಿಯ ನಂತರ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕಥೆಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಅನೇಕ ಚಲನಚಿತ್ರ ತಾರೆಯರು, ಕೆಲವು ಆಪ್ತರು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ನೆಟಿಜನ್‌ಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತರರು ಟ್ರೋಲಿಂಗ್‌ನೊಂದಿಗೆ ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ರಾಜ್ ನಿಧಿಮೋರು ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸಮಂತಾ ಅವರ ವಿವಾಹದ ನಂತರ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬ್ರೇಕ್‌ಅಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿರುವ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ವೀಡಿಯೊ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಪಾಡ್‌ಕ್ಯಾಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಅವರ ಬ್ರೇಕ್‌ಅಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿರುವ ವಿಷಯಗಳು ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ. ಅವರು ಏನು ಹೇಳಿದರು?

Add Zee News as a Preferred Source

"ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅನೇಕ ಜನರ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಮದುವೆ ವಿರಾಮಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ನನ್ನನ್ನು ಏಕೆ ಅಪರಾಧಿ ಎಂದು ನೋಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ? ನನ್ನ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಜನರು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ತಲುಪಲು ನನಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರಬಹುದು. ನಾನು ಅವರನ್ನು ನಿರಾಶೆಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ನಾನು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮುರಿಯಲು ಬಯಸಿದರೆ, ನಾನು ಎರಡು ಬಾರಿ ಯೋಚಿಸುತ್ತೇನೆ. ವಿರಾಮವು ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿದೆ" ಎಂದು ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಹೇಳಿದರು.

ಇದನ್ನೂಓದಿ: ಗಿಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯ ಹೊರಗಿಡಲು ಪ್ಲಾನ್‌ ಮಾಡಿದ ಸೂರಜ್‌ ರಾಶಿಕಾಗೆ ಗೇಟ್‌ ಪಾಸ್‌..!

"ನಾನು ಮುರಿದ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದವನು. ನನ್ನ ಹೆತ್ತವರು ಬೇರ್ಪಟ್ಟ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದ ಹುಡುಗ ನಾನು. ಕುಟುಂಬ ವಿಭಜನೆ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ವಿಘಟನೆಯಾದಾಗ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಬೇಸರವಾಗುತ್ತದೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಿಂದ ಬೇರ್ಪಡುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ತಿಳುವಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಚೈತು ಹೇಳಿದರು.

"ಆದರೆ ನನ್ನ ಮದುವೆಯ ವಿಘಟನೆಯು ಒಂದು ಮುಖ್ಯಾಂಶ ಮತ್ತು ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗಾಸಿಪ್ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆಯ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಯಾರಾದರೂ ನನ್ನ ವಿಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಥೆಗಳು ಬರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಲೇಖನಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಬದಲು, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸಿ. ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಹರಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿ, ”ಎಂದು ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂಓದಿ: ರಶ್ಮಿಕಾಗೂ ಆಯ್ತು..ಶ್ರೀಲೀಲಾಗೂ ಆಯ್ತು.. ಈಗ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್​​ಗೂ ಕಾಡ್ತಿದೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನದು?

ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ತಮ್ಮ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ನೆಟಿಜನ್‌ಗಳು ಶ್ಲಾಘಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚೈತು ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಮತ್ತು ಘನತೆಯ ಸೂಚಕ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ರೀತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಅವರು ಸಹಾನುಭೂತಿಯನ್ನು ಸೆಳೆಯುವ ಬದಲು ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಚೈತು ಅವರ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೊಗಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

About the Author

Deepa A Reddy

2025ರಿಂದ ದೀಪಾ ಎ. ಅವರು Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಬಿಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಶೈಲಿ ಇವರ ಬರಹದ ವಿಶೇಷತೆ.

...Read More

Breakup with Samantha Ruth PrabhuNaga Chaitanya about broken Family of AkkineniNaga Chaitanya about Social media negativityNaga Chaitanya about Relationship with Samantha Ruthu PrabhuNaga Chaitanya about Breakup with Samantha Ruthu Prabhu

Trending News