ʼಅವರು ಬಂದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ಹೀಗೆ ಬದಲಾದರು..ʼ ನರೇಶ್- ಪವಿತ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಗ ನವೀನ್‌ ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟು!

Naresh-Pavitra lokesh: ಹಿರಿಯ ನಟ ನರೇಶ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಷ್ಟು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪೋಷಕ ನಟನಾಗಿ ಸತತ ಹಿಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮುರಾರಿ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ನಗಿಸಿದ ಅವರು, ಇತ್ತೀಚಿನ ಚಿತ್ರ ಹೇ ಬಲ್ವಂತ್ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಶುಕ್ರವಾರ (ಫೆಬ್ರವರಿ 20) ತೆರೆಗೆ ಬಂದ ಈ ಚಿತ್ರವು ಉತ್ತಮ ಚರ್ಚೆಯೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಚಲನಚಿತ್ರಗಳ ಹೊರತಾಗಿ, ನರೇಶ್ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ನಟ ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಪವಿತ್ರಾ ಲೋಕೇಶ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಮದುವೆಯಾದರು.. 'ಮಲ್ಲಿ ಪೆಲ್ಲಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ಇಬ್ಬರೂ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಲನಚಿತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಸಮಾರಂಭಗಳು ಮತ್ತು ಪಾರ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಜರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ನರೇಶ್ ಅವರ ಮಗ ಮತ್ತು ನಟ ನವೀನ್ ವಿಜಯ್ ಕೃಷ್ಣ ಇಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ನವೀನ್ ವಿಜಯ್ ಕೃಷ್ಣ ಈ ಹಿಂದೆ ಹಲವು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಂದಿನಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಂ, ಊರಂತ ತೆಯ್ನಕುರು ಮುಂತಾದ ಹಲವು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸತ್ಯ ಎಂಬ ಕಿರುಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ನವೀನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ನರೇಶ್ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರು.
'ಒಬ್ಬ ನಟನ ಜೀವನ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.. ಅವರು ಎದುರಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಕಷ್ಟ ಅಥವಾ ನೋವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬಾತ್ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಅಳುತ್ತಾರೆ.. ಹಾಗೆ ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸದ ನಟರೇ ಇಲ್ಲ. ಪವಿತ್ರಾ ಲೋಕೇಶ್ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ. ನಾನು ಅವರನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತೇನೆ. ಅವರು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಸಹ ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೂ ಹಾಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಅವರೇ ಸರಿಯಾದ ಜೋಡಿ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅವರು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಇರುವಾಗ, ನನ್ನ ತಂದೆಯೂ ಮೌನವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. 50 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಂದೆ ಇಷ್ಟು ಶಾಂತವಾಗಿರಲು ಅವರೇ ಕಾರಣ. ಪ್ರೀತಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಿತಿಗಳಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದು ಪುರಾವೆಯಾಗಿದೆ.. ಪವಿತ್ರಾ ಅವರ ಆಗಮನದಿಂದ ಅಪ್ಪ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದಾರೆʼ ಎಂದು ನವೀನ್ ಹೇಳಿದರು.