Naresh Pavitra Lokesh new home: ನರೇಶ್ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದು ದಿವಂಗತ ನಟಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕಿ ವಿಜಯ ನಿರ್ಮಲಾ ಅವರ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ. ಅವರು ನಾಯಕನಾಗಿ ಅನೇಕ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಿದರು. ಅದಾದ ನಂತರ ಈಗಲೂ ಅವರು ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಜೀವತುಂಬುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಲನಚಿತ್ರಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ನರೇಶ್ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಟ ಮೊದಲು ರೇಖಾ ಪ್ರಿಯಾ ಎಂಬ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಬಳಿಕ ಡೈವರ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ರಮ್ಯಾ ರಘುಪತಿ ಅವರನ್ನು ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ವಿವಾಹವಾದರು.. ಆದರೆ ಅವರಿಂದಲೂ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದರು.. 2023 ರಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಾ ಲೋಕೇಶ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಈ ವಿಚಾರ ಆಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು..
ಇದೀಗ ನರೇಶ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ.. ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಗರದ ಹೃದಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಐದು ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನರೇಶ್ ಐಷಾರಾಮಿ ಮನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು, ಅದರ ಗೃಹಪ್ರವೇಶ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದರು. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟರಾದ ಮುರಳಿ ಮೋಹನ್ ಮತ್ತು ಅಲಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಅನೇಕ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನರೇಶ್-ಲೋಕೇಶ್ ಎಲ್ಲಾ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅವರ ವಿಶಾಲವಾದ ಮನೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದರು. ನರೇಶ್ ಅವರ ಮನೆ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರ, ಮಾಸ್ಟರ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್, ಅಡುಗೆಮನೆ, ಜಿಮ್ ಸ್ಥಳ, ವರಾಂಡಾಗಳು ಮತ್ತು ಭೂದೃಶ್ಯದ ಉದ್ಯಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಇಂದ್ರ ಭವನದಂತೆಯೇ ಇದೆ..
నటుడు నరేష్ ఇంటిని చూశారా ? ఇంద్రభవనమే.. #Naresh #PavitaLokesh #LuxuryHome @ItsActorNaresh pic.twitter.com/zwr0DhcRBB
— Megha (@MovieloverMegha) August 23, 2025
ನರೇಶ್ ತಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಸಿನಿಮಾ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳಿಗೆ ತೋರಿಸುವ ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ಚಲನಚಿತ್ರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ನೆಟಿಜನ್ಗಳು ನರೇಶ್ಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಮತ್ತು ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಈ ಮನೆಯ ಬೆಲೆಯನ್ನು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ನರೇಶ್ ಅವರ ಮನೆಯ ಮೌಲ್ಯ ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿದೆ ಎಂದರೇ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿಯಲ್ಲ..
ಇನ್ನು ನಟ ನರೇಶ್ ಅವರ ಆಸ್ತಿಯ ಮೌಲ್ಯ 400 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಗಚಿಬೌಲಿ ಬಳಿಯ ವಿಪ್ರೋ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿರುವ ವಿಜಯ ನಿರ್ಮಲಾ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಐದು ಎಕರೆ ತೋಟದ ಮನೆ 300 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ್ದಾಗಿದೆ. ಮೊಯಿನಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಶಂಕರಪಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ 30 ಎಕರೆ ಕೃಷಿಭೂಮಿ ಇದ್ದು, ಅವುಗಳ ಮೌಲ್ಯವೂ 100 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು. ಇವೆಲ್ಲವೂ ನರೇಶ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
