ಮದುವೆಯ ನಂತರವೂ ತನಗಿಂತ 13 ವರ್ಷ ಕಿರಿಯ ನಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ! 10 ವರ್ಷದ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಎಳ್ಳು ನೀರು ಬಿಟ್ಟ ಖ್ಯಾತ ನಟ..

Nagarjuna and Tabu: ದಕ್ಷಿಣ ಮತ್ತು ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನಟನೆಯ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಹುಚ್ಚರನ್ನಾಗಿಸಿರುವ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ಆಗಸ್ಟ್ 29 ರಂದು 66 ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು.. ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಷ್ಟೇ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವೂ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅವರು ಎರಡು ಬಾರಿ ವಿವಾಹವಾದರು, ಆದರೆ ಅದಾದ ನಂತರವೂ ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿತ್ತು.
ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅವರ ಮೊದಲ ಮದುವೆ 1984 ರಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದಗ್ಗುಬಾಟಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಆಗಿತ್ತು. ಅದು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದ ವಿವಾಹವಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಅವರು ಆರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಬೇರ್ಪಟ್ಟರು.ನಂತರ ಅವರು ನಟಿ ಅಮಲಾ ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ಅವರನ್ನು 1992 ರಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು. ಅವರಿಗೆ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಮತ್ತು ಅಖಿಲ್ ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಮದುವೆಯ ನಂತರವೂ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ನಟಿ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು.. ನಟ 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದರು. ಈ ನಟಿ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಟಬು.
ಟಬು ಮತ್ತು ನಾಗಾರ್ಜುನ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹತ್ತಿರವಾದರು. ಅವರ ಪ್ರೇಮಕಥೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಮಾತನಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇಬ್ಬರೂ 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪರಸ್ಪರ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಈ ಪ್ರೇಮಕಥೆ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ನಾಗಾರ್ಜುನ ತನ್ನ ಪತ್ನಿ ಅಮಲಾಳನ್ನು ಬಿಡಲು ಸಿದ್ಧರಿರಲಿಲ್ಲ. ಕುಟುಂಬ ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಟಬು ಅವರಿಂದ ಬೇರೆಯಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು.
ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಏನನ್ನೂ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ 52 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ನಟಿ ಟಬು ಇನ್ನೂ ಒಂಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾಗಾರ್ಜುನ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಬಂಧದಿಂದಾಗಿ ಅವಳು ಮದುವೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹಲವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಟಬು ಮತ್ತು ನಾಗಾರ್ಜುನ ನಡುವೆ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಆ ಪ್ರೀತಿ ಮದುವೆಯ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.
