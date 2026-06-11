Nagarjuna natural hair care routine : ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನವರಲ್ಲಿಯೇ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಬೋಳಾಗುವಿಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ, ಒತ್ತಡಭರಿತ ಜೀವನಶೈಲಿ, ಅಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಹಾಗೂ ನಿದ್ರೆಯ ಕೊರತೆ ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 66ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ದಟ್ಟ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೂದಲನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಟಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅನೇಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಸ್ಟೈಲಿಷ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಯೌವನಭರಿತ ನೋಟದಿಂದ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ನಾಗಾರ್ಜುನ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕೂದಲಿನ ಆರೈಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಆಸಕ್ತಿಕರ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದುಬಾರಿ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಅಥವಾ ರಾಸಾಯನಿಕಯುಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಿಗಿಂತ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಧಾನಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೂದಲಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಪ್ರೋಟೀನ್, ವಿಟಮಿನ್ ಮತ್ತು ಖನಿಜಾಂಶಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ಅವರು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕರಿಬೇವು, ಆಮ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಮೊಟ್ಟೆಗಳಂತಹ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರಗಳು ಕೂದಲಿನ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕೇವಲ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದರಿಂದಲೂ ಕೂದಲಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಜೊತೆಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಕ ನಿದ್ರೆಯೂ ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅತಿಯಾದ ಒತ್ತಡದಿಂದ ದೇಹದ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಉಂಟಾಗಿ ಕೂದಲು ಹೆಚ್ಚು ಉದುರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಯೋಗ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಜೀವನದ ಭಾಗವಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ನಾಗಾರ್ಜುನ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ತಲೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಕ್ತಸಂಚಾರವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿ ಕೂದಲಿನ ಬೇರುಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಪೋಷಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ.
ಕೂದಲಿನ ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬಳಕೆ ಕೂಡ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ರಾಸಾಯನಿಕ ಅಂಶಗಳಿರುವ ಶಾಂಪೂಗಳ ಬದಲು ಮೃದುವಾದ ಹಾಗೂ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಾರಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ಬಾದಾಮಿ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ತಲೆಗೆ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನೆತ್ತಿಯ ತೇವಾಂಶ ಕಾಪಾಡಲ್ಪಟ್ಟು ಕೂದಲಿನ ಬೇರುಗಳು ಬಲವಾಗುತ್ತವೆ.
ಕೂದಲು ಉದುರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ತಕ್ಷಣದ ಪರಿಹಾರ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಜೀವನಶೈಲಿ, ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರ, ಉತ್ತಮ ನಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡ ನಿರ್ವಹಣೆ ಇವುಗಳ ಸಮನ್ವಯದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ. ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅನುಸರಿಸುವ ಈ ಸರಳ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೂದಲನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಬಹುದು.
ಸೂಚನೆ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ವಿವಿಧ ವರದಿಗಳು ಮತ್ತು ಲಭ್ಯ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗಾಗಿ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಸೂಕ್ತ. Zee Kannada News ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಲ್ಲ.)