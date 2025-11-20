English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
ಪತಿಯಿಂದ ನಯನತಾರಾಗೆ ₹10 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ದುಬಾರಿ ಗಿಫ್ಟ್..! ಏನದು?

ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಶಿವನ್ ಅವರು ನಟಿ ನಯನತಾರಾ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ರೋಲ್ಸ್ ರಾಯ್ಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬ್ಯಾಡ್ಜ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ, ಆ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರಿನ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Nov 20, 2025, 06:05 PM IST
  • ಈ ಕಾರು ಹಲವು ವಿಭಿನ್ನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿಂದ ಜನರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ
  • ಇದು ಕೇವಲ ಐಷಾರಾಮಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಲ್ಲ
  • ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಕಾರು ಎನ್ನುವ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ರೋಲ್ಸ್ ರಾಯ್ಸ್ ಕಾರಿಗಿದೆ.

ಪತಿಯಿಂದ ನಯನತಾರಾಗೆ ₹10 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ದುಬಾರಿ ಗಿಫ್ಟ್..! ಏನದು?
file photo

Add Zee News as a Preferred Source

ಚೆನ್ನೈ: ನಯನತಾರಾ ನವೆಂಬರ್ 18 ರಂದು 41ನೇ ವರ್ಷದ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹಲವು ಗಣ್ಯರು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದರು.ಈ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿಸಲು ವಿಗ್ನೇಶ್ ಶಿವನ್, ಪತ್ನಿ ನಯನಾತಾರಾಗೆ 10 ಕೋಟಿ ರೂ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ದುಬಾರಿ ರೋಲ್ಸ್ ರಾಯ್ಸ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಕಾರನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ :"ನನ್ನ ಪತಿ ನನ್ನನ್ನು ನಾನೇ ಅನುಮಾನಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ರು".. ನಟಿ ಕೀರ್ತಿ ಸುರೇಶ್‌ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್‌ ಕೇಳಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಶಾಕ್‌!

ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್‌ಗೆ ದುಬಾರಿ ರೋಲ್ಸ್ ರಾಯ್ಸ್ ಕಾರು ಗಿಫ್ಟ್! ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?

ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಯನತಾರಾ ಮೊನ್ನೆಯಷ್ಟೇ 41 ನೇ ವಸಂತಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಬಹಳ ಸಡಗರ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.ಅವರಿಗೆ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು,ಸ್ನೇಹಿತರು ಹಾಗೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಶುಭಾಶಯಗಳ ಮಹಾಪೂರವೇ ಹರಿದುಬಂದಿತ್ತು, ಈ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಯನತಾರ ಪತಿ ವಿಗ್ನೇಶ್ ಶಿವನ್, ಪತ್ನಿಗೆ ದುಬಾರಿ ಗಿಫ್ಟ್ ನೀಡಿರುವುದು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಹುಬ್ಬೇರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.ಅಷ್ಟಕೂ ಅವರು ಗಿಫ್ಟ್ ನೀಡಿರುವ ರೋಲ್ಸ್ ರಾಯ್ಸ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಬೆಲೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 9.5 ಕೋಟಿ ರೂ.ಹೀಗೆ ದುಬಾರಿ ಕಾರನ್ನು ಪತ್ನಿಗೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಗಿಫ್ಟ್‌ ಆಗಿ ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಪತ್ನಿಯ ಮನಸು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಉತ್ತುಂದಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ಚಿತ್ರರಂಗ ತೊರೆಯಲು ಮುಂದಾದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ! ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ ತೊರೆದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಆಯ್ದುಕೊಂಡ ಸ್ಟಾರ್‌

2025 ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಭಾರತದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿರುವ ಈ ಕಾರು ಹಲವು ವಿಭಿನ್ನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿಂದ ಜನರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇದು ಕೇವಲ ಐಷಾರಾಮಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಲ್ಲ,ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಕಾರು ಎನ್ನುವ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ರೋಲ್ಸ್ ರಾಯ್ಸ್ ಕಾರಿಗಿದೆ.ಇಂತಹ ದುಬಾರಿ ಮೊತ್ತದ ಕಾರನ್ನು ಈಗ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಶಿವನ್ ಪತ್ನಿ ನಯನಾತಾರಾಗೆ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಶೇಷವನ್ನಾಗಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ನಯನತಾರಾ ಅವರ 39ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ವೇಳೆ ವಿಗ್ನೇಶ್​, 3 ಕೋಟಿ ಬೆಲೆಯ Maybach ಕಾರನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದರು.2022 ರಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗಿರುವ ನಯನಾತಾರಾ-ವಿಘ್ನೇಶ್ ಜೋಡಿಗೆ ಉಯಿರ್ ಮತ್ತು ಉಲಗ್ ಎನ್ನುವ ಇಬ್ಬರು ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ.

About the Author
