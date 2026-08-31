/‘ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆ’ಯಿಂದ ಕುಮಾರಿ ಹೊರಗೆ..! ಬಹುಮಾನ, ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಘೋಷಣೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ‘ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆ’ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮುಗ್ಧತೆ ಹಾಗೂ ಸರಳತೆಯಿಂದ ವೀಕ್ಷಕರ ಮನ ಗೆದ್ದಿದ್ದ ನಂಜನಗೂಡಿನ ಕುಮಾರಿ, ಇದೀಗ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೋನಿಂದ ಅರ್ಧಕ್ಕೇ ಹೊರಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ವೈದ್ಯರ ಸೂಕ್ತ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಆಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಕಾರಣ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ಹೊರಬರಬೇಕಾಯಿತು.
ಹೌದು... ಕಳೆದ ಕೆಲವು ಸಂಚಿಕೆಗಳಿಂದ ಕುಮಾರಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದದ್ದು ವೀಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಹಾಗೂ ಗೊಂದಲ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಶೋ ತೊರೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಇದೀಗ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಶೋನಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸುವ ವೇಳೆ ಕುಮಾರಿ ಹಾಗೂ ಸಹ-ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ತೀವ್ರ ಭಾವುಕರಾಗಿ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟರು.
₹5 ಲಕ್ಷ ನಗದು ನೆರವು ಹಾಗೂ ಜಾಬ್ ಆಫರ್
ಸ್ಪರ್ಧೆಯಿಂದ ಅರ್ಧಕ್ಕೇ ಹೊರಬಂದರೂ ಕುಮಾರಿಗೆ ‘ಬಿಗ್ ಬಾಸ್’ ವೇದಿಕೆ ಭವಿಷ್ಯದ ದೊಡ್ಡ ಭರವಸೆಯೊಂದನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಾದ ‘ಇಕೋ ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟ್ ಎಲಿವೇಟರ್’ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಕುಮಾರಿಗೆ ₹5 ಲಕ್ಷ ನಗದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿ ನೆರವಾಗಿದೆ. ಈ ಮೊತ್ತವು ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಅವರ ತಾಯಿಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಆಸರೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಇದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಕುಮಾರಿ ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕರ್ನಾಟಕದ ಯಾವುದೇ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ದುಬೈನಲ್ಲಿರುವ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶವನ್ನೂ ಸಂಸ್ಥೆ ನೀಡಿದೆ. ಹಳ್ಳಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಂದು ಇಂತಹ ದೊಡ್ಡ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಪಡೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕುಮಾರಿ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಈ ಶೋ ನೀಡಿದ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದ ಭರವಸೆ ಅವರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೊಸ ದಾರಿ ತೋರಿಸಿದೆ.