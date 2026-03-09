English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೆಣವಣಿಗೆ ಎನ್ನುವುದು ಸುಖ ಸುಮ್ಮನೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿರುವ ತಕ್ಕನಾಗೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಒಲಿದು ಬರುತ್ತದೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Mar 9, 2026, 10:12 PM IST
  • ಈ ಹಿಂದೆ ಟಿವಿಯೊಂದಕ್ಕೆ ಆಂಕರ್‌ ಆಗಿದ್ದ ದಕ್ಷಿಣದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ‌
  • ಈಗ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
  • ಸ್ಟಾರ್‌ ನಿರ್ದೇಶಕನನ್ನೇ ಮದುವೆಯಾಗಿರುವ ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್‌ ಸ್ಟಾರ್

TV ಶೋಗೆ ಆಂಕರ್‌ ಆಗಿದ್ದ ಯುವತಿ, ಈಗ 1 ಸಿನಿಮಾಗೆ 20 ಕೋಟಿ ಸಂಭಾವನೆ.. ಈ ನಟಿಯ ರೇಂಜ್‌ ಬೇರೆ ಲೆವೆಲ್‌!

Nayanthara anchor for Malayalam TV: ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆಯ ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರವಿರಲಿ ಸ್ಟಾರ್‌ಡಂ ಅನ್ನೋದು ಸುಮ್ಮನೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ಮಾಡಿರೋರು ಈ ಹಿಂದೆ ಪಡಬಾರದ ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಊಟ, ನಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲದೇ ಎಷ್ಟೋ ದಿನಗಳನ್ನು ಕಳೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ರಿಯಲ್‌ ಸ್ಟೋರಿಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಹೋದರೆ ನೂರಾರು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಇಂತಹದ್ದೇ ಒಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ ನೈಜ ಸಂಗತಿಯೊಂದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿರುವ ನಯನತಾರಾ (Nayanthara) ಅವರು ಈಗ ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯದಿಂದ ಕಾಣಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಪಡಬಾರದ ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಎಂದರೆ ನಯನತಾರಾ ಸಿನಿಮಾಗೂ ಮೊದಲೇ ಟಿವಿ ಆಂಕರ್‌ ಆಗಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಈ ವಿಷ್ಯ ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.  

ಡಯಾನಾ ಮರಿಯಮ್‌ ಕುರಿಯನ್‌ ಎನ್ನುವುದು ನಯನತಾರಾ ಅವರ ಮೊದಲ ಹೆಸರು. ಹೀರೋಯಿನ್‌ ಆಗಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಕನಸಿನೊಂದಿಗೆ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಮಲಯಾಳಂನ Chamayam ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸವೊಂದು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಫ್ಯಾಶನ್‌ ಕುರಿತಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಆಂಕರ್‌ ಆಗಿ ನಯನತಾರಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆದ ಮೇಲೆ ನಯನತಾರಾ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದ ದಿನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಿಲನ್‌ ರೋಲ್‌ನಲ್ಲೂ ಬಿಗ್‌ ಹಿಟ್‌ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಟಾಪ್‌ ಹೀರೋಯಿನ್ಸ್‌.. ಕ್ರೌರ್ಯದಲ್ಲೂ ಗೆದ್ದ ರೌಡಿ ಬೇಬಿಸ್‌..!

ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿ ಆಗುವ ಆಸೆ ಇದ್ದರೂ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತ, ಒಮ್ಮೆ ಪತ್ರಿಕೆಯೊಂದಕ್ಕೆ 2003ರಲ್ಲಿ ಜ್ಯೂವೆಲರಿ ಜಾಹೀರಾತು ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಮಲಯಾಳಂನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸತ್ಯನ್ ಆಂಟಿಕ್ಕಡ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ಮನಸ್ಸಿನಕ್ಕರೆಗಾಗಿ ಹೊಸ ನಟಿಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಭರಣ ಧರಿಸಿದ್ದ ನಯನತಾರಾರನ್ನು ನೋಡಿ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಕಥೆಗೆ ಇವರು ಆದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್‌ ಎಂದು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ನಯನತಾರಾ ಸಿನಿ ಬದುಕು ಈಗ ಯಶ್‌ ಅಭಿನಯದ ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ನಲ್ಲೂ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರವೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಶ್ಮಿಕಾ ಜೊತೆ ಮದುವೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ವಿಜಯ್‌ ದೇವರಕೊಂಡಗೆ ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್‌.. ನವ ವರನನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಬಂದ ಅದೃಷ್ಟ..!

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

