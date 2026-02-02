English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಬಣ್ಣದ ಲೋಕದ ಚೆಲುವೆಗೆ ಮನಸೋತಿದ್ದು ನೂರಾರು ಮಂದಿ! ಬಾಲಿವುಡ್‌ ಆಳಿದ ಸುಂದರಿ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ವಿವಾಹಿತ ನಟನೊಂದಿಗೆ..

ಬಣ್ಣದ ಲೋಕದ ಚೆಲುವೆಗೆ ಮನಸೋತಿದ್ದು ನೂರಾರು ಮಂದಿ! ಬಾಲಿವುಡ್‌ ಆಳಿದ ಸುಂದರಿ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ವಿವಾಹಿತ ನಟನೊಂದಿಗೆ..

Nana patekar Manisha Koirala: ಮನೀಷಾ ಕೊಯಿರಾಲ ಹಾಗೂ ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಮುರಿದು ಬೀಳಲು ಕಾರಣ ಏನು ಗೊತ್ತಾ?   

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Feb 2, 2026, 03:19 PM IST
  • ಕೆಲವು ಪ್ರೇಮಕಥೆಗಳು ಕೇವಲ ನೆನಪುಗಳಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ.
  • ಮನೀಷಾ ಕೊಯಿರಾಲ ಮತ್ತು ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್ ತುಂಬಾ ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿದ್ದರು.
  • ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್, ಮನಿಷಾ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಪೊಸೆಸಿವ್ ಆಗಿದ್ದರು.

ಬಣ್ಣದ ಲೋಕದ ಚೆಲುವೆಗೆ ಮನಸೋತಿದ್ದು ನೂರಾರು ಮಂದಿ! ಬಾಲಿವುಡ್‌ ಆಳಿದ ಸುಂದರಿ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ವಿವಾಹಿತ ನಟನೊಂದಿಗೆ..

Nana patekar Manisha Koirala: ಕೆಲವು ಪ್ರೇಮಕಥೆಗಳು ಕೇವಲ ನೆನಪುಗಳಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ, ಎಂದಿಗೂ ನಿಜವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರೇಮಕಥೆ 90ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು, ಅದು ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್ ಮತ್ತು ಮನಿಷಾ ಕೊಯಿರಾಲ ಅವರದ್ದು.

ಅಗ್ನಿಸಾಕ್ಷಿ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ  ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್ ಮತ್ತು ಮನಿಷಾ ಕೊಯಿರಾಲ ಅವರ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ. ಮನೀಷಾ ಕೊಯಿರಾಲ ಮತ್ತು ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್ ತುಂಬಾ ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅವರು ಮದುವೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳಿದ್ದವು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಸಂಬಂಧವು ಮತ್ತಷ್ಟು ಮುಂದುವರಿಯುವ ಮೊದಲೇ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆ ಹುಡುಗಿಯನ್ನೇ ಮದುವೆಯಾಗಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ದಿ ಫೇಮಸ್‌ ರುದ್ರ ಮಾಸ್ಟರ್‌ ಆ ಬೆಡಗಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?

ʻಅಗ್ನಿಸಾಕ್ಷಿʼ ಚಿತ್ರದ ನಂತರ, ಮನಿಷಾ ಕೊಯಿರಾಲ ಮತ್ತು ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್ ʻಖಾಮೋಶಿʼ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್ ವಿವಾಹವಾದರೂ, ಆದರೆ ಅವರ ಪತ್ನಿಯಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು 1978 ರಲ್ಲಿ ನೀಲಕಾಂತಿ ಎಂಬ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು, ಅವರಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳೂ ಕೂಡ ಇದ್ದರು ಆದರೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮನಿಷಾ ಮೇಲಿನ ಅವರ ಪ್ರೀತಿ ಅರಳುತ್ತಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಂತರ, ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳ ಕಾರಣ ಮುನಿಸು ಇತ್ತು ಎನ್ನುವ ವದಂತಿಗಳು ಹಬ್ಬಿದ್ದವು. 

ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್, ಮನಿಷಾ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಪೊಸೆಸಿವ್ ಆಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅವರು ದೇಹದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಜಗಳಗಳು ಉಲ್ಬಣಗೊಂಡು, ಸಂಬಂಧ ಮುರಿದುಬಿತ್ತು. ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್ ಜೊತೆ ತನಗೆ ಭವಿಷ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮನಿಷಾ ಕೊಯಿರಾಲಾ ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೆಲವರು ಹೇಳುವಂತೆ ಮನಿಷಾ ಕೊಯಿರಾಲಾ ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್ ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ತೊರೆದರು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: "ಆತ ನನ್ನನ್ನು ಒಳ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ" ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ!

ಮನೀಷಾ ಕೊಯಿರಾಲ ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್ ಇನ್ನೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ.

About the Author

Deepa A Reddy

ದೀಪಾ ಎ (Deepa A) Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ 2023ರಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ವೆಬ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವವಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೀಡೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ, ವೈರಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಲೈಫ್‌ ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಓದುಗರನ್ನು ತಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ತಲುಪುವ ಗುರಿ ಇವರದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. 

...Read More

