ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿಯ ಫಸ್ಟ್‌ ಲುಕ್‌ ಔಟ್‌.. ನಯನತಾರಾ ಪೋಸ್‌ಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಫಿದಾ!

ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ನ ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್‌ಗೂ ಮೊದಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಟ್ರೆಂಡ್‌ಗಳನ್ನು ಸೆಟ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದೀಗ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿಯ ಫಸ್ಟ್‌ ಲುಕ್‌ ಪೋಸ್ಟರ್‌ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Dec 31, 2025, 12:33 PM IST
  • ನಾಡಿಯಾ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾದಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿದ್ದ ಕಿಯಾರ ಅಡ್ವಾಣಿ
  • ನಯನತಾರಾ ಪೋಸ್ಟರ್‌ ನೋಡಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಫುಲ್‌ ಫಿದಾ
  • ಹುಮಾ ಖುರೇಷಿಯ ಪಾತ್ರವನ್ನೂ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿದ್ದ ಚಿತ್ರತಂಡ

ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ನ ಬಿಗ್‌ ಬಜೆಟ್‌ ಮೂವಿ ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ತೆರೆಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದೆ. ಮೊದ ಮೊದಲು ಯಶ್‌ ಅವರ ವೈಲ್ಡ್‌ ಲುಕ್‌ಗಳನ್ನು ರಿವೀಲ್‌ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸ್ಟಾರ್‌ ಹೀರೋಯಿನ್ಸ್‌ ಅವರ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿಯೇ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ದಕ್ಷಿಣದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಬ್ಯೂಟಿ ನಯನತಾರಾ ಅವರ ಪಾತ್ರದ ಫಸ್ಟ್‌ ಲುಕ್‌ ಅನ್ನು ರಿವೀಲ್‌ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಸಿನಿಮಾ ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಭಾರೀ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ನಯನತಾರಾ ಅವರು ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸ್ವತಹ ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಚಿತ್ರತಂಡ ನಯನತಾರಾ ಅವರ ಫಸ್ಟ್‌ ಲುಕ್‌ ಅನ್ನು ರಿವೀಲ್‌ ಮಾಡಿದೆ. ನಯನತಾರಾ ಗನ್‌ ಹಿಡಿದು ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ಪೋಸ್ಟರ್‌ ನೋಡಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಫುಲ್‌ ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. 

ನಯನತಾರಾ ಅವರ ಫಸ್ಟ್‌ ಲುಕ್‌ಗೂ ಮೊದಲೇ ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಾಡಿಯಾ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರೋ ಕಿಯಾರ ಅಡ್ವಾಣಿ ಹಾಗೂ ಎಲಿಜಬೆತ್‌ ಆಗಿ ಹುಮಾ ಖುರೇಷಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಸದ್ಯ ಈ ಮೂವರು ಹೀರೋಯಿನ್ಸ್‌ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ರಂಗು ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸಖತ್‌ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅದೊಂದು ಶಾಲೆ ನನ್ನ ಬದುಕನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿತು.. ಕಬಡ್ಡಿ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ವಿನ್ನರ್‌ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜಾರಿ ಜೀವನ ಹೇಗಿತ್ತು..?

ರಾಕಿಂಗ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ಯಶ್‌ ಅವರ ಬರ್ತ್‌ಡೇ ಜನವರಿ 8 ರಂದು ಇದೆ. ಅಂದು ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಸಿನಿಮಾ ಟೀಸರ್‌ ರಿಲೀಸ್‌ ಮಾಡೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಇಲ್ಲ. ಟೀಸರ್‌ಗೂ ಮೊದಲೇ ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರತಂಡ ಅನಾವರಣ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಸದ್ಯ ರಿಲೀಸ್‌ ಆಗಿರುವ ನಯನತಾರಾ ಅವರ ಫಸ್ಟ್‌ ಲುಕ್‌ ಅನ್ನು ಯಶ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಚಿತ್ರತಂಡದವರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಶೇರ್‌ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: RCB ಟೀಮ್‌ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಭಾರೀ ಹೊಡೆತ.. ಸೀಸನ್‌ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ ಔಟ್‌, ಕಾರಣ?

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Nayanthara first lookNayantharaFIRST LOOKMovie ToxicKIARA ADVANI

