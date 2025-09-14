English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ನಾನು ಅವನ ಜೊತೆಯೇ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ,ಆದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಆಯ್ತು: ನಟಿ ನಮ್ರತಾ ಗೌಡ

Namratha Gowda: ನಟಿ ನಮ್ರತಾ ಗೌಡ ಕಿರುತೆರೆಯ ಪುಟ್ಟ ಗೌರಿ ಮದುವೆ ಸೀರಿಯಲ್‌ನಲ್ಲಿ ʻಹಿಮʼ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದರು. ಆ ಬಳಿಕ ಹಲವಾರು ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ರತಾ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Written by - Chetana Devarmani | Last Updated : Sep 14, 2025, 04:57 PM IST
  • ಪುಟ್ಟ ಗೌರಿ ಮದುವೆ ಸೀರಿಯಲ್‌ ಮೂಲಕ ಖ್ಯಾತರಾದ ನಟಿ
  • ಹಲವಾರು ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ನಟಿ ನಮ್ರತಾ ಗೌಡ
  • ನಮ್ರತಾ ಗೌಡ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್‌ 10 ರ ಸ್ಪರ್ಧಿ

ನಾನು ಅವನ ಜೊತೆಯೇ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ,ಆದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಆಯ್ತು: ನಟಿ ನಮ್ರತಾ ಗೌಡ

ನಟಿ ನಮ್ರತಾ ಗೌಡ ಕಿರುತೆರೆಯ ಪುಟ್ಟ ಗೌರಿ ಮದುವೆ ಸೀರಿಯಲ್‌ನಲ್ಲಿ ʻಹಿಮʼ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದರು. ಆ ಬಳಿಕ ಹಲವಾರು ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ರತಾ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ರತಾ ಗೌಡ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್‌ 10 ರ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಏರು ಧ್ವನಿ ಮೂಲಕವೇ ನಮ್ರತಾ ಗೌಡ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದರು.

ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ನಮ್ರತಾ ಗೌಡ ತಮ್ಮ ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಲವ್‌ ರಿಲೇಶನ್‌ಶಿಪ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅವನನ್ನೇ ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಎಂದು ಆ ಹುಡುಗನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಮ್ರತಾ ಗೌಡ ಪಿಯುಸಿ ಓದುವಾಗ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದರಂತೆ. ಆತನನ್ನು ನಾನು ತುಂಬಾ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಅವನನ್ನೇ ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದೇ ರಿಲೇಶನ್‌ಶಿಪ್‌ ಎಂದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಜೊತೆ ವಿವಾದಕ್ಕೊಳಗಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಪತ್ನಿ: ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು ಪ್ರೇಮ ಕಥೆ, ಈಗ ಭರ್ಜರಿ ಕಮ್‌ಬ್ಯಾಕ್..!

ಅದು ಪಿಯುಸಿ ಓದುವ ವಯಸ್ಸಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮೆಚೂರಿಟಿ ಇಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಸಂಬಂಧ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ನಾನೊಬ್ಬಳೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೇಡ ಅನಿಸಿ ಬಿಡ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ದೂರ ಆದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ನಾನು ಪಿಯುಸಿ ಮುಗಿತಿದ್ದಂತೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್‌ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟೆ ಆಗ ಸಂಬಂಧ ಹಾಳಾಗೋಕೆ ಶುರು ಆಯ್ತು. ನನಗೆ ಅವನನ್ನೇ ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಅವನಾಗಿಯೇ ಬಂದು ಅವನೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ನಾನು ಡಿಪ್ರೆಷನ್‌ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಆಗಿತ್ತು ಆ ಸಂಬಂಧ. ಅತ್ತು, ಕೂಗಿ ಕೂಗಾಡಿದರೂ ಆತ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ರಾಜೇಶ್‌ ಗೌಡ ಯೂಟೂಬ್‌ ಚಾನೆಲ್‌ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಮ್ರತಾ ಗೌಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೀತಿಸಿದವನನ್ನೇ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ! ಪ್ರೀತಿಗೆ ಇರೋ ಶಕ್ತಿನೇ ಅಂತದ್ದು ಅಲ್ವಾ..

