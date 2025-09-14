English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ದೇಹದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಕಾಮೆಂಟ್‌ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ: ಆ ದಿನದ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ನಟಿ

Actress Aparna Balamurali Body Shaming experience: ಬಾಡಿ ಶೇಮಿಂಗ್‌ ನೋವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಲಯಾಳಂ ನಟಿ ಅಪರ್ಣಾ ಬಾಲಮುರಳಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತೆ, ಸೂರರೈ ಪೊಟ್ರು ಖ್ಯಾತಿಯ ಅಪರ್ಣಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸಿದ ನೋವಿನ ಕಥೆ ಇಲ್ಲಿದೆ.  

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Sep 14, 2025, 08:57 PM IST
  • ಅಪರ್ಣಾ ಬಾಲಮುರಳಿ, ಇಂದು ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿಯೂ ತಮ್ಮ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
  • ಈ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿಗಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯೂ ಸಂದಿತು.
  • ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಾಡಿ ಶೇಮಿಂಗ್‌ ಕಾರಣದಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ನೋವಿನ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Aparna Balamurali: ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮೂಲಕ ಸಿನಿಮಾ ಪಯಣ ಆರಂಭಿಸಿದ ನಟಿ ಅಪರ್ಣಾ ಬಾಲಮುರಳಿ, ಇಂದು ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿಯೂ ತಮ್ಮ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವು ಉತ್ತಮ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರೂ, ಅವರಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಖ್ಯಾತಿ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಟ ಸೂರ್ಯ ಅವರ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿದ 'ಸೂರರೈ ಪೊಟ್ರು' ಚಿತ್ರ.

ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಂದುಕೊಟ್ಟ 'ಬೊಮ್ಮಿ' ಪಾತ್ರ

ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಸುಧಾ ಕೊಂಗರ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಸೂರರೈ ಪೊಟ್ರು' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮದುರೈ ಮೂಲದ ಮಹಿಳೆ 'ಬೊಮ್ಮಿ' ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಪರ್ಣಾ ಬಾಲಮುರಳಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಸೂರ್ಯ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಸಹಜ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಯಿತು. ಈ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿಗಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯೂ ಸಂದಿತು. ಇದು ಅವರ ಮೊದಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಹಲವಾರು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನೂ ಅವರು ಪಡೆದರು. ಈ ಚಿತ್ರದ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಹಲವು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಬಂದವು. ಆದರೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ನಟನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಸವಾಲು ಒಡ್ಡುವ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಎದುರಾದ ಕಹಿ ಅನುಭವ

ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುವ ನಟಿ ಅಪರ್ಣಾ ಬಾಲಮುರಳಿ, ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಾಡಿ ಶೇಮಿಂಗ್‌ ಕಾರಣದಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ನೋವಿನ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅಪರ್ಣಾ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ನನ್ನ ಬಳಿ ಬಂದು, "ಏನಮ್ಮಾ, ನೀನು ತುಂಬಾ ದಪ್ಪ ಆಗಿದ್ದೀಯಾ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದೀಯಾ ಅನಿಸುತ್ತೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಎಂದು ನೋವಿನಿಂದ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ತಾನು ತುಂಬಾ ನೋವುಪಟ್ಟೆ ಎಂದು ಅಪರ್ಣಾ ತಿಳಿಸಿದರು. ತಾನು ತಕ್ಷಣವೇ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ, "ನನ್ನ ದೇಹದ ತೂಕದ ಬಗ್ಗೆ ಹೀಗೆಲ್ಲ ನೀವು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತೀರಿ? ಇದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರ. ಇಂತಹ ಮಾತುಗಳು ತಪ್ಪಲ್ಲವೇ?" ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದು ಹಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಾಗಿದ್ದರೂ, ಆ ಮಾತುಗಳು ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಆಳವಾದ ನೋವುಂಟು ಮಾಡಿವೆ ಎಂದು ಅಪರ್ಣಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಈ ರೀತಿ ಅನಗತ್ಯ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ, ಅದೊಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಷಯ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಆ ಮಾತುಗಳು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ನೋಯಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಪರ್ಣಾ ನೋವಿನಿಂದ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

