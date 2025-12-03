ಮಾಜಿ ಪತ್ನಿಯ ಮೇಲೆ ಮಾಸದ ಪ್ರೀತಿ.. ಸಮಂತಾ ಮದುವೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ನಾಗಚೈತನ್ಯ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್‌ ವೈರಲ್‌!

Naga Chaitanya: ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು ಅವರ ವಿವಾಹ ವಿಘಟನೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ಮತ್ತು ಸಮಂತಾ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಚಿಂತೆಗೀಡು ಮಾಡಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರ ವಿವಾಹ ವಿಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಮತ್ತು ಕಥೆಗಳು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸಮಂತಾ ಮತ್ತು ಚೈತು ಅವರ ವಿಘಟನೆಯ ನಂತರ ತುಂಬಾ ಶಾಂತವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸಮಂತಾ ಮತ್ತು ರಾಜ್ ನಿಧಿಮೋರು ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ವಿವಾಹದ ನಂತರ, ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಈ ಹಿಂದೆ ತಮ್ಮ ವಿಘಟನೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಪತ್ರಕರ್ತೆ ಪ್ರೇಮಾ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾವುಕರಾದರು.
ಸಮಂತಾ ಜೊತೆಗಿನ ನನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಅಪಾರ ಗೌರವವಿದೆ. ನಾವು ಬೇರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ದುರದೃಷ್ಟಕರ. ಅದಾದ ನಂತರ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸರಾಗವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಯಾವುದೇ ದೂರುಗಳಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ವಿಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಡಿ ಎಂದು ನಾನು ಮಾಧ್ಯಮಗಳನ್ನು ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ, ”ಎಂದು ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಾರಣಾಸಿಯಲ್ಲಿ ʼದೈಜಿʼ ಚಿತ್ರೀಕರಣ: ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಗುರು ದೇಶಪಾಂಡೆ ನಟನೆ
"ಹಿಂದಿನ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ, ನನ್ನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಮನರಂಜನೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಅನುಭವವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ನನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗಮನಹರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈಗ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಚೈತು ಪ್ರಬುದ್ಧವಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿದರು.
ಬ್ರೇಕ್ ಅಪ್ ನಂತರ, ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಅವರು ಶೋಭಿತಾ ಅವರನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾದರು. ನಂತರ, ಅವರು ವೃತ್ತಿಪರವಾಗಿಯೂ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದರು. ಅವರು ನಟನಾಗಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಜನವರಿ 2 ರಂದು ರೂಪ ಅಯ್ಯರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಆಜಾದ್ ಭಾರತ್' ಚಿತ್ರ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆ
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ.. ದಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ಯಾನ್ ವೆಬ್ ಸರಣಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜ್ ನಿಡಿಮೋರು ಅವರ ಪರಿಚಯವು ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಯಿತು, ಇದು ಸಮಂತಾ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಷಣವಾಯಿತು. ರಾಜ್ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಅವರು ನಿರ್ಮಾಪಕಿಯಾದರು ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ರಾಜ್ ನಿಡಿಮೋರು ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಅವರ ವಿವಾಹವು ಡಿಸೆಂಬರ್ 1, 2025 ರಂದು ಇಶಾ ಯೋಗ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು.