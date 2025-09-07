"ಪ್ರಭಾಸ್‌ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಹುಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿ, ಆತನಿಗಾಗಿ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಲು ರೆಡಿ".. ನಟಿಯ ಹೇಳಿಕೆ ಕೇಳಿ ಶಾಕ್‌ ಆದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌

Naga Durga: ತೆಲುಗು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೆಲ್ಲರೂ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೆಲುಗು 9 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7 ರಂದು ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಆಗಲಿದೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಾಗಿ ವಿವಿಧ ಹೆಸರುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಹೆಸರನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಜಾನಪದ ನೃತ್ಯಗಾರ್ತಿ ನಾಗದುರ್ಗ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಜಾನಪದ ನೃತ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಹಾಡುಗಳಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೆಲುಗು 9 ರಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಅವರ ಸಂದರ್ಶನಗಳಿಗಾಗಿ ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ನಿಂತಿವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚಾನೆಲ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ನಾಗದುರ್ಗಾ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಭಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಂವೇದನಾಶೀಲ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಾಗದುರ್ಗಾ, ಎಲ್ಲರಂತೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡುವ ಬದಲು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಜಾನಪದ ಗೀತೆಗಳು ಮತ್ತು ನೃತ್ಯಗಳಿಂದ ಜನಪ್ರಿಯರಾದರು. ತಿನ್ನತರಂ ಪಡತಲೆ, ಎರ್ರಾ ಎರ್ರಾ ರುಮಾಲ್ ಕಟ್ಟಿ, ದಾರಿ ಪೊಂಟತ್ತುಂಡು, ಮತ್ತು ನಾ ಪೆರೆ ಯೆಲ್ಲಮ್ಮ ಮುಂತಾದ ಹಾಡುಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವರು ತೆಲುಗು ನೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದರು. ಅವರು ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ನರ್ತಕಿಯಾಗಬೇಕೆಂದು ಕನಸು ಕಂಡರು. ಅವರು ನಾಲ್ಕನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೂಚಿಪುಡಿ ಕಲಿತರು. ಅದರ ನಂತರ, 14 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಪೆರಿನಿ ನೃತ್ಯವನ್ನು ಕಲಿತರು ಮತ್ತು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಅನೇಕ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ತವರು ನಲ್ಗೊಂಡದಲ್ಲಿ ನಾಗದುರ್ಗ ನೃತ್ಯಾಲಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೃತ್ಯವನ್ನು ಕಲಿಸಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಕಪ್ಪಗಿದ್ದೀಯಾ.. ಹಿರೋಯಿನ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲ ಎನಿಸಿಕೊಂಡವರೇ ಇಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ಟಾಪ್ ನಟಿ! ಈಕೆಗೆ ಸರಿಸಾಟಿನೇ ಯಾರಿಲ್ಲ..
"ತಿನ್ನತಿರಂ ಪದತಲೇ" ಹಾಡಿನ ಮೂಲಕ ಅವರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದರು. ಈ ಹಾಡಿನೊಂದಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಅವರ ಮೇಲೆ ಹರಿದು ಬಂದವು. ಅವರು ಅನೇಕ ಚಾನೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ತಾರಾಪಟ್ಟ ಗಳಿಸಿದರು. ಈ ಕ್ರೇಜ್ನಿಂದಾಗಿ, ನಾಗದುರ್ಗಾ ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಪಡೆದರು. ಆದರೆ, ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅವರು ಅವುಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರು. ಒಂದು ದಿನ ನೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪಡೆಯುವುದು ತನ್ನ ಕನಸು ಎಂದು ನಾಗದುರ್ಗ ಹೇಳಿದರು.. ಮತ್ತು ಅದರ ನಂತರವೇ ಅವರು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೆಲುಗು 9 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಸರು ಕೇಳಿಬಂದ ನಂತರ ಅವರು ಪ್ರಮುಖ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು.
"ನನಗೆ ಪ್ರಭಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹುಚ್ಚು, ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿ ಹುಡುಗಿಯರ ಚಳುವಳಿ ನಡೆದರೆ ನನಗೆ ಕೋಪ ಬರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಭಾಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ನಾನು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಹರಿದು ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಎಸೆಯುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಚಿಕ್ಕವಳಿದ್ದಾಗ, ನಲ್ಗೊಂಡದಲ್ಲಿ ಗಣೇಶನ ವಿಗ್ರಹಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಾನು ನಾಲ್ಕನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಗಣೇಶನ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಇಡುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಹೋದರರು ಪ್ರಭಾಸ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಅವರಿಂದ ನನಗೆ ಪ್ರಭಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿದಿತ್ತು."
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: "ತಾಯಿ ವಯಸ್ಸಿನ ನನ್ನನ್ನು ನೀನು ಮದುವೆಯಾಗಲು".. ಪ್ರೇಮ ಪ್ರಸ್ತಾಪಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯ ಉತ್ತರ
"ನನ್ನ ಹೆತ್ತವರು ನನಗೆ ಪ್ರಭಾಸ್ ಟಿ-ಶರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಆಡಿಯೋ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಎರಡನೇ ದಿನದ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಅವರು ನನಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ನನಗೆ ಪ್ರಭಾಸ್ ಟಿ-ಶರ್ಟ್ಗಳು, ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪೋಸ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ನಾನು ಅವುಗಳನ್ನು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ, ನನ್ನ ಕೋಣೆಯು ಪ್ರಭಾಸ್ ಪೋಸ್ಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾಸ್ ಟಿ-ಶರ್ಟ್ಗಳಿಂದ ತುಂಬಿತ್ತು. ರೆಬೆಲ್ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ, ಪ್ರಭಾಸ್ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು, ಮತ್ತು ನಾನು ಅವುಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಖುಷಿ ಪಡುತ್ತಿದ್ದೆ." ಎಂದು ನಾಗದುರ್ಗಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.