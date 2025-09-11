English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

"ಸಿನಿಮಾ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಕೆ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಬಾರದ್ದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಮಾಡಿದಳು".. ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿಯೊಂದಿಗಿನ ಕಹಿ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ನಯನತಾರಾ

Nayanthara: ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿಯರೊಂದಿಗೆ ತಮಗಿರುವ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಟಿ ನಯನತಾರಾ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿ ತ್ರಿಶಾ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಬಂಧ ಹಾಗೂ ಸಿನಿಮಾ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಮಿತಾ ಜೊತೆ ತಮಗಾದ ಅನುಭವವನ್ನು ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್‌ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.  

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Sep 11, 2025, 07:36 AM IST
  • ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತಾರೆಯರ ನಡುವಿನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವರದಿಗಳಿವೆ.
  • ಯಾವ ನಾಯಕಿಯರೊಂದಿಗೂ ತನಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ನಯನತಾರಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
  • ನಾನು ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದಲೂ ದೂರ ಉಳಿಯುತ್ತೇನೆ ಎಂಬ ಅನಿಸಿಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೆ ಎಂದು ನಯನತಾರಾ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

"ಸಿನಿಮಾ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಕೆ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಬಾರದ್ದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಮಾಡಿದಳು".. ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿಯೊಂದಿಗಿನ ಕಹಿ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ನಯನತಾರಾ

Nayanthara: ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತಾರೆಯರ ನಡುವಿನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವರದಿಗಳಿವೆ. ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ, ಉನ್ನತ ತಾರೆಯರ ನಡುವಿನ ಆಂತರಿಕ ಸಂಘರ್ಷಗಳನ್ನು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಮಿಳು ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ, ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿಯರ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷಗಳನ್ನು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳ ಪೈಕಿ, ತ್ರಿಶಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಮತ್ತು ನಯನತಾರಾ ನಡುವಿನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ದಕ್ಷಿಣದ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿ ಮತ್ತು ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್ ನಯನತಾರಾ ಅವರು ತ್ರಿಶಾ ಮತ್ತು ಇತರ ನಾಯಕಿಯರೊಂದಿಗಿನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. 

ಯಾವ ನಾಯಕಿಯರೊಂದಿಗೂ ತನಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ನಯನತಾರಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರೊಂದಿಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅವರಿಗೆ ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಘರ್ಷ ಅಥವಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ವೃತ್ತಿಪರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನನಗೆ ಆ ರೀತಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಬಯಕೆ..! ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಆಸೆ ಕೇಳಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಕಂಗಾಲು

ನಾನು ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುವುದು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಪ್ರಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತೇನೆ. ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರದ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತೇನೆ. ಪ್ರತಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕೂ ಆ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೊಸದೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾನು ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯುತ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾನು ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದಲೂ ದೂರ ಉಳಿಯುತ್ತೇನೆ ಎಂಬ ಅನಿಸಿಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೆ ಎಂದು ನಯನತಾರಾ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

"ಭಿಲ್ಲಾ" ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿ ನಮಿತಾ ಜೊತೆ ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವಳು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಳು. ಆದರೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಒಂದು ದಿನ ಅವಳು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದಳು. ಅವಳು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸ್ವಾಗತಿಸಲಿಲ್ಲ. ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವಳು ನನ್ನನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದಳು. ಅವಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ಆದರೆ ಅವಳು ನನ್ನನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಅದು ಇಷ್ಟವಾಗಲಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಅವಳು ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಳು" ಎಂದು ನಯನತಾರಾ ಹೇಳಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ʻನಾನು ಆತನಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನ ಕಿರುಕಳ ಅನುಭವಿಸಿದೆ.. ಬೇಡವೆಂದರೂ ನನ್ನ ಮೈ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಿದ್ದʼ : ನಟಿ ಖುಷ್ಬೂ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಕಾಮೆಂಟ್‌

ತ್ರಿಷಾ ಜೊತೆಗಿನ ನನ್ನ ಸಂಬಂಧವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮಾಧ್ಯಮಗಳು "ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರು" ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸಿವೆ. ಆದರೆ ನನಗೆ ಅವಳೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ನೇಹವಿಲ್ಲ. ನಾವು ಪರಿಚಯಸ್ಥರು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರರಂತೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮಹಿಳೆಯರು ಪರಸ್ಪರ ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಚಾರವಿತ್ತು. ಇದಲ್ಲದೆ, ನನಗೆ ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಲ್ಲ" ಎಂದು ನಯನತಾರಾ ಹೇಳಿದರು.

ನಯನತಾರಾ ಅವರ ಚಲನಚಿತ್ರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅವರು 2023 ರಲ್ಲಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ: ದಿ ಗಾಡೆಸಸ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಮತ್ತು ಜವಾನ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು. ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ 2025 ರಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್, ಟಾಕ್ಸಿಕ್, ಮನ್ನಂಗಟ್ಟಿ ಸಿನ್ಸ್ 1960, ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ರಕ್ಕಯ್ಯ ಮತ್ತು ಮೂಕುತಿ ಅಮ್ಮನ್ 2 ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳು ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿವೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಟನಿಂದ 19 ವರ್ಷದ ಮನೆ ಕೆಲಸದವಳ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ, 7 ವರ್ಷಗಳ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ.!

About the Author

Deepa A Reddy

2025ರಿಂದ ದೀಪಾ ಎ. ಅವರು Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಬಿಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಶೈಲಿ ಇವರ ಬರಹದ ವಿಶೇಷತೆ.

Nayanthara Comments on Misunderstanding with Trisha Krishnan Namitha

