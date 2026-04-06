  • ಆ ಸ್ಟಾರ್‌ ಹೀರೋ ಊಟ ಮಾಡುವಾಗಲೇ ನಾನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇ.. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು, ಭಾವುಕರಾದ ನಯನತಾರಾ ಗಂಡ..!

ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ ನಯನತಾರಾ ಅವರ ಗಂಡ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಶಿವನ್ ಅವರು, ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ಲವ್ ಇನ್ಶುರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದಾರೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Apr 6, 2026, 08:20 PM IST
Dhanush vs Vignesh: ತಮಿಳು ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಶಿವನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟ ಧನುಷ್ ನಡುವಿನ ಜಗಳ ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಂದರೆ 2024ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ವಿಘ್ನೇಶ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ನಾನುಮ್ ರೌಡಿ ದಾನ್‌ (Naanum Rowdy Dhaan) ಸಿನಿಮಾಗೆ ಧನುಷ್ ಅವರು ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನಯನತಾರಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ವಿವಾಹ ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರ ನಯನತಾರಾ: ಬಿಯಾಂಡ್ ದಿ ಫೇರಿಟೇಲ್‌ (Nayanthara: Beyond the Fairytale)ನಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ 3 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕ್ಲಿಪ್ ಬಳಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಟ ಧನುಷ್ ಅವರು 10 ಕೋಟಿ ರೂ. ನೀಡಬೇಕು ಎಂದರೆ ನೋಟಿಸ್ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರು. ಇದು ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ ನಯನಾತಾರ ಮತ್ತು ಗಂಡ ವಿಘ್ನೇಶ್‌ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿತ್ತು. 

ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಶಿವನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ಲವ್ ಇನ್ಶುರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಶಿವನ್ ಅವರು, ಧನುಷ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ತಮ್ಮ ಬಾಂಧವ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. ನನಗೆ ಧನುಷ್ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ನಾನು ಅವರನ್ನು ನಟನಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿಯೂ ಗೌರವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಜುಲೈ 28 ಧನುಷ್ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನ. ನನ್ನ ತಂದೆ ಅದೇ ದಿನ ನಿಧನರಾದರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾನು ಧನುಷ್ ಅವರ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಜಗಳಗಳು ಹೇಗೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ ಎನ್ನವುದು ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ಧನುಷ್ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಬಂಧ ಕಡಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟ ಮತ್ತು ಅವಮಾನ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲೋ ಏನೋ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತಿದೆ. ನಾನು ಇಂದು ಈ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರಲು ಕಾರಣ ಧನುಷ್. ವೇಲೈಯಿಲ್ಲಾ ಪಟ್ಟಧಾರಿ ಸಿನಿಮಾದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಇದ್ದೆ. ಅವರು ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಅಂತಹ ಬಾಂಧವ್ಯವಿತ್ತು ಎಂದು ವಿಘ್ನೇಶ್ ಭಾವುಕರಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ನಾನುಮ್ ರೌಡಿ ದಾನ್‌ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು 2015ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನ 21ರಂದು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ರಿಲೀಸ್‌ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೂಡ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಹೀರೋ ಆಗಿ ವಿಜಯ್‌ ಸೇತುಪಥಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಹೀರೋಯಿನ್‌ ಆಗಿ ನಯನಾತಾರಾ ಅವರ ಅಭಿನಯ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನಯನಾತಾರಾ ಅವರ ಗಂಡ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಶಿವನ್ ಅವರೇ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನಟ ಧನುಷ್‌ ಅವರು ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. 2024 ರಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಕ್ಲಿಪ್‌ಗಳನ್ನು ನಯನಾತಾರ ಬಳಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲಾ ರಾದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಯಿತು. 

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

