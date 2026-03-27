ಟಾಲಿವುಡ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಾಗಚೈತನ್ಯ 2ನೇ ಪತ್ನಿಯ ಮತ್ತೊಂದು ಅವತಾರ.. ಇದನ್ನು ಯಾರು ಊಹೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ!

Naga Chaitanya wife Sobhita Dhulipala: ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ಕುಟುಂಬದ ಸೊಸೆ ಮತ್ತು ನಟಿ ಶೋಭಿತಾ ಧುಲಿಪಾಲ ಮದುವೆಯ ನಂತರವೂ ಗ್ಲಾಮರ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಶೋಭಿತಾ ಧುಲಿಪಾಲ ಅವರು ಪತಿ ನಾಗಚೈತನ್ಯ ಜೊತೆ ಅನೇಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಸಿನಿಮಾ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳ ಮುಂದೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಡ್ರೆಸಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲೂ ಶೋಭಿತಾ ಧುಲಿಪಾಲ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಯೊಂದರ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಟಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಟ ನಾಗಚೈತನ್ಯ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಮದುವೆ ನಂತರವೂ ಶೋಭಿತಾ ಧುಲಿಪಾಲ ಮಾತ್ರ ಮತ್ತಷ್ಟು ಗ್ಲಾಮರ್ಸ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶೋಭಿತಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ಇದರಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಫುಲ್ ಶಾಕ್ ಆಗಿರಂತು ಸತ್ಯ.
2022ರಿಂದಲೂ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ದ ನಾಗಚೈತನ್ಯ ಮತ್ತು ಶೋಭಿತಾ ಅವರ ಪ್ರಯಾಣವು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿತು. ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧದಿಂದ 2024ರ ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ನಂತರ, 2024ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ, ನಾಗಚೈತನ್ಯ ಹಾಗೂ ಶೋಭಿತಾ ಇಬ್ಬರು ತೆಲುಗು ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ವಿವಾಹವಾದರು. ಸಮಾಂತ ರುತ್ ಪ್ರಭು ಅವರಿಂದ ದೂರವಾದ ಮೇಲೆ ನಾಗಚೈತನ್ಯ ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯಾದರು.
ಟಾಲಿವುಡ್ನ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಗಾರ್ಜುನರಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಕುಟುಂಬದ ಸೊಸೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಶೋಭಿತಾ ಧುಲಿಪಾಲ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅತ್ತೆ-ಮಾವಂದಿರನ್ನು ಕೇವಲ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಂತೆ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ. ಶೋಭಿತಾ ತಮ್ಮ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಚಿಕಟಿಲೋ ಯಶಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಕ್ರೈಮ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಧ್ಯಾ ಎಂಬ ಪಾಡ್ಕ್ಯಾಸ್ಟರ್ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಶೋಭಿತಾ ಧುಲಿಪಾಲ ಅವರು ಎಲ್ಲರಿಂದಲೂ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಅವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
