ʼಅದಕ್ಕೆ ಅಡಿಕ್ಟ್‌ ಆಗಿದ್ದೇನೆ.. ಬಿಡೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟʼ.. ನಟ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಬಹಿರಂಗ ಹೇಳಿಕೆ!

Nagarjuna viral comment: ಕಿಂಗ್ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ..

Dec 12, 2025, 01:57 PM IST
Bigg Boss host Nagarjuna: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ದೂರದರ್ಶನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿರುವ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ. ಈ ಶೋ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಂತರ ತಮಿಳು, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೆಲುಗು ಸೀಸನ್ 9 ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಯಾರು ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾರೆ? ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಯಾರು? ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರೂಪಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಾಡಿದ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.  

ಕಿಂಗ್ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದು, 'ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಸೀಸನ್ 3 ಮಾಡಿದ ನಂತರ.. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಒಂದು ವ್ಯಸನದಂತೆ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದರೆ, ನೀವು ಹೊರಬರಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ..ʼ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.. ಸದ್ಯ ಅವರಾಡಿದ ಮಾತುಗಳು ಗೇಮ್ ಶೋ ಮೇಲಿನ ಅವರ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಹೊಂದಿದ್ದ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತವೆ.

ಇನ್ನು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೆಲುಗು ಮೊದಲ ಸೀಸನ್ ಅನ್ನು NTR ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದರೆ, ನಾನಿ ಎರಡನೇ ಸೀಸನ್ ಅನ್ನು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಸೀಸನ್ 3 ರಿಂದ ನಾಗಾರ್ಜುನ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಸೀಸನ್ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಹೊಸ ನಾಯಕರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಉತ್ತಮ ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ್ಯ, ಅವರು ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ರೀತಿ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನಾ ಅಂಶವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದೆ ಎಂದರೇ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿಯಲ್ಲ.. 

ಆದರೆ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಮಯದಿಂದ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದವು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ "ನಾನು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದ ನಾಗಾರ್ಜುನ, ಈಗ ಅದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ "ಇದು ನನಗೆ ವ್ಯಸನವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಆ ಹಳೆಯ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯ ಹಾಡಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಹಾಟ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣವು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. 

ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್‌ನ ನಿರೂಪಕರಾಗಿ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅವರ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಅವರು ಒಮ್ಮೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರೂ, ಈಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲಿನ ಅವರ ಪ್ರೀತಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತಂದಿದೆ. ಸೀಸನ್ 10 ರಲ್ಲಿಯೂ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅವರೇ ನಿರೂಪಕರಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. 

Bigg Boss TeluguNagarjuna viral commentsBigg Boss host NagarjunaBigg Boss Telugu Season 9Nagarjuna addiction statement

