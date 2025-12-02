English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಮಾಜಿ ಪತ್ನಿಯ ಮದುವೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ಭಾವುಕ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ನಾಗಚೈತನ್ಯ! ಎರಡು ಸಾಲುಗಳ ಹಿಂದಿದೆ ಸಾವಿರಾರು ಅರ್ಥ..

naga chaitanya instagram post: ಮಾಜಿ ಪತ್ನಿ ಸಮಂತಾ ಮದುವೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ನಾಗಚೈತನ್ಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಸಖತ್‌ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ.. 

Written by - Savita M B | Last Updated : Dec 2, 2025, 11:01 AM IST
  • ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣುಗಳು ಸಮಂತಾ ಅವರ ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯ ಮೇಲೆ ಇದೆ
  • ಸಮಂತಾ ತೆಲುಗು ಪರದೆಯಿಂದ ಬಹುತೇಕ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ

ಮಾಜಿ ಪತ್ನಿಯ ಮದುವೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ಭಾವುಕ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ನಾಗಚೈತನ್ಯ! ಎರಡು ಸಾಲುಗಳ ಹಿಂದಿದೆ ಸಾವಿರಾರು ಅರ್ಥ..

naga chaitanya: ಟಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣುಗಳು ಸಮಂತಾ ಅವರ ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಅವರಿಂದ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದು ಮೈಯೋಸಿಟಿಸ್‌ನಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ, ಸಮಂತಾ ತೆಲುಗು ಪರದೆಯಿಂದ ಬಹುತೇಕ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮಧ್ಯಂತರವಾಗಿ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಟಾಲಿವುಡ್‌ನತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿಲ್ಲ. ನಾಯಕಿ ಶೋಭಿತಾ ಧೂಳಿಪಾಲ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಕೂಡ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.. 

ಸಮಂತಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಾಜ್ ನಿಡಿಮೋರು ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದರು. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಸಮಂತಾ ಮದುವೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಮಾಡಿದ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮಂತಾ ವಿಚ್ಛೇದನದ ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬಂದಾಗಿನಿಂದ, ಅನೇಕ ಜನರು ಸಮಂತಾ ಅವರನ್ನು ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಸಮಂತಾ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ವಿಚ್ಛೇದನ ಆಗಿದೆ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆಯೂ ನಡೆದಿತ್ತು. ಏನೇ ಇರಲಿ, ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ಚರ್ಚೆ ಅನಗತ್ಯ ಎಂದು ಹಲವರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಸಮಂತಾ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಮದುವೆಯಾದಾಗ ಈ ಚರ್ಚೆ ಮತ್ತೆ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಚೈತನ್ಯ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ಯಾನ್ 2 ರಿಂದ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ, ಚಾಯ್ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಮ್ ನಡುವಿನ ವಿವಾದವು ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವೇಗವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಈ ಟ್ರೋಲಿಂಗ್‌ಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಮಾಡಿದ ಪೋಸ್ಟ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಅವರು ನಟಿಸಿದ ವೆಬ್ ಸರಣಿ ದೂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಸರಣಿಯನ್ನು ಹಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಚಾಯ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದರು. 'ಒಬ್ಬ ನಟ ವಿಭಿನ್ನ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಕಥೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಭಿನಯ ನೀಡಿದರೆ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದೂತ ಸರಣಿ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ. ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ನಟನಿಗೆ ಅದೇ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸಿದ ತಂಡಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಧನ್ಯವಾದಗಳು' ಎಂದು ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಹೇಳಿದರು. 

 
 

