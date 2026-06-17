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ಕರ್ಣ ಧಾರಾವಾಹಿ ರೋಚಕ ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌ ನಡುವೆ ನಮ್ರತಾ ಗೌಡ ‘ನಿತ್ಯ’ ನಾಪತ್ತೆ!..

Karna serial: ಕರ್ಣ ಧಾರವಾಹಿಗೆ ರೋಚಕ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.. ಒಂದೆಡೆ ಕರ್ಣ ಸಾಲದ ಸುಳಿಯಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ರೆ..ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಜನ್ಮರಹಸ್ಯ ಬಯಲಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ನಿತ್ಯ ಪಾತ್ರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ನಮ್ರತ ಗೌಡ ನಾಪತ್ತೆ ಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿತ್ಯ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಲು ಅನನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ.. 
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Jun 17, 2026, 12:51 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 12:51 PM IST
ಕರ್ಣ ಧಾರಾವಾಹಿ ರೋಚಕ ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌ ನಡುವೆ ನಮ್ರತಾ ಗೌಡ ‘ನಿತ್ಯ’ ನಾಪತ್ತೆ!..

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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ಕರ್ಣ ಧಾರಾವಾಹಿ ರೋಚಕ ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌ ನಡುವೆ ನಮ್ರತಾ ಗೌಡ ‘ನಿತ್ಯ’ ನಾಪತ್ತೆ!..
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