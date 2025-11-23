English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
  • ವಿಚ್ಚೇದನವಾಗಿ ಮರುಮದುವೆಯಾದ್ರೂ ನಾಗಚೈತನ್ಯ ಮಾರುಹೋಗಿದ್ದು ಬೇರೊಂದು ಸುಂದರಿಗೆ..! ಅಸಲಿ ಸತ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ಕುಡಿ

ವಿಚ್ಚೇದನವಾಗಿ ಮರುಮದುವೆಯಾದ್ರೂ ನಾಗಚೈತನ್ಯ ಮಾರುಹೋಗಿದ್ದು ಬೇರೊಂದು ಸುಂದರಿಗೆ..! ಅಸಲಿ ಸತ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ಕುಡಿ

Naga Chaitanya: ಸಮಂತಾ ಅಲ್ಲ, ಶೋಭಿತಾ ಧೂಳಿಪಾಲ ಅಲ್ಲ ಈ ನಟಿಯ ಮೇಲೆ ತಮಗೆ ಕ್ರಶ್‌ ಇತ್ತು ಎಂದು ನಾಗಚೈತನ್ಯ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.   

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Nov 23, 2025, 01:16 PM IST
  • ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ಸುಂದರ ನಟ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಇಂದು.
  • ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಒಬ್ಬರು.
  • ಚೈತು ತನ್ನ ಮೊದಲ ಕ್ರಶ್ ಯಾರೆಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Trending Photos

ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಇಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ : ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಆಭರಣ ಖರೀದಿಗೆ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ
camera icon8
Gold price
ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಇಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ : ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಆಭರಣ ಖರೀದಿಗೆ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ
12 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ರಾಜಯೋಗ: 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಂಪರ್‌ ಲಕ್‌.. ಭರ್ಜರಿ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌
camera icon13
Lakshmi narayana Rajayoga
12 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ರಾಜಯೋಗ: 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಂಪರ್‌ ಲಕ್‌.. ಭರ್ಜರಿ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌
ಬುಧ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಸಂಯೋಗ.. ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಒಲಿಯುವುದು ಅದೃಷ್ಟ! ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯಲ್ಲೇ ತೇಲುವುದು ಜೀವನ..
camera icon7
Mercury Venus Conjunction
ಬುಧ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಸಂಯೋಗ.. ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಒಲಿಯುವುದು ಅದೃಷ್ಟ! ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯಲ್ಲೇ ತೇಲುವುದು ಜೀವನ..
50 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಈ 3 ರಾಶಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಯೋಗ: 4 ಗ್ರಹಗಳ ಮಹಾಯುತಿಯಿಂದ ಹರಿದು ಬರಲಿದೆ ಸಂಪತ್ತು!
camera icon5
Chaturgrahi yoga
50 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಈ 3 ರಾಶಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಯೋಗ: 4 ಗ್ರಹಗಳ ಮಹಾಯುತಿಯಿಂದ ಹರಿದು ಬರಲಿದೆ ಸಂಪತ್ತು!
ವಿಚ್ಚೇದನವಾಗಿ ಮರುಮದುವೆಯಾದ್ರೂ ನಾಗಚೈತನ್ಯ ಮಾರುಹೋಗಿದ್ದು ಬೇರೊಂದು ಸುಂದರಿಗೆ..! ಅಸಲಿ ಸತ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ಕುಡಿ

Naga Chaitanya: ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ಸುಂದರ ನಟ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಇಂದು. ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರ ಗಣ್ಯರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳ ಮಹಾಪೂರವನ್ನೇ ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾಯಕನಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಟಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಹೀರೋ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಒಬ್ಬರು. ಜೋಶ್ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಾಯಕನಾಗಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಚೈತು, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಥಂಡೇಲ್ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬ್ಲಾಕ್‌ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ಪಡೆದರು. ನಿರ್ದೇಶಕ ಚಂದು ಮೊಂಡೇಟಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ 100 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಚೈತು ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಚೈತು ಅವರ ಮುಂದಿನ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ ಮೂಡಿದೆ. ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸಿರುವ ಚೈತು, ಈಗ ಆವರ್ತಕ ನಾಟಕದೊಂದಿಗೆ ಮುಂದೆ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Bigg Boss : ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಸ್ಪರ್ಧಿ..! ಹೊರಬಿತ್ತು ಅಸಲಿ ಸತ್ಯ..

ಚೈತು ತನ್ನ ಮೊದಲ ಕ್ರಶ್ ಯಾರೆಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೆ ಲಾಲ್ ಸಿಂಗ್ ಚಡ್ಡಾ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಚಾರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚೈತು ಮಾಡಿದ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು ಈಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ನಿರೂಪಕ ಕೇಳಿದಾಗ ಚೈತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು ಅವರ ಮೊದಲ ಕ್ರಶ್ ಮಾಜಿ ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿ ಸುಶ್ಮಿತಾ ಸೇನ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ಅವರು ಅದೇ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸುವುದನ್ನು ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ.. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕರೆ, ನಾನು ಅದನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕಿಚ್ಚನಿಂದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ... ಇವರು ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ನಿಂದ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂಭಾವನೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತೇ?

ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ, ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ ನಾಯಕಿಯರೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸುವ ಆಸೆ ಇದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ತಮ್ಮ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆಗೆ ಯಾವ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಅವರು "ಜೀವನವನ್ನು ಅಷ್ಟು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಡಿ" ಎಂದು ಶೀರ್ಷಿಕೆ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರು ಒಂದು ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಕೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಮಹಿಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದಾಗಿಯೂ ಹೇಳಿದರು.

 

 

About the Author

Deepa A Reddy

2025ರಿಂದ ದೀಪಾ ಎ. ಅವರು Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಬಿಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಶೈಲಿ ಇವರ ಬರಹದ ವಿಶೇಷತೆ.

...Read More

Naga Chaitanyanaga chaitanya moviesNaga Chaitanya newstollywoodNaga Chaitanya Fans

Trending News