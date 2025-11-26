"ಒಂದು ಗಂಟೆಗೆ ನಿನ್ನ ರೇಟ್‌ ಎಷ್ಟು ಅಂತಾರೆ".. ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿಯ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್‌

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
National crush Girija oak: ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ತಮಗೆ ಬಂದ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳ ಕುರಿತು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.   

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Nov 26, 2025, 11:29 AM IST
National crush Girija oak: ನಟಿ ಗಿರಿಜಾ ಓಕ್ ನೀಲಿ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿನ ತಮ್ಮ ಫೋಟೋಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನೆಟಿಜನ್‌ಗಳು ಅವರಿಗೆ 'ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಶ್' ಎಂಬ ಟ್ಯಾಗ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆದ ನಂತರ, ಗಿರಿಜಾಗೆ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಸಂದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಕರೆಗಳು ಬರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವು. ಆದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮವು ಅದರ ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತೆಯೇ, ಅದು ಅದರ ಅನಾನುಕೂಲಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಈಗ, ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಗಿರಿಜಾ ಈ ​​ಬಗ್ಗೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಡಿಎಂಗಳು (ನೇರ ಸಂದೇಶಗಳು) ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧಗಳಿದ್ದವು. ನಾನು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕೇ ಅಥವಾ ಅವರನ್ನು ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿ ನೋಡಬೇಕೇ? ಜನರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೇಗೆ ನೋಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡುವುದು ಸಹ ತುಂಬಾ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ಇಡೀ ಕುಟುಂಬವು ಈ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ಅವರು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ತೃಪ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

'ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ'ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಗಿರಿಜಾ, "ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಈ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಅವರಿಗೆ ಅಂತಹ ವಿಚಿತ್ರ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ವೈರಲ್ ಸುದ್ದಿಗಳು ಹೊಸದಾಗಿ ಕಂಡಿಲ್ಲ. ಯಾರ ಭಾವನೆಗಳಿಗೂ ನೋವಾಗಲಿಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಕಂಡುಕೊಂಡರು. ನನ್ನ ಮಗ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ, ಅಂತಹ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರ್ಕವಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾನು ಅವನಿಗೆ ವಿವರಿಸಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಅಲೆ. ಆದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಶ್ ಎಂಬ ಟ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿ ನಾನು ನಗುತ್ತೇನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಏನನ್ನೂ ಬದಲಾಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸೌಂದರ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಾಹಸಾನಾ? ದೇಹದ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್‌ ಬಳಸುತ್ತಾರಂತೆ ತಮನ್ನಾ ಭಾಟಿಯಾ!

ಖ್ಯಾತಿಯ ಜೊತೆಗೆ, ಗಿರಿಜಾ ಕೂಡ ಕೆಲವು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಅನೇಕ ಜನರು ಅವರ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಫ್ ಮಾಡಿದರು. ಅವರ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಬಳಸಿ ಮಾರ್ಫ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹರಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, "ಕೆಲವು ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದವು, ಆದರೆ ಕೆಲವು ವೀಡಿಯೊಗಳಲ್ಲಿ, ನಾನು ವಿಚಿತ್ರವಾದದ್ದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಈ ವಿಷಯಗಳು ಇಂಟರ್ನೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಎಡಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ನನ್ನ ಮಗನಿಗೂ ಇದು ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅವನು ಅದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ಅವನು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾನೆ. ನಾನು ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಕಟ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ನನ್ನ ಫೋಟೋಗಳು ಅಥವಾ ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಫ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ನಾನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೂ ನನ್ನ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಏನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ನಾನು ಯಾರೊಬ್ಬರ ಕೈ ಹಿಡಿಯಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಯಾರಾದರೂ ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿಯಬಹುದು ಎಂದು ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನನ್ನೂ ಹೇಳುವುದು ನನಗೆ ಸರಿ ಅನಿಸಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ." ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. 

ಗಿರಿಜಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಆಘಾತಕಾರಿ ಡಿಎಂಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. "ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, 'ನಾನು ನಿಮಗಾಗಿ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಬಹುದು, ನನಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ನನ್ನ ದರವನ್ನು ಸಹ ಕೇಳಿದರು. 'ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಕಳೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಏನು?' ಈ ರೀತಿಯ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಸಂದೇಶಗಳು ಬಂದವು. ಇದೇ ಜನರು ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಅವರು ತಲೆಯೆತ್ತಿ ನೋಡಲೂ ಇಲ್ಲ. ಜನರು ತೆರೆಮರೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಗೌರವದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಇದು ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ವಲಯ. ಈ ವರ್ಚುವಲ್ ಜಾಗವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಬಹುದು, ”ಎಂದು ಗಿರಿಜಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: "ನನ್ನ ಪತಿ ನನಗೆ ನರಕ ಯಾತನೆ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ".. ಪತಿಯ ವಿರುದ್ದ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ

Deepa A Reddy

2025ರಿಂದ ದೀಪಾ ಎ. ಅವರು Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಬಿಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಶೈಲಿ ಇವರ ಬರಹದ ವಿಶೇಷತೆ.

Girija Oaknational crush Girija oakblue saree girlGirija oak viral photosGirija oak on disturbing dm

