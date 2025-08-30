English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಮದುವೆಯಾದ ಎಂಟೇ ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಶಾಕ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಶೋಭಿತಾ! ಪೋಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೂ ಆಘಾತ..

Shobita Dhulipala: ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ಸೊಸೆ ಮತ್ತು ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಶೋಭಿತಾ ಧೂಳಿಪಾಲ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ ಘೋಷಣೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.

Written by - Savita M B | Last Updated : Aug 30, 2025, 10:04 AM IST
  • ಮದುವೆಗೂ ಮುನ್ನ ಶೋಭಿತಾ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು
  • ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ

Trending Photos

ಕುಕ್ಕರ್ ರಬ್ಬರ್ ಲೂಸ್ ಆಗಿ ನೀರೆಲ್ಲಾ ಚೆಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದರೆ ಇದೊಂದು ಟ್ರಿಕ್ ಬಳಸಿ !ಎರಡೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಟೈಟ್ ಆಗುವುದು ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್
camera icon7
Kitchen tips
ಕುಕ್ಕರ್ ರಬ್ಬರ್ ಲೂಸ್ ಆಗಿ ನೀರೆಲ್ಲಾ ಚೆಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದರೆ ಇದೊಂದು ಟ್ರಿಕ್ ಬಳಸಿ !ಎರಡೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಟೈಟ್ ಆಗುವುದು ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳದ ಕುರಿತಾದ Big Update ಇಲ್ಲಿದೆ..!
camera icon8
8th Pay Commission
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳದ ಕುರಿತಾದ Big Update ಇಲ್ಲಿದೆ..!
ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಂತೆ ಪಿಂಚಣಿ : ಮಾಸಿಕ ಕನಿಷ್ಟ ಪಿಂಚಣಿ 11,250 ರೂ.ಗೆ ಏರಿಕೆ ! ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಧ್ಯೆಯೇ ಸಿಕ್ಕಿತು ಅನುಮೋದನೆ
camera icon6
EPS-95
ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಂತೆ ಪಿಂಚಣಿ : ಮಾಸಿಕ ಕನಿಷ್ಟ ಪಿಂಚಣಿ 11,250 ರೂ.ಗೆ ಏರಿಕೆ ! ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಧ್ಯೆಯೇ ಸಿಕ್ಕಿತು ಅನುಮೋದನೆ
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ದಸರಾ ಗಿಫ್ಟ್‌... 5 ಡಿಎ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಸೇರಿ ಈ ಎಲ್ಲಾ ವೇತನಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ!! ಎಷ್ಟಿದ್ದದ್ದು ಇನ್ಮುಂದೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ?
camera icon7
DA Arrears
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ದಸರಾ ಗಿಫ್ಟ್‌... 5 ಡಿಎ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಸೇರಿ ಈ ಎಲ್ಲಾ ವೇತನಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ!! ಎಷ್ಟಿದ್ದದ್ದು ಇನ್ಮುಂದೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ?
ಮದುವೆಯಾದ ಎಂಟೇ ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಶಾಕ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಶೋಭಿತಾ! ಪೋಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೂ ಆಘಾತ..

Nag chaitanya Shobita: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಕ್ಕಿನೇನಿಯ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದ ಶೋಭಿತಾ, ಸೊಸೆಯಾಗಿ ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ತಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಡಿಸೆಂಬರ್ 4 ರಂದು ಅವರು ವಿವಾಹವಾದರು. ವೈವಾಹಿಕ ಬಂಧಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ನಂತರ, ಶೋಭಿತಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಇಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಮದುವೆಗೂ ಮುನ್ನ ಶೋಭಿತಾ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಕೆಲವು ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅವರು ಬೋಲ್ಡ್‌ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಹಾಗಾದರೆ ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೋಭಿತಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಸಂದೇಶವು ಹಾಟ್‌ ಟಾಫಿಕ್‌ ಆಗಿದೆ.. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕಲಬುರಗಿಯ ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ಸಂಸ್ಥಾನದ 8ನೇ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಶರಣಬಸವಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಲಿಂಗೈಕ್ಯ

ಕೆಲವು ಸಮಯದಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಮೌನವಾಗಿದ್ದ ಶೋಭಿತಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೆಲವು ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಮರುಪ್ರವೇಶದ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ, ಅವರು ಚಿತ್ರವೊಂದಕ್ಕೆ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರು "ಕೋಕಿಂಗ್" ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ನೋಡಿದ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಘೋಷಣೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದರೆ, ಮರುಪ್ರವೇಶದ ಪೋಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬೇಕೇ? ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೆತ್ತು ಮನೆಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಶೋಭಿತಾ ಈ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಯಾವ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕಲಬುರಗಿಯ ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ಸಂಸ್ಥಾನದ 8ನೇ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಶರಣಬಸವಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಲಿಂಗೈಕ್ಯ

ಮದುವೆಯ ನಂತರ, ದಂಪತಿಗಳು ಸುರೇಶ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವೆಬ್ ಸರಣಿಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ 'ಮೇಡ್ ಇನ್ ಹೆವನ್', 'ಬಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್' ಮತ್ತು 'ದಿ ನೈಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್' ನಂತಹ ಸರಣಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರುವ ಶೋಭಿತಾ, ಈಗ ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋಗಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ವೆಬ್ ಸರಣಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋ ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ಸೊಸೆ ಶೋಭಿತಾ ಧೂಳಿಪಾಲ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸುರೇಶ್ ಬಾಬು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಶೋಭಿತಾ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಶೋಭಿತಾ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ರೂಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಘಾತ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.. 

ಇನ್ನು ತೆಲುಗು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಶೋಭಿತಾ, ಫೆಮಿನಾ ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ 2013 ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಫೆಮಿನಾ ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅರ್ಥ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದರು. 2016 ರಲ್ಲಿ 'ರಾಮನ್ ರಾಘವ್ 2.0' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. 'ಗುಡ್ಯಾಚಾರಿ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ, ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರದಿಂದಲೇ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿದರು. ಬಾಲಿವುಡ್ ನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿರುವ ಶೋಭಿತಾ ತಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ನಟನೆಯಿಂದ ಟಾಲಿವುಡ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನೂ ಮೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶೋಭಿತಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಲುಕ್ ನಿಂದಲೇ ಯುವ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Shobita DhulipalaAkkineni familyShobita Dhulipala marriageShobita Dhulipala moviesShobita Dhulipala web series

Trending News