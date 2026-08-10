/ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಚಾರಗಳಿಂದ ನಯನತಾರಾ ದೂರ ಇರುವುದೇಕೆ.. ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರ ಹಿಂದಿನ ರಹಸ್ಯವೇನು?

Nayantara, Yash Toxic Movie: KGF- 2 ಸಿನಿಮಾ ನಂತರ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅವರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ಯಾನ್-ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿನಿಮಾ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಟ್ರೈಲರ್ ರಿಲೀಸ್ ಅಗಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ಇದೇ ತಿಂಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದ್ದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತುರದಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೀತು ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಸ್ಟರ್ ಆಕ್ಷನ್ ಡ್ರಾಮಾ ಈಗಾಗಲೇ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನ ಗೆದ್ದಿದೆ. ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಭರ್ಜರಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸಿನಿಮಾದ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಚಿತ್ರತಂಡವು ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಸಿನಿಮಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗದ ನಯನತಾರಾ ಅವರು ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾದ ಟ್ರೈಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವುದು ವಿಶೇಷ ಎನಿಸಿದೆ.
ಸಿನಿಮಾಗಳ ಪ್ರಚಾರ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ದೂರ ಉಳಿಯುವ ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಯನತಾರಾ ಅವರು, ಯಶ್ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಟ್ರೈಲರ್ ರಿಲೀಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಹಲವು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದರು. ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಜನರ ಮುಂದೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಆಗಾಗ ತಪ್ಪುತ್ತದೆ, ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲ್ಲ, ಹೀಗಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನಿಪುಣತೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಚಾರಗಳಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಎಂದರೆ ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೆಳಿದ್ದಾರೆ.
ಯಶ್ ಅವರು ಕರೆದರೆ ಒಂದು ಫೋನ್ ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಲು ಆಗಲ್ಲ. ನನ್ನ ಸುದೀರ್ಘ ಚಲನಚಿತ್ರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಯಶ್ನಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ. ಸಿನಿಮಾಗಾಗಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ ನಾಲ್ಕೂವರೆ ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರೆ ಅವರ ಕಷ್ಟ, ಶ್ರಮ, ಸಿನಿಮಾ ಮೇಲೆ ಅವರ ಆಸಕ್ತಿ ಎಂಥಹದ್ದು ಅಂತ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದಯ ನಯನತಾರಾ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಯಶ್ ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಅವರ ಪತ್ನಿ ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ ಅವರ ಶ್ರಮವೂ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಗೀತು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ಕಥೆ ಮತ್ತು ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಹೆಣೆದ ರೀತಿ ಅದ್ಭುತ. ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ, ಹುಮಾ ಖುರೇಷಿ, ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ ಮತ್ತು ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಅವರಂತಹ ಸಹ ನಟಿಯರ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮುಂದೆ ಆಕ್ಷನ್ ಮೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ಅವರು ಕೆಜಿಎಫ್ ರಾಕಿ ಭಾಯ್ ನೋಡಿದಂತೆ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಬೃಹತ್ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಮಲ್ಟಿ-ಸ್ಟಾರರ್ ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ, ನಯನತಾರಾ, ಹುಮಾ ಖುರೇಷಿ, ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ ಮತ್ತು ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾದ ಟ್ರೇಲರ್ ಹಿಂದೆಂದೂ ನೋಡಿರದ ಹೈ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆಕ್ಷನ್ನೊಂದಿಗೆ ಡಾರ್ಕ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಭೂಗತ ಲೋಕದ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕೆಜಿಎಫ್ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಯಶ್, ಬಾಲಿವುಡ್ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣದ ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.