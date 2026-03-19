  ನಯನತಾರಾ-ಪ್ರಭು ದೇವ ದೂರವಾಗಿದ್ದೇಕೆ ಗೊತ್ತೇ? ಇದು ಅಸಲಿ ಕಾರಣ..

ನಯನತಾರಾ-ಪ್ರಭು ದೇವ ದೂರವಾಗಿದ್ದೇಕೆ ಗೊತ್ತೇ? ಇದು ಅಸಲಿ ಕಾರಣ..

Nayanthara and Prabhu Deva: ನಯನತಾರಾ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಟಾಲಿವುಡ್ ಮತ್ತು ಕಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಡಾನ್ಸ್‌ ಕೋರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಭುದೇವ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಅವರ ಪ್ರೇಮಕಥೆ ಮತ್ತು ನಂತರದ ಹೈ ಡ್ರಾಮಾ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ವಿಷಯವಾಗಿತ್ತು.. 

Written by - Savita M B | Last Updated : Mar 19, 2026, 02:57 PM IST
  • ನಯನತಾರಾ ಈಗ ಭಾರತದ ಟಾಪ್ ಹೀರೋಯಿನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು
  • ನಯನತಾರಾ ಮತ್ತು ಪ್ರಭುದೇವ ನಡುವಿನ ವೃತ್ತಿಪರ ಪರಿಚಯ ಪ್ರೀತಿಗೆ ತಿರುಗಿತು

ಮೀನ ರಾಶಿಗೆ ಶನಿಯ ಪ್ರವೇಶ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟವೇ ಬದಲಾಗಲಿದೆ, ಪ್ರಗತಿಯ ಹಾದಿ ತೆರೆಯಲಿದೆ
Shani Nakshatra Gochar 2026
ಮೀನ ರಾಶಿಗೆ ಶನಿಯ ಪ್ರವೇಶ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟವೇ ಬದಲಾಗಲಿದೆ, ಪ್ರಗತಿಯ ಹಾದಿ ತೆರೆಯಲಿದೆ
ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಬಂಪರ್‌ ಆಫರ್‌!.. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಭಾರೀ ಕುಸಿತ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 18 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?
Gold rate
ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಬಂಪರ್‌ ಆಫರ್‌!.. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಭಾರೀ ಕುಸಿತ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 18 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಯುಗಾದಿ ದಿನ ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಂದರೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್‌ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯೇ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಂತೆ.. ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಕೊರತೆಯೇ ಇರಲ್ಲ
Ugadi Astro Tips
ಯುಗಾದಿ ದಿನ ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಂದರೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್‌ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯೇ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಂತೆ.. ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಕೊರತೆಯೇ ಇರಲ್ಲ
EPFO ಹೊಸ ನಿಯಮ: ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಖಾತೆ, ಇಪಿಎಫ್‌ ಬಡ್ಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ
EPFO New Rules
EPFO ಹೊಸ ನಿಯಮ: ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಖಾತೆ, ಇಪಿಎಫ್‌ ಬಡ್ಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ
ನಯನತಾರಾ ಈಗ ಭಾರತದ ಟಾಪ್ ಹೀರೋಯಿನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಶಿವನ್ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರ, ಅವರು ಇಬ್ಬರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿಯೂ ಆದರು. ಆದರೆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ನಯನತಾರಾ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವು ಟಾಲಿವುಡ್ ಮತ್ತು ಕಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ನೃತ್ಯ ಸಂಯೋಜಕ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಭುದೇವ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಅವರ ಪ್ರೇಮಕಥೆ ಮತ್ತು ನಂತರದ ಹೈ ಡ್ರಾಮಾ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ವಿಷಯವಾಯಿತು. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ, ವಿವಾದವು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯವರೆಗೂ ಹೋಯಿತು, ಅದು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿತು.

ನಯನತಾರಾ ಮತ್ತು ಪ್ರಭುದೇವ ನಡುವಿನ ವೃತ್ತಿಪರ ಪರಿಚಯ ಪ್ರೀತಿಗೆ ತಿರುಗಿತು. ಪ್ರಭುದೇವ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ನಯನತಾರಾ ನಟಿಸಿದಾಗ ಇಬ್ಬರೂ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದರು. ಆದರೆ, ಪ್ರಭುದೇವ ಈಗಾಗಲೇ ಲತಾ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಮೂರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. ಆದರೂ ಪ್ರಭುದೇವ ಆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ನಯನತಾರಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2010 ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದರು ಮತ್ತು ನಯನತಾರಾ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು.

ಪ್ರಭುದೇವ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಲತಾ ತೀವ್ರ ಮಾನಸಿಕ ಯಾತನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರು. ಅವರು ಸುಮ್ಮನಿರದೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಯನತಾರಾ ವಿರುದ್ಧ ತೀವ್ರ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು. ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಲತಾ 'ನಯನತಾರಾ ಅವರಂತಹ ಜನರು ಮಹಿಳಾ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಳಂಕ' ಎಂದು ಸಂವೇದನಾಶೀಲ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು.. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲದೆ, ನಯನತಾರಾ ಅವರನ್ನು ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ನೋಡಿದರೆ ಹೊಡೆಯುವುದಾಗಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು. ತನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿದ ನಯನತಾರಾ ಅವರನ್ನು ನಾನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು, ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಸಹ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದರು.

ಹಲವು ಹೈ ಡ್ರಾಮಾಗಳ ನಂತರ, ಪ್ರಭುದೇವ ಮತ್ತು ಲತಾ ಜುಲೈ 2011 ರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದರು. ನಯನತಾರಾ ಮತ್ತು ಪ್ರಭುದೇವ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರಲು ಇದ್ದ ಅಡೆತಡೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಇಬ್ಬರೂ ಜಗಳವಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಟೀಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಭುದೇವ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅಸಮರ್ಥತೆ ನಯನತಾರಾ ಅವರನ್ನು ತೊಂದರೆಗೊಳಿಸಿತು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಅವರ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿರೋಧವೂ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತು. ಇದರಿಂದ ಬೇಸತ್ತ ನಯನತಾರಾ 2012 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುದೇವ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮುರಿದು ಬೀಳುವ ಕಠಿಣ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು.  

ಪ್ರಭುದೇವ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧ ಮುರಿದುಬಿದ್ದ ನಂತರ ನಯನತಾರಾ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಹಿಂಜರಿಯಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗಮನವನ್ನು ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಮತ್ತೆ ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಆದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಶಿವನ್ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಂದರು. ನಾನುಮ್ ರೌಡಿ ಧಾನ್ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಅವರ ಪರಿಚಯವು ಪ್ರೀತಿಗೆ ತಿರುಗಿ ಮದುವೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಯಾವುದೇ ವಿವಾದಗಳಿಲ್ಲದೆ ಬಹಳ ಸರಾಗವಾಗಿ ನಡೆದ ಅವರ ಪ್ರಯಾಣವು ಈಗ ಒಂದು ಸುಂದರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿದೆ. 

ನಯನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಕ್ರೇಜಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ಗಳಿವೆ. ಯಶ್ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ಯಾನ್-ವರ್ಲ್ಡ್ ಚಿತ್ರ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕವಿನ್ ಜೊತೆ 'ಹಾಯ್' ಮತ್ತು ಬಾಲಯ್ಯ ಜೊತೆ 'ಎನ್‌ಬಿಕೆ 111' ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ ನಯನ ಪೇಟ್ರಿಯಾಟ್, ರಾಕೈ ಮತ್ತು ಮೂಕುತಿ ಅಮ್ಮನ್ 2 ನಂತಹ ಸರಣಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.

 
 

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ. ಬಿ. (Savita M.B.) ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದು Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರಾಗಿರುವ ಇವರು ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳ ವಿದ್ಯಮಾನ, ಕ್ರೀಡೆ, ಆರೋಗ್ಯ, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಓದುಗರನ್ನು ತಲುಪಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಸದಾ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.  

NayantharaPRABHU DEVALathacelebrity scandalVignesh shivan

