  • ರಜನಿಕಾಂತ್ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ!

ರಜನಿಕಾಂತ್ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ!

Nayanthara sensational comments : ಒಂದೆಡೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು.. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಲೇಡಿ ಓರಿಯಂಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಈಗ ಸೌತ್‌ ನಟಿ ನಯನತಾರಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.    

Written by - Savita M B | Last Updated : Oct 31, 2025, 01:11 PM IST
Nayanthara: ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಯನತಾರಾ ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಸೌತ್‌ನ ನಾಯಕಿಯರಿಗೆ ಸೌಂದರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.. ನಲವತ್ತರ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿದ್ದರೂ.. ಯಂಗ್ ಹೀರೋಯಿನ್‌ಗಳಿಗೆ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡುವಂತಿದ್ದಾರೆ..

ನಟಿ ಜವಾನ್ ಮೂಲಕ ಬಾಲಿವುಡ್‌ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ, ಮೊದಲ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕವೇ ದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ ಗಳಿಸಿದರು.. ಸದ್ಯ ಈ ಬ್ಯೂಟಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಡಜನ್ ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳಿವೆ. ಇದೆಲ್ಲದರ ಮಧ್ಯೆ ಈ ಬ್ಯೂಟಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬಂಪರ್ ಹಿಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಗಜಿನಿ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂವೇದನಾಶೀಲ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ..

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-50 ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದರೂ, ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕರಿಯರ್‌ಗೆ ಫುಲ್‌ ಸ್ಟಾಪ್‌ ಹಾಕಿದ್ದು ಅದೊಂದು ಘಟನೆ! ಇಡೀ ಚಿತ್ರರಂಗವೇ ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದಿತ್ತು ಆ ದಿನ..   

ಗಜಿನಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ನಯನತಾರಾ "ನನ್ನ ಕೆರಿಯರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡಿದ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಎಂದರೆ ಗಜನಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ನಾಯಕಿ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಆ ಪಾತ್ರವನ್ನು ರೆಡಿಮಾಡಿಲ್ಲ.. ಎಡಿಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಛಾಯಾಗ್ರಹಣವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನನ್ನನ್ನು ಕೇವಲ ಗ್ಲಾಮರ್ ಗೊಂಬೆಯಾಗಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಸಂವೇದನಾಶೀಲ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.. 

ʼಆದರೆ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನೂ ದೂರುವುದಿಲ್ಲ.. ಆದುದರಿಂದಲೇ ವೃತ್ತಿಬದುಕಿನ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಆ ಪಾತ್ರ ತನಗೆ ಪಾಠವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಕಥೆ ಇಷ್ಟವಾಗುವವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಕಲಿತೆʼ ಎಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ನಯನ ಅವರ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ..

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-50 ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದರೂ, ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕರಿಯರ್‌ಗೆ ಫುಲ್‌ ಸ್ಟಾಪ್‌ ಹಾಕಿದ್ದು ಅದೊಂದು ಘಟನೆ! ಇಡೀ ಚಿತ್ರರಂಗವೇ ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದಿತ್ತು ಆ ದಿನ..   

 

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

