  • Kannada News
  • Entertainment
  • ಮದುವೆಯಾದ ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ- ಶೋಭಿತಾ ನಡುವೆ ಬಿರುಕು! ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಯ್ತು ಆ ಚೆಲುವೆಯ ಹೆಸರು..

ಮದುವೆಯಾದ ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ- ಶೋಭಿತಾ ನಡುವೆ ಬಿರುಕು! ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಯ್ತು ಆ ಚೆಲುವೆಯ ಹೆಸರು..

Naga Chaitanya shocking comment: ಶೋಭಿತಾ-ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ನಡೆದು ಜಗಳವಾಯಿತು. ಇದನ್ನು ಸ್ವತಃ ಚೈತು ಅವರೇ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Written by - Savita M B | Last Updated : Oct 22, 2025, 02:18 PM IST
  • ಶೋಭಿತಾ ಧೂಳಿಪಾಲ ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಹಿರಿಯ ಸೊಸೆಯಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು
  • ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಅವರು ಶೋಭಿತಾ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಸಮಂತಾ ಅವರಿಂದ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದ ನಂತರ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು

ಮದುವೆಯಾದ ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ- ಶೋಭಿತಾ ನಡುವೆ ಬಿರುಕು! ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಯ್ತು ಆ ಚೆಲುವೆಯ ಹೆಸರು..

Naga Chaitanya Sobhita: ಶೋಭಿತಾ ಧೂಳಿಪಾಲ ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಹಿರಿಯ ಸೊಸೆಯಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಅವರು ಶೋಭಿತಾ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಸಮಂತಾ ಅವರಿಂದ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದ ನಂತರ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಚೈತನ್ಯ ಮದುವೆಯ ನಂತರವೂ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದರು ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಥಂಡೇಲ್ ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಭಾರಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಶೋಭಿತಾ ಮತ್ತು ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಅವರ ಸುಗಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಉದ್ಭವಿಸಿ ಜಗಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಅವರೇ ಈ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದು, ಈ ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದೆ. ಜಗಪತಿ ಬಾಬು ನಡೆಸಿಕೊಡುವ 'ಜಯಮ್ಮು ನಿಶ್ಚಯಮ್ಮುರ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಚೈತು, ಅನೇಕ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ, ಶೋಭಿತಾ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ವಿವಾಹದ ನಂತರ ನಡೆದ ತಮಾಷೆಯ ಘಟನೆಯನ್ನು ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತಲೇ ಎಣ್ಣೆ ಹೊಡೆದು ನಡುರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟ ಖ್ಯಾತ ನಟ! ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿತು 40 ವರ್ಷದ ಸ್ಟಾರ್‌ನ ಅಗಲಿಕೆ..

ನಾಗಚೈತನ್ಯ ಅವರು ಶೋಭಿತಾ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬುಜ್ಜಿತಳ್ಳಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.. ಆದರೆ ಥಂಡೇಲ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಹೆಸರು ನೀಡಿದಾಗ ಶೋಭಿತಾ ಬೇಸರಗೊಂಡರು ಮತ್ತು ಬುಜ್ಜಿತಳ್ಳಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಹಾಡನ್ನು ಸಹ ಹಾಡಿದರು. ʼಇದರಿಂದಾಗಿ ಆಕೆ ಕೋಪಗೊಂಡು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಿಳು.. ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಬೇಸರವಾಗಿತ್ತು..ʼ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಚೈ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶಾಕ್‌ ನೀಡಿದರು.. ಇದಲ್ಲದೇ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, "ಜಗಳವಾಡದ ದಂಪತಿಗಳು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಡುವೆ ಜಗಳವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅವರ ಸಂಬಂಧ ನಿಜವಲ್ಲ ಎಂದರ್ಥ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಈ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತಲೇ ಎಣ್ಣೆ ಹೊಡೆದು ನಡುರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟ ಖ್ಯಾತ ನಟ! ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿತು 40 ವರ್ಷದ ಸ್ಟಾರ್‌ನ ಅಗಲಿಕೆ..

ಇನ್ನು ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ-ಶೋಭಿತಾ ಡಿಸೆಂಬರ್ 4, 2024 ರಂದು ವಿವಾಹವಾದರು. ಕೆಲವೇ ಅತಿಥಿಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆದ ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭವು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ಸ್ಟಾರ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ನವ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದರು. ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ನಾಗೇಶ್ವರ ರಾವ್ ಅವರ ಪ್ರತಿಮೆಯ ಮುಂದೆ ನಡೆದ ಈ ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭದ ವೀಡಿಯೊಗಳು ಮತ್ತು ಫೋಟೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ದವು.. ಶೋಭಿತಾ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಮದುವೆಯ ನಂತರ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಅವರು ಥಂಡೇಲ್ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಭಾರಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಇದು ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದೇ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಜಗಳವಾಯಿತು ಎಂದು ಚೈತು ಹೇಳಿದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.. 

ನಾಗಚೈತನ್ಯ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ತಮ್ಮ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಅವರು ನಿರ್ದೇಶಕ ಕಾರ್ತಿಕ್ ವರ್ಮಾ ದಂಡು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಖತ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಧಿ ಬೇಟೆಗಾರನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಗಚೈತನ್ಯ ಅವರ ನಟನೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.. ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ವೇಗವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದು ನಾಗಚೈತನ್ಯ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಜೆಟ್‌ನ ಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ.

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

