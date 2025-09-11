Nayanthara: ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತಾರೆಯರ ನಡುವಿನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವರದಿಗಳಿವೆ. ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ, ಉನ್ನತ ತಾರೆಯರ ನಡುವಿನ ಆಂತರಿಕ ಸಂಘರ್ಷಗಳನ್ನು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಮಿಳು ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ, ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿಯರ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷಗಳನ್ನು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳ ಪೈಕಿ, ತ್ರಿಶಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಮತ್ತು ನಯನತಾರಾ ನಡುವಿನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ದಕ್ಷಿಣದ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿ ಮತ್ತು ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ನಯನತಾರಾ ಅವರು ತ್ರಿಶಾ ಮತ್ತು ಇತರ ನಾಯಕಿಯರೊಂದಿಗಿನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಯಾವ ನಾಯಕಿಯರೊಂದಿಗೂ ತನಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ನಯನತಾರಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರೊಂದಿಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅವರಿಗೆ ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಘರ್ಷ ಅಥವಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ವೃತ್ತಿಪರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ನಾನು ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುವುದು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಪ್ರಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತೇನೆ. ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರದ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತೇನೆ. ಪ್ರತಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕೂ ಆ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೊಸದೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾನು ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯುತ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾನು ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದಲೂ ದೂರ ಉಳಿಯುತ್ತೇನೆ ಎಂಬ ಅನಿಸಿಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೆ ಎಂದು ನಯನತಾರಾ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
"ಭಿಲ್ಲಾ" ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿ ನಮಿತಾ ಜೊತೆ ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವಳು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಳು. ಆದರೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಒಂದು ದಿನ ಅವಳು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದಳು. ಅವಳು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸ್ವಾಗತಿಸಲಿಲ್ಲ. ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವಳು ನನ್ನನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದಳು. ಅವಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ಆದರೆ ಅವಳು ನನ್ನನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಅದು ಇಷ್ಟವಾಗಲಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಅವಳು ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಳು" ಎಂದು ನಯನತಾರಾ ಹೇಳಿದರು.
ತ್ರಿಷಾ ಜೊತೆಗಿನ ನನ್ನ ಸಂಬಂಧವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮಾಧ್ಯಮಗಳು "ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರು" ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸಿವೆ. ಆದರೆ ನನಗೆ ಅವಳೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ನೇಹವಿಲ್ಲ. ನಾವು ಪರಿಚಯಸ್ಥರು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರರಂತೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮಹಿಳೆಯರು ಪರಸ್ಪರ ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಚಾರವಿತ್ತು. ಇದಲ್ಲದೆ, ನನಗೆ ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಲ್ಲ" ಎಂದು ನಯನತಾರಾ ಹೇಳಿದರು.
ನಯನತಾರಾ ಅವರ ಚಲನಚಿತ್ರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅವರು 2023 ರಲ್ಲಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ: ದಿ ಗಾಡೆಸಸ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಮತ್ತು ಜವಾನ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು. ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ 2025 ರಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್, ಟಾಕ್ಸಿಕ್, ಮನ್ನಂಗಟ್ಟಿ ಸಿನ್ಸ್ 1960, ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ರಕ್ಕಯ್ಯ ಮತ್ತು ಮೂಕುತಿ ಅಮ್ಮನ್ 2 ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳು ಪೈಪ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿವೆ.
