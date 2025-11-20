ಪತಿಯಿಂದ ನಯನತಾರಾಗೆ ₹10 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ದುಬಾರಿ ಗಿಫ್ಟ್..! ಏನದು?

ಚೆನ್ನೈ: ನಯನತಾರಾ ನವೆಂಬರ್ 18 ರಂದು 41ನೇ ವರ್ಷದ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹಲವು ಗಣ್ಯರು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದರು.ಈ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿಸಲು ವಿಗ್ನೇಶ್ ಶಿವನ್, ಪತ್ನಿ ನಯನಾತಾರಾಗೆ 10 ಕೋಟಿ ರೂ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ದುಬಾರಿ ರೋಲ್ಸ್ ರಾಯ್ಸ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಕಾರನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದರು.
ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಯನತಾರಾ ಮೊನ್ನೆಯಷ್ಟೇ 41 ನೇ ವಸಂತಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಬಹಳ ಸಡಗರ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.ಅವರಿಗೆ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು,ಸ್ನೇಹಿತರು ಹಾಗೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಶುಭಾಶಯಗಳ ಮಹಾಪೂರವೇ ಹರಿದುಬಂದಿತ್ತು, ಈ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಯನತಾರ ಪತಿ ವಿಗ್ನೇಶ್ ಶಿವನ್, ಪತ್ನಿಗೆ ದುಬಾರಿ ಗಿಫ್ಟ್ ನೀಡಿರುವುದು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಹುಬ್ಬೇರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.ಅಷ್ಟಕೂ ಅವರು ಗಿಫ್ಟ್ ನೀಡಿರುವ ರೋಲ್ಸ್ ರಾಯ್ಸ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಬೆಲೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 9.5 ಕೋಟಿ ರೂ.ಹೀಗೆ ದುಬಾರಿ ಕಾರನ್ನು ಪತ್ನಿಗೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಗಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಪತ್ನಿಯ ಮನಸು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.
2025 ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಭಾರತದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿರುವ ಈ ಕಾರು ಹಲವು ವಿಭಿನ್ನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿಂದ ಜನರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇದು ಕೇವಲ ಐಷಾರಾಮಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಲ್ಲ,ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಕಾರು ಎನ್ನುವ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ರೋಲ್ಸ್ ರಾಯ್ಸ್ ಕಾರಿಗಿದೆ.ಇಂತಹ ದುಬಾರಿ ಮೊತ್ತದ ಕಾರನ್ನು ಈಗ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಶಿವನ್ ಪತ್ನಿ ನಯನಾತಾರಾಗೆ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಶೇಷವನ್ನಾಗಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ನಯನತಾರಾ ಅವರ 39ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ವೇಳೆ ವಿಗ್ನೇಶ್, 3 ಕೋಟಿ ಬೆಲೆಯ Maybach ಕಾರನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದರು.2022 ರಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗಿರುವ ನಯನಾತಾರಾ-ವಿಘ್ನೇಶ್ ಜೋಡಿಗೆ ಉಯಿರ್ ಮತ್ತು ಉಲಗ್ ಎನ್ನುವ ಇಬ್ಬರು ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ.