English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
  • ಮಾಜಿ ಪತ್ನಿಯ ಮೇಲೆ ಮಾಸದ ಪ್ರೀತಿ.. ಸಮಂತಾ ಮದುವೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ನಾಗಚೈತನ್ಯ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್‌ ವೈರಲ್‌!

ಮಾಜಿ ಪತ್ನಿಯ ಮೇಲೆ ಮಾಸದ ಪ್ರೀತಿ.. ಸಮಂತಾ ಮದುವೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ನಾಗಚೈತನ್ಯ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್‌ ವೈರಲ್‌!

Naga Chaitanya: ಸಮಂತಾ ಕುರಿತು ನಾಗಚೈತನ್ಯ ಕಾಮೆಂಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟ ವಿಡಿಯೋ ಇದೀಗ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ.   

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Dec 3, 2025, 07:33 AM IST
  • ಮಾಜಿ ಪತ್ನಿಯ ಕುರಿತು ನಾಗಚೈತನ್ಯ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್‌.
  • ಸಮಂತಾ ಕುರಿತು ನಾಗಚೈತನ್ಯ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್‌ ವೈರಲ್‌.
  • ಸಮಂತಾ ಮದುವೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ಹಳೆಯ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌.

Trending Photos

ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ದೇಹವನ್ನು ಬೆಚ್ಚಗಿರಿಸಲು ಯಾವ ಬಿಯರ್ ಉತ್ತಮ ಗೊತ್ತೆ.?
camera icon10
beer
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ದೇಹವನ್ನು ಬೆಚ್ಚಗಿರಿಸಲು ಯಾವ ಬಿಯರ್ ಉತ್ತಮ ಗೊತ್ತೆ.?
ಸದ್ದು ಸುದ್ದಿ ಇಲ್ಲದೆ ಗುಟ್ಟಾಗಿ ನಡೆದೇ ಹೋಯ್ತು ಅನುಷ್ಕಾ- ಪ್ರಭಾಸ್‌ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ?! ಫೋಟೋ ವೈರಲ್‌
camera icon6
Anushka Shetty Prabhas Engagment
ಸದ್ದು ಸುದ್ದಿ ಇಲ್ಲದೆ ಗುಟ್ಟಾಗಿ ನಡೆದೇ ಹೋಯ್ತು ಅನುಷ್ಕಾ- ಪ್ರಭಾಸ್‌ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ?! ಫೋಟೋ ವೈರಲ್‌
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮಧ್ಯವೇ ಸರ್ಕಾರದ ದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ : 73,000 ರೂ.ಗೆ 10 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರ..
camera icon8
14 Carat Gold Jewellery
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮಧ್ಯವೇ ಸರ್ಕಾರದ ದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ : 73,000 ರೂ.ಗೆ 10 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರ..
ಸಮಂತಾ ಮದುವೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮದುವೆ ಸದ್ದು.. ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ಮನೆಯ ಸೊಸೆಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಮಿಸ್‌ ಇಂಡಿಯಾ!
camera icon7
Nagarjuna
ಸಮಂತಾ ಮದುವೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮದುವೆ ಸದ್ದು.. ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ಮನೆಯ ಸೊಸೆಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಮಿಸ್‌ ಇಂಡಿಯಾ!
ಮಾಜಿ ಪತ್ನಿಯ ಮೇಲೆ ಮಾಸದ ಪ್ರೀತಿ.. ಸಮಂತಾ ಮದುವೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ನಾಗಚೈತನ್ಯ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್‌ ವೈರಲ್‌!

Naga Chaitanya: ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು ಅವರ ವಿವಾಹ ವಿಘಟನೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ಮತ್ತು ಸಮಂತಾ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಚಿಂತೆಗೀಡು ಮಾಡಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರ ವಿವಾಹ ವಿಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಮತ್ತು ಕಥೆಗಳು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸಮಂತಾ ಮತ್ತು ಚೈತು ಅವರ ವಿಘಟನೆಯ ನಂತರ ತುಂಬಾ ಶಾಂತವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸಮಂತಾ ಮತ್ತು ರಾಜ್ ನಿಧಿಮೋರು ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ವಿವಾಹದ ನಂತರ, ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಈ ಹಿಂದೆ ತಮ್ಮ ವಿಘಟನೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಪತ್ರಕರ್ತೆ ಪ್ರೇಮಾ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾವುಕರಾದರು. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಸಮಂತಾ ಜೊತೆಗಿನ ನನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಅಪಾರ ಗೌರವವಿದೆ. ನಾವು ಬೇರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ದುರದೃಷ್ಟಕರ. ಅದಾದ ನಂತರ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸರಾಗವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಯಾವುದೇ ದೂರುಗಳಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ವಿಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಡಿ ಎಂದು ನಾನು ಮಾಧ್ಯಮಗಳನ್ನು ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ, ”ಎಂದು ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಾರಣಾಸಿಯಲ್ಲಿ ʼದೈಜಿʼ ಚಿತ್ರೀಕರಣ: ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಗುರು ದೇಶಪಾಂಡೆ ನಟನೆ

"ಹಿಂದಿನ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ, ನನ್ನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಮನರಂಜನೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಅನುಭವವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ನನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗಮನಹರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈಗ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಚೈತು ಪ್ರಬುದ್ಧವಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿದರು.

ಬ್ರೇಕ್ ಅಪ್ ನಂತರ, ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಅವರು ಶೋಭಿತಾ ಅವರನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾದರು. ನಂತರ, ಅವರು ವೃತ್ತಿಪರವಾಗಿಯೂ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದರು. ಅವರು ನಟನಾಗಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಜನವರಿ 2 ರಂದು ರೂಪ ಅಯ್ಯರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಆಜಾದ್ ಭಾರತ್' ಚಿತ್ರ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆ

ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ.. ದಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ಯಾನ್ ವೆಬ್ ಸರಣಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜ್ ನಿಡಿಮೋರು ಅವರ ಪರಿಚಯವು ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಯಿತು, ಇದು ಸಮಂತಾ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಷಣವಾಯಿತು. ರಾಜ್ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಅವರು ನಿರ್ಮಾಪಕಿಯಾದರು ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ರಾಜ್ ನಿಡಿಮೋರು ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಅವರ ವಿವಾಹವು ಡಿಸೆಂಬರ್ 1, 2025 ರಂದು ಇಶಾ ಯೋಗ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು.

About the Author

Deepa A Reddy

2025ರಿಂದ ದೀಪಾ ಎ. ಅವರು Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಬಿಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಶೈಲಿ ಇವರ ಬರಹದ ವಿಶೇಷತೆ.

...Read More

Naga Chaitanya opinion marriage breakupNaga Chaitanya Throwback interviewTelugu Film Industry's Throwback InterviewSamantha Ruthu Prabhu marriage with Raj NidimoreNaga Chaitanya about Relationship with Samantha Ruthu Prabhu

Trending News