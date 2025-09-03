ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಯ್ತು ಶೋಭಿತಾ ಧೂಳಿಪಾಲ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಪೋಸ್ಟ್‌! ಶುರುವಾಯ್ತು ಹೊಸದೊಂದು ಚರ್ಚೆ

Sobhita Dhulipala: ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಮತ್ತು ಶೋಭಿತಾ ಧೂಳಿಪಾಲ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು . ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆದ ಈ ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕುಟುಂಬಗಳ ಸದಸ್ಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಚಲನಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು . ಮದುವೆಯ ನಂತರ , ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಮತ್ತೆ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಿರತರಾದರು . ಥಂಡೇಲ್ ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ಪಡೆದರು . ಸೋಭಿತಾ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹಲವರು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು . ಆದಾಗ್ಯೂ , ಆ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ತೆರೆ ಎಳೆದು , ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ಅವರ ಸೊಸೆ ಮತ್ತೆ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ . ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಲನಚಿತ್ರವೊಂದರಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಸೋಭಿತಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನಿಯಮಿತ ನವೀಕರಣಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ . ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಚಿತ್ರದ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳುವ ಫೋಟೋವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನೆಟಿಜನ್ಗಳಿಂದ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ . ಇತ್ತೀಚೆಗೆ , ಸೋಭಿತಾ ಅದೇ ಚಿತ್ರದ ಸೆಟ್ನಿಂದ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ . ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಡುಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವೀಡಿಯೊ ಕೂಡ ಇದೆ . " ಅಡುಗೆ ಮಾನವನ ಮೂಲಭೂತ ಕೌಶಲ್ಯ " ಎಂಬ ಅದ್ಭುತ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ಸಹ ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ .
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:60 ಕೋಟಿ ರೂ. ವಂಚನೆ ಆರೋಪ.. ಕನ್ನಡ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಬಂದ್..!
ಪ್ರಸ್ತುತ, ಶೋಭಿತಾ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೊಗಳು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ . ಅವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ ನೆಟಿಜನ್ಗಳು ಹುಚ್ಚುತನದ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ . ' ಅಕ್ಕಾ, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಪ್ರತಿಭೆ ಇದೆಯೇ ? ' ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಶೋಭಿತಾ "ಮೂಡ್ನಲ್ಲಿರುವಾಗ ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲು ಅನಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ . ಶೋಭಿತಾ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಈ ಫೋಟೋಗಳಿಗೆ ನಾಗಚೈತನ್ಯ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದು ' ಶೋಭಿತಾ ಮಾಡಿದ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಸವಿಯಲು ನಾನು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ' ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ . ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಈಗ ಶೋಭಿತಾ ಅವರ ಅಡುಗೆ ಫೋಟೋಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮಿಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಪ್ರೇಮ ಚಿಗುರುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ರಾ ಅನುಷ್ಕಾ..? ಪ್ರಬಾಸ್ ಮೇಲಿರುವ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಶಾಕಿಂಗ್ ಹೇಳಿಕೆ ಮೂಲಕ ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಿದ ನಟಿ