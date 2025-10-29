English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಬಚ್ಚನ್‌ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಿರುಕು, ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯರಿಂದಲೇ ಬಯಲಾಯ್ತು ಬಿಗ್‌ಬಿ ಸಂಸಾರದ ಅಸಲಿ ಸತ್ಯ

ಬಚ್ಚನ್‌ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಿರುಕು, ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯರಿಂದಲೇ ಬಯಲಾಯ್ತು ಬಿಗ್‌ಬಿ ಸಂಸಾರದ ಅಸಲಿ ಸತ್ಯ

Navya Naveli: ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಚ್ಚನ್‌ ಕುಟುಂಬದ ಕುಡಿ ಇದೀಗ ಮೌನ ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ.   

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Oct 29, 2025, 01:46 PM IST
  • ಬಚ್ಚನ್ ಕುಟುಂಬವು ತಮ್ಮ ಖಾಸಗಿ ಜೀವನದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿಯೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
  • ಬಿಗ್ ಬಿ ಮೊಮ್ಮಗಳು ನವ್ಯಾ ನವೇಲಿ ನಂದಾ ಬಚ್ಚನ್ ಕುಟುಂಬದ ನಾಲ್ಕು ಗೋಡೆಗಳ ಒಳಗೆ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಬಚ್ಚನ್‌ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಿರುಕು, ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯರಿಂದಲೇ ಬಯಲಾಯ್ತು ಬಿಗ್‌ಬಿ ಸಂಸಾರದ ಅಸಲಿ ಸತ್ಯ

Navya Naveli: ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಬಚ್ಚನ್ ಕುಟುಂಬವು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅವರ ಖಾಸಗಿ ಜೀವನದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿಯೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿನ ಅನೇಕ ವಿವಾದಗಳು ಸಹ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿವೆ. ನಟಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಮತ್ತು ನಟ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ನಡುವಿನ ಜಗಳಗಳು, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಅವರ ಅತ್ತೆ ಜಯಾ ಬಚ್ಚನ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಅತ್ತಿಗೆ ಶ್ವೇತಾ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು, ಇತ್ಯಾದಿ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಬಚ್ಚನ್ ಕುಟುಂಬವು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಬಿಗ್ ಬಿ ಮೊಮ್ಮಗಳು ನವ್ಯಾ ನವೇಲಿ ನಂದಾ ಬಚ್ಚನ್ ಕುಟುಂಬದ ನಾಲ್ಕು ಗೋಡೆಗಳ ಒಳಗೆ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ನವ್ಯಾ , 'ನಾನು ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿಯರೊಂದಿಗೆ (ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ - ಜಯಾ ಬಚ್ಚನ್) ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ಕಳೆದಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುತ್ತಿದ್ದೆವು... ಇಂದಿನ ಯುವಕರಿಗೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಸಾಮಾನ್ಯವೆನಿಸಬಹುದು... ನಮಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಜಗಳಗಳಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತೇವೆ... ನಾವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇವೆ...' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಮೈಮಾರಿಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾದರೂ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಚವೇರದೇ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ ಪಟ್ಟಕ್ಕೆರಿದ ದಿಟ್ಟ ಸುಂದರಿ

ತನ್ನ ಪಾಡ್‌ಕ್ಯಾಸ್ಟ್‌ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಚರ್ಚೆಗಳು ಅಥವಾ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಇರುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಎಂದಿಗೂ ವಾದಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನವೀನ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. 'ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರಬಹುದು ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಒಂದೇ ಆಗಿವೆ... ನನ್ನ ಕುಟುಂಬವು ನನಗೆ, ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಅಗಸ್ತ್ಯ ನಂದ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿ ಆರಾಧ್ಯ ಬಚ್ಚನ್‌ಗೆ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕಲಿಸಿದೆ. ಅದು ಅಜ್ಜಿಯರಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬದ ಯಾವುದೇ ಕಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರಲಿ, ನಾವು ಪರಸ್ಪರರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತೇವೆ...'

ತನ್ನ ತಾಯಿ ಶ್ವೇತಾ ಗೃಹಿಣಿಯಾಗುವುದರ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಾನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ನವ್ಯಾ ಹೇಳಿದರು. ನವ್ಯಾ, 'ನೀವು ಸಿಇಒ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಗೃಹಿಣಿಯಾಗಿರಲಿ... ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೌರವವಿರಬೇಕು... ಗೃಹಿಣಿ ಕೇವಲ ಗೃಹಿಣಿಯಲ್ಲ... ಅವರು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ... ಅದು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ.' ನವ್ಯಾ ಕೂಡ ತನ್ನ ಹೆತ್ತವರು ಯಾವುದೇ ಸ್ವಾರ್ಥವಿಲ್ಲದೆ ತನ್ನನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಕಮಿಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ ನೀಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ ಸಿಗುತ್ತೆ! ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್‌ ಕೌಚ್‌ ಕನ್ನಡ ನಟಿಯರನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಮೃತವರ್ಷಿಣಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ರಜನಿ

ನವ್ಯಾ ನವೇಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ , ಅವರು ನಟಿಯಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ನವ್ಯಾ ಅವರಿಗೆ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ನವ್ಯಾ ತನ್ನ ಅಜ್ಜಿಯಂತೆ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನವ್ಯಾ ತನ್ನ ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನವ್ಯಾ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ನವ್ಯಾ ತನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರಲು ಯಾವಾಗಲೂ ತನ್ನ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

2025ರಿಂದ ದೀಪಾ ಎ. ಅವರು Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಬಿಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಶೈಲಿ ಇವರ ಬರಹದ ವಿಶೇಷತೆ.

