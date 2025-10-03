English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿಯರನ್ನು ಮೀರಿಸಿ 50 ಸೆಕೆಂಡ್ ಜಾಹೀರಾತಿಗೆ 5 ಕೋಟಿ ಪಡೆದ ದಕ್ಷಿಣದ ಸುಂದರಿ?

Actress Nayanathara: 50 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಜಾಹೀರಾತಿಗೆ 5 ಕೋಟಿ ಪಡೆದ ದಕ್ಷಿಣದ ಸುಂದರಿ ಎಂದರೆ ಬಹುತೇಕ ಜನರಿಗೆ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ, ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ, ಸಮಂತಾ, ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಥವಾ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಹೆಸರುಗಳು ನೆನಪಾಗುತ್ತವೆ. ದಕ್ಷಿಣದಿಂದ ಕೆರಿಯರ್ ಶುರು ಮಾಡಿದಳು ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ತಮನ್ನಾ ಭಾಟಿಯಾ ಹೆಸರು ಮಿಂಚಿ ಮಾಯವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಇವರುಗಳಂತೂ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ. 

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Oct 3, 2025, 11:55 AM IST
  • ಈ ನಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಕೆರಿಯರ್ ಮುಗಿದೇಹೋಯಿತು ಎನ್ನುವ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬಂದಿದ್ದವು.
  • ಆ ನಟಿ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದುಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ಅವರ ಬೇಡಿಕೆ ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿಲ್ಲ.
  • ಬಾಲಿವುಡ್ ನಲ್ಲಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಬಿಟ್ಟರೆ 10 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ನಟಿ ಕೂಡ ಇವರೇ.

Actress Nayanathara Remunaration: ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ, ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ, ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ, ಸಮಂತಾ, ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ತಮನ್ನಾ ಭಾಟಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲು ಸಕಾರಣವಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುವ ನಟಿಯರ ಪೈಕಿ ಇವರೆಲ್ಲಾ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ರಶ್ಮಿಕಾ ಮತ್ತು ತಮನ್ನಾ ಅಂತೂ ಬಾಲಿವುಡ್ ಅನ್ನು ಚಿಂದಿ ಚಿಂದಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ 50 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಜಾಹೀರಾತಿಗೆ 5 ಕೋಟಿ ರೂ. ಪಡೆದ ದಕ್ಷಿಣದ ಸುಂದರಿ ಇವರಲ್ಲ.

50 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಜಾಹೀರಾತಿಗೆ 5 ಕೋಟಿ ಪಡೆದ ನಟಿ ಅವರೇ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಎಂದೇ ಕರೆಯಲಾಗುವ ನಯನತಾರಾ. ನಯನತಾರಾ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಟಾಟಾ ಸ್ಕೈ ಜಾಹೀರಾತು ಒಂದಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 50 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಿಗೆ 5 ಕೋಟಿ ರು. ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ನಯನತಾರಾ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಕೆರಿಯರ್ ಮುಗಿದೇಹೋಯಿತು ಎನ್ನುವ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬಂದಿದ್ದವು. ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ವಿವಾಹವಾದರು. ಇದರಿಂದ ಅವರು ಸಿನಿ ರಂಗದಿಂದಲೇ ದೂರವಾಗಬಹುದು ಎಂದುಕೊಂಡವರು ಹಲವು ಮಂದಿ. ಆದರೆ ನಯನತಾರಾಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿಲ್ಲ. 

ಈ ದಕ್ಷಿಣದ ಸುಂದರಿ ಈಗ ಒಂದು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂಭಾವನೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 10 ಕೋಟಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಇಡೀ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೇ ಇನ್ಯಾರ ಸಂಭಾವನೆಯೂ 10 ಕೋಟಿ ದಾಟಿಲ್ಲ. ಇದು ಸಿನಿಮಾ ಆಯಿತು. ಜಾಹಿರಾತು ಜಗತ್ತಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ದೀಪಿಕಾ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾರನ್ನು ಮೀರಿಸಿ ನಯನತಾರಾ ಮುಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ 50 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಜಾಹೀರಾತಿಗೆ 5 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ಎಂದರೆ ಅನೇಕ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿಯರು ವರ್ಷವಿಡೀ ನಟಿಸುವ ಒಂದಿಡೀ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪಡೆಯುವ ಸಂಭಾವನೆಯನ್ನು ನಯನತಾರಾ ಕೇವಲ 50 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಜಾಹೀರಾತಿಗೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ನಯನತಾರಾ ಪ್ರಸಿದ್ದಿ ಎಂಥದ್ದು ಎನ್ನುವುದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ನಯನತಾರಾ ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ವಿರಳ. ಆದರೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ, ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್, ಆಲಿಯಾ ಭಟ್, ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ ಮತ್ತು ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು ಅಂಥ ನಟಿಯರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. 

ನಟಿ ನಯನತಾರಾ ಎರಡು ದಶಕಗಳ ಕಾಲದಿಂದ ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಮಲೆಯಾಳಂ ಹಾಗು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 80ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೇಹಸಿರಿ ಮತ್ತು ನಟನಾ ಕೌಶಲ್ಯದಿಂದ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಗುಡ್ಡೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಬ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ 100 ಸೆಲಬ್ರಿಟಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಿಂದ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಡಿದ್ದ ಏಕೈಕ ನಟಿ ನಯನತಾರ. 

ದಕ್ಷಿಣದ ಎಲ್ಲಾ ದಿಗ್ಗಜ ನಟರಿಗೂ ನಾಯಕಿಯಾಗಿರುವ ನಯನತಾರಾ 2023ರಲ್ಲಿ  ಬಾಲಿವುಡ್‌ಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಬಾಲಿವುಡ್ ಬಾದಷಾ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಗೆ ನಟಿಯಾಗಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಲ್ಲೂ ಕಮಾಲ್ ಮಾಡಿದರು. ನಯನತಾರ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಶಿವನ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಯನತಾರ ಮತ್ತು ಶಿವನ್ ದಂಪತಿಗಳ ಪ್ರಯಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ನೆಟ್‌ಫ್ಲಿಕ್ಸ್‌ನ ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರ ನಯನತಾರಾ: ಬಿಯಾಂಡ್ ದಿ ಫೇರಿಟೇಲ್‌ನ ಬಂದಿತ್ತು. ಅದೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿತ್ತು. 

About the Author

Yashaswini V

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ. Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ವರ್ಲ್ಡ್, ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಸದ್ಯ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಎಡಿಟರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

