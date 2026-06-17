Karna serial: ಕರ್ಣ ಧಾರವಾಹಿಗೆ ರೋಚಕ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.. ಒಂದೆಡೆ ಕರ್ಣ ಸಾಲದ ಸುಳಿಯಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ರೆ..ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಜನ್ಮರಹಸ್ಯ ಬಯಲಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ನಿತ್ಯ ಪಾತ್ರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ನಮ್ರತ ಗೌಡ ನಾಪತ್ತೆ ಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿತ್ಯ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಲು ಅನನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ..
ಕರ್ಣ ಧಾರವಾಹಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ.. ಮದುವೆ ಬಳಿಕ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲು ಆಯ್ತು ನಿಧಿ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಕುತಂತ್ರಿ ರಮೇಶ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ಬೇಕ್ ಅಲ್ವಾ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಕರ್ಣನಿಗೆ ತಂದಿಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.. ಆಸ್ತಿ ಪಾಲು ಕೇಳುವ ಮೂಲಕ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೋಲಕ್ಲಲೋ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದ.. ಆದ್ರೆ ಇದೀಗ ಹೊಸ ಕುತಂತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ..
ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಾಗಿ 150 ಕೋಟಿ ಸಾಲ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ರಹಸ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪತ್ನಿ ನಿಧಿ ಬಳಿ ಕರ್ಣ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.. ಈ ವೇಳೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ನಿಧಿ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ.. ಆದ್ರೆ ಸಾಲ ನೀಡಿದವರು ಪದೇ ಪದೇ ಕರ್ಣನಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಅವಾಜ್ ಜೊತೆಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಮನೆಯನ್ನ ಕಾಲಿ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ 150 ಕೋಟಿ ವಾಪಾಸ್ ಕೊಡಿ ಎಂದು ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನನ್ನ ಅವರ ಹೆಸರಿಗೆ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ..
ಇದರ ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಣ- ನಿಧಿ ಮಾತು ಇಡೀ ಸೀರಿಯಲ್ಗೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.. 150 ಕೋಟಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ತರುವುದು ಎಂದು ಕರ್ಣ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುವಾಗ, ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಡಾಕ್ಯೂಮೆಂಟ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಕ್ಲೂ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಸಿಗಬಹುದು ಎಂದು ನಿಧಿ ಹೇಳಿದ್ದಾಳೆ.. ಈ ಮಾತನ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡು ಕರ್ಣ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಪತ್ರಗಳು ಇರುವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ.. ಆ ರೂಮ್ ಜಾಲಾಡಿದ್ದಾಗ ಕರ್ಣ ಜನ್ಮ ರಹಸ್ಯದ ಪತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.. ಫುಲ್ ಶಾಕ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ..
ಇದರಲ್ಲಿ ಕರ್ಣ ಹಾಗೂ ರಮೇಶನ ಕರುಳಿನ ಬಂದದ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ ಎಂದು ಫ್ರೋಮೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ.. ನಾನು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅವರ ಮಗು ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ.. ಆದ್ರೆ ಈ ವಿಚಾರ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ಪರಿಚಯನೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ತರ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಅಂತ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದೆ.. ಈ ಮೂಲಕ ಕರ್ಣನ ಜನ್ಮ ರಹಸ್ಯ ಬಯಲಾಗಿದೆ.. ರಮೇಶನ ಮಗ ಕರ್ಣ ಎಂಬ ಗೆಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.. ಬೇರೆಯವರ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಬಂಧದ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.. ಈ ಮೂಲಕ ಕರ್ಣ ಜನ್ಮ ರಹಸ್ಯದಲ ಮೂಲಕ ಧಾರವಾಹಿ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತಿದೆ..
ನಮ್ರತಾ ಗೌಡ ನಾಪತ್ತೆ! ನಿತ್ಯ
ಇದುವರೆಗೆ ನಿತ್ಯಾ ನಿಧಿ ಹಾಗೂ ಕರ್ಣ ನಡುವೆ ಪ್ರೀತಿ, ತ್ಯಾಗ ಹೋರಾಟ ಕಥೆ ನಡೆಯುತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ನಿಧಿ ಕರ್ಣ ಮದುವೆ ಬಳಿಕ ನಿತ್ಯಾ ಪಾತ್ರ ಕೊನೆಗೊಂಡಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತಿದೆ.. ರಮೇಶ್ನ ಆಡಿ ಕುತಂತ್ರದ ನಾಟಕದಿಂದ ತೇಜಸ್ ದೂರವಾಗಿದ್ದ.. ಆದ್ರೆ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ತೇಜಸ್ ವಾಪಾಸ್ ಬಂದು ಬೇರೆ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.. ಆದ್ರೆ ಇದ್ದಾಗ ಮೇಲೆ ನಿತ್ಯಾ ನಾಪತ್ತೆ ಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ.. ಯಾವುದೇ ಅಂತ್ಯ ಕೊಡದೆ ಪಾತ್ರವನ್ನ ಅಂತ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರಾ ಅನ್ನೋ ಅನುಮಾನ ಶುರುವಾಗಿದೆ..
ರಮೇಶ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕರ್ಣ ಹಾಗೂ ನಿಧಿ, ನಿತ್ಯಾ ಮೇಲೆ ದ್ವೇಷ ಇದೆ. ಮಗನ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಅವನು ಎಂದಿಗೂ ಸಹಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಕರ್ಣ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಮಗ ಎಂದು ಅವನು ಭಾವಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ, ಕರ್ಣನೇ ಅವನ ನಿಜವಾದ ಮಗ ಎಂಬ ವಿಷಯ ಇನ್ನೂ ಆತನಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಆ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದ ಬಳಿಕ ಕಥೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ರೋಚಕಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಹೊಸ ಲೇಡಿ ವಿಲನ್ ಎಂಟ್ರಿ:
ಈಗ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಲೇಡಿ ವಿಲನ್ ಒಬ್ಬರ ಪ್ರವೇಶವಾಗುತ್ತಿದೆ.ಇವರು ತಾತನ ಎರಡನೇ ಪತ್ನಿ ಅಥವಾ ಮಗಳಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಗುಮಾನಿ ಇದೆ, ಆದರೆ ರಮೇಶನ ಮೊದಲ ಪತ್ನಿ ಅಥವಾ ಕರ್ಣನ ತಾಯಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇವರ ಮುಖವನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಹೊಸ ಲೇಡಿ ವಿಲನ್ ಎಂಟ್ರಿಯಿಂದ ಧಾರವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಸಿಗಲಿದ್ದು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ.