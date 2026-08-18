Nayanthara shaves her head: ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಯನತಾರಾ (Nayanthara) ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ತಲೆ ಬೋಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.. ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಅಗ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋದ ಅಸಲಿಯತ್ತೆ ತಿಳಿಯಲು ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಓದಿ.
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ ನಯನತಾರಾ ( Nayanthara) ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು. ಇದೀಗ ನಯನತಾರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹೊರಗೆ ಬೋಳು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಕೆಲವು ಫೋಟೀಗಳು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.. ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ನಟಿ ಮುಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಟೈಟಲ್ ಮೂಲಕ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ವೈರಲ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಫೋಟೋ ಹಾಗೂ ವಿಡಿಯೋಗಳ ನಿಜಾಂಶ ಬೇರೇನೇ ಇದೆ.
Generated with Gemini This is not a real picture It is an AI generated image pic.twitter.com/8rXVyYN8NQ
— Ahmed Toha (@ahmedtohaworld) August 17, 2026
ಟಾಕ್ಸಿಕ್ಗಾಗಿ ತಲೆಬೋಳಿಸಿದ್ರಾ ನಟಿ ನಯನತಾರಾ?
ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್’ ಸಿನಿಮಾ ಸದ್ಯ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಚಿತ್ರದ ಪಾತ್ರಗಳು, ಲುಕ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಶೂಟಿಂಗ್ ಕುರಿತ ಹಲವು ಫೋಟೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಇದೀಗ ನಟಿ ನಯನತಾರಾ ತಲೆ ಬೋಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತೆ ಕಾಣುವ ಫೋಟೋವೊಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದು, ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಹಲವು ರೀತಿಯ ಚರ್ಚೆಗಳು ಶುರುವಾಗಿದೆ.
ನಯನತಾರಾ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ತಲೆ ಬೋಳಿಸಿಕೊಂಡ್ರಾ?
ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಫೋಟೋ ನೋಡಿದ ಕೆಲವರು, ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿನ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ನಯನತಾರಾ ತಲೆ ಬೋಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಇದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಲುಕ್ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಊಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಆದರೆ ಸದ್ಯ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಚಿತ್ರತಂಡದ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ ನಯನತಾರಾ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ತಲೆ ಬೋಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ದೃಢೀಕರಣ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ವೈರಲ್ ಫೋಟೋವನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ತಲೆ ಬೋಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ನಲ್ಲಿ ನಯನತಾರಾ ಪಾತ್ರವೇನು?
ಗೀತು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಯನತಾರಾ ಗಂಗಾ ಎಂಬ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2025ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲೇ ಯಶ್ ಅವರು ನಯನತಾರಾ ಅವರ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಅನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ನಯನತಾರಾ ಅವರ ಪಾತ್ರ ಗಂಭೀರ ಹಾಗೂ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಚಿತ್ರದ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಚಾರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ನಯನತಾರಾ ಅವರ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ನ ಮಹಿಳಾ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೂ ವಿಭಿನ್ನ ಹಾಗೂ ಡಾರ್ಕ್ ಶೈಲಿಯ ಲುಕ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಹೇಳಿವೆ.
ವೈರಲ್ ಫೋಟೋಗೆ ಕಾರಣವೇನು?
ಸಿನಿಮಾ ಕುರಿತ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಫೋಟೋಗಳು, ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಲಾದ ಚಿತ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಲುಕ್ಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಿದಾಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಯನತಾರಾ ಅವರ ವೈರಲ್ ಫೋಟೋ ಕೂಡ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಮೂಡಿಸಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರಣವೆಂದರೆ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ನಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಅವರ ಲುಕ್ಗಳೇ ಭಾರೀ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿವೆ. ಯಶ್ ಉದ್ದ ಕೂದಲು ಮತ್ತು ಗಡ್ಡದ ಲುಕ್ನಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕ್ಲೀನ್ ಶೇವ್ ಹಾಗೂ ಶಾರ್ಟ್ ಹೇರ್ ಲುಕ್ಗೆ ಬದಲಾಗಿರುವುದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಹಾಗಾದರೆ ಸತ್ಯ ಏನು?
ಅಂದಹಾಗೆ ಈ ವೈರಲ್ ಚಿತ್ರಗಳು ಕಳೆದ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ನಯನತಾರಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪತಿ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಶಿವನ್ ಅವರೊಂದಿಗರ ತಿರುಮಲ ದೇವಾಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು..ಆ ಸಂದರ್ಭ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಕೃತಜ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ (AI) ಮೂಲಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾದ ನಕಲಿ ಚಿತ್ರಗಳಾಗಿವೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಯಶ್ ಹಾಗೂ ನಯನತಾರಾ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನೋಡಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತರರಾಗಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿನ ಗಂಗಾ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬರುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.