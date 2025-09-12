ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ದಾರಿ ಹಿಡಿದ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ..? ನ್ಯಾಷನಲ್‌ ಕ್ರಶ್‌ ನಡೆಗೆ ಬೆರಗಾದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌..!

Rashmika Mandanna: ರಶ್ಮಿಕಾ ನಟನೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಲ್ಲ. ಈ ಮಹಿಳೆ ಮೌನವಾಗಿ ಬಂದು ಯಶಸ್ವಿಯಾದಳು. ಈಗ ಆ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ನಿರತಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಉತ್ತರ, ದಕ್ಷಿಣ ಎಂಬ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಸತತವಾಗಿ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಮಿಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಶ್ ಆಗಿರುವ ಇವರು. ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇತ್ತಿಚೆಗೆ ನಟಿ ನೀಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆ, ಅವರ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ನಟಿ ಅಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಆಡಲು ಕಾರನವೇನು..? ಇಲ್ಲಿದೆ ಇದರ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ.
ನಟಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಒಂದೆಡೆ ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವುದರೊಂದಿಗೆ, ಅವರು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಸಂಯೋಜನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಪರಿಚಿತವಾಗಿರುವ ಹಿಟ್ ಸಂಯೋಜನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಶ್ಮಿಕಾ ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವ ರಹಸ್ಯ ಇದು ಎಂದು ಹೇಳುವವರು ಮೂರ್ಖರು. ಆದರೆ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ ನಡುವೆ ನಟಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ರಶ್ಮಿಕಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ "ಹೊಸ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಓದಲು ನೀವು ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕು, ಆದರೆ ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಓದಿರುವ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಓದಲು ಏಕೆ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ? ನೀವು ಹಾಗೆ ಪುಟಗಳನ್ನು ತಿರುಗಿಸಬಹುದು" ಎನ್ನುವ ಮೂಲಕ ಚರ್ಚೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಕೂಡಾ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದು ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈಗ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಶ್ ಕೂಡ ಇದೇ ಮಾತನ್ನು ಮರಳಿ ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ, ಇವರೂ ಕೂಡ ಚೋಪ್ರಾ ದಾರಿ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರಾ..? ಎಂಬುವುದು ನೆಟ್ಟಿಗರ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ.
ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ - ರಶ್ಮಿಕಾ ಕಾಂಬೊವನ್ನು ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ನೋಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಅನೇಕ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾಂಬೊ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಅಂತಹ ಜನರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಲೇ ಇರಿ.. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕನಸು ನನಸಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸನಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ... ಸಿಲ್ವರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶ್ರೀವಲ್ಲಿ ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸೂಪರ್ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸತತ ಪುಷ್ಪಾ ಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ಅವರ ಕಾಂಬೊ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಪುಷ್ಪ 3 ಕೂಡ ಇದೆ ಎಂದು ಸುಕುಮಾರ್ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ನೀಡುವುದರೊಂದಿಗೆ... ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಈ ಕಾಂಬೊವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಂದೀಪ್ ವಂಗಾ ನಾಯಕಿಯರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೇ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅಂತಹ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅನಿಮಲ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣ ಅಂಕಗಳು ಸಿಕ್ಕಿವೆ. ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಸಂದೀಪ್ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅನಿಮಲ್ ಚಿತ್ರದ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ನೋಡಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.