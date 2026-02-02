ಬಣ್ಣದ ಲೋಕದ ಚೆಲುವೆಗೆ ಮನಸೋತಿದ್ದು ನೂರಾರು ಮಂದಿ! ಬಾಲಿವುಡ್‌ ಆಳಿದ ಸುಂದರಿ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ವಿವಾಹಿತ ನಟನೊಂದಿಗೆ..

Nana patekar Manisha Koirala: ಕೆಲವು ಪ್ರೇಮಕಥೆಗಳು ಕೇವಲ ನೆನಪುಗಳಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ, ಎಂದಿಗೂ ನಿಜವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರೇಮಕಥೆ 90ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು, ಅದು ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್ ಮತ್ತು ಮನಿಷಾ ಕೊಯಿರಾಲ ಅವರದ್ದು.
ಅಗ್ನಿಸಾಕ್ಷಿ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್ ಮತ್ತು ಮನಿಷಾ ಕೊಯಿರಾಲ ಅವರ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ. ಮನೀಷಾ ಕೊಯಿರಾಲ ಮತ್ತು ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್ ತುಂಬಾ ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅವರು ಮದುವೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳಿದ್ದವು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಸಂಬಂಧವು ಮತ್ತಷ್ಟು ಮುಂದುವರಿಯುವ ಮೊದಲೇ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆ ಹುಡುಗಿಯನ್ನೇ ಮದುವೆಯಾಗಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ದಿ ಫೇಮಸ್ ರುದ್ರ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆ ಬೆಡಗಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?
ʻಅಗ್ನಿಸಾಕ್ಷಿʼ ಚಿತ್ರದ ನಂತರ, ಮನಿಷಾ ಕೊಯಿರಾಲ ಮತ್ತು ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್ ʻಖಾಮೋಶಿʼ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್ ವಿವಾಹವಾದರೂ, ಆದರೆ ಅವರ ಪತ್ನಿಯಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು 1978 ರಲ್ಲಿ ನೀಲಕಾಂತಿ ಎಂಬ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು, ಅವರಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳೂ ಕೂಡ ಇದ್ದರು ಆದರೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮನಿಷಾ ಮೇಲಿನ ಅವರ ಪ್ರೀತಿ ಅರಳುತ್ತಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಂತರ, ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳ ಕಾರಣ ಮುನಿಸು ಇತ್ತು ಎನ್ನುವ ವದಂತಿಗಳು ಹಬ್ಬಿದ್ದವು.
ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್, ಮನಿಷಾ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಪೊಸೆಸಿವ್ ಆಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅವರು ದೇಹದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಜಗಳಗಳು ಉಲ್ಬಣಗೊಂಡು, ಸಂಬಂಧ ಮುರಿದುಬಿತ್ತು. ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್ ಜೊತೆ ತನಗೆ ಭವಿಷ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮನಿಷಾ ಕೊಯಿರಾಲಾ ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೆಲವರು ಹೇಳುವಂತೆ ಮನಿಷಾ ಕೊಯಿರಾಲಾ ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್ ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ತೊರೆದರು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: "ಆತ ನನ್ನನ್ನು ಒಳ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ" ಶಾಕಿಂಗ್ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ!
ಮನೀಷಾ ಕೊಯಿರಾಲ ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್ ಇನ್ನೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ.