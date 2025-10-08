English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

"ಅವಳಿಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವೇ ಇಲ್ಲ" ಎರಡನೇ ಮದುವೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟ ನಾಗಚೈತನ್ಯ

Naga chaitanya: ನಾಗಚೈತನ್ಯ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಾಡಿರುವ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು ಸದ್ಯ ಸಿಕ್ಕಾಪಾಟ್ಟೆ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ.   

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Oct 8, 2025, 07:43 AM IST
  • ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಇವರ ವಿಶೇಷ ಪರಿಚಯದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.
  • ಚೈತು ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆಂದು ನೋಡಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
  • ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಷಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.

"ಅವಳಿಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವೇ ಇಲ್ಲ" ಎರಡನೇ ಮದುವೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟ ನಾಗಚೈತನ್ಯ

Naga chaitanya: ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಇವರ ವಿಶೇಷ ಪರಿಚಯದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಜೋಶ್ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಾಯಕನಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಚೈತು, ಆ ನಂತರ ಸರಣಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ಮನರಂಜನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಥಂಡೇಲ್ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬ್ಲಾಕ್‌ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಈ ಮಾಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಡ್ರಾಮಾದಲ್ಲಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಂದು ಮೊಂಡೆಟಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡಿತು. ಇದು ಅವರ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಚೈತು ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆಂದು ನೋಡಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಚೈತು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾಯಕ ಜಗಪತಿ ಬಾಬು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಜಯಮ್ಮು ನಿಶ್ಚಿತಮ್ಮುರ ಟಾಕ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಈ ಟಾಕ್ ಶೋನಲ್ಲಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಷಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಚೈತು ಮತ್ತು ಶೋಭಿತಾ ಅವರ ಪ್ರೀತಿ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಶೋಭಿತಾ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕ್ಲೌಡ್ ಕಿಚನ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸಂಭಾಷಣೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಪರಿಚಯವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಯಿತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. "ಥಂಡೇಲ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬುಜ್ಜಿ ಥಲ್ಲಿ ಎಂಬ ಹಾಡಿದೆ. ನಾನು ಅವಳನ್ನು ಹಾಗೆ ಕರೆಯುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನೇ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಆ ಹೆಸರನ್ನು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಇಡಲು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಅವಳು ಭಾವಿಸಿದಳು. ಅವಳು ಕೆಲವು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲಿಲ್ಲ. ಸಣ್ಣ ಜಗಳಗಳಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೀತಿ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಕೊನೆಗೆ, ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಫೈರ್ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ನಿರೂಪಕ ಜಗಪತಿ ಬಾಬು ಹಲವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದರು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲದೆ ಬದುಕಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ಚೈತು ತನ್ನ ಪತ್ನಿ ಶೋಭಿತಾ ಇಲ್ಲದೆ ಬದುಕಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ಈಗ ತೃಪ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಯಾರಿಗಾಗಿಯೂ ತಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅದು ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಜೀವನ. ಇನ್ನೂ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ರಾಮದಾಸ ಮತ್ತು ಅನ್ನಮಯ್ಯನಂತಹ ಪೌರಾಣಿಕ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

About the Author

Deepa A Reddy

2025ರಿಂದ ದೀಪಾ ಎ. ಅವರು Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಬಿಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಶೈಲಿ ಇವರ ಬರಹದ ವಿಶೇಷತೆ.

