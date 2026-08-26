/Toxic ನಯನತಾರಾ ನಟನೆ ಬೇರೆ ಲೆವೆಲ್‌.. 3 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ಹೊಂದಿರೋ ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌!

Nayanthara Net Worth ಯಶ್ ಜೊತೆ ನಯನತಾರಾ ನಟಿಸಿರುವ ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾವು ವಿಶ್ವದ್ಯಾಂತ ಇಂದು ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಶಕರಿಂದ ಉತ್ತಮ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಯನತಾರಾ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಬಳಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ. ನಯನತಾರಾ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತಿ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಶಿವನ್ ಅವರ ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಇದೆ, ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿದ ಐಷಾರಾಮಿ ಆಸ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತು?.
2021ರಲ್ಲಿ ನಯನತಾರಾ ಮತ್ತು ವಿಘ್ನೇಶ್ ಶಿವನ್ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ 4-BHK ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಖರೀದಿಸಿದ್ದರು. ಈಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಐಷಾರಾಮಿ ಮನೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಮತ್ತು ನಯನತಾರಾ ಅವರು ನೆರೆಹೊರೆಯವರು ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ದಂಪತಿಯ 16,500 ಚದರ ಅಡಿ ಮನೆಯನ್ನು ಈ ಹಿಂದೆ ತೆರೆ ಕಂಡ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರ ನಯನತಾರಾ: ಬಿಯಾಂಡ್ ದಿ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ನಯನತಾರಾ ಅವರ ಐಷಾರಾಮಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್, ಹೋಮ್ ಥಿಯೇಟರ್, ಜಿಮ್ ಮತ್ತು 1,500 ಚದರ ಅಡಿ ಸ್ನಾನದ ಗೃಹ ಇರುವುದು ವಿಶೇಷ.
ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ದಂಪತಿಗಳು ಚೆನ್ನೈನ ವೀನಸ್ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಶೈಲಿಯ ಬಂಗಲೆ-ಸ್ಟುಡಿಯೋವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರ್ಚ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರಲ್ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಯು ಮನೆಯ ವಿಶೇಷ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿತು. ಸುಮಾರು 7,000 ಚದರ ಅಡಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಹರಡಿರುವ ಈ ಆಸ್ತಿಯು ಎರಡು ಡಬಲ್-ಎತ್ತರದ ಗಾಜಿನ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಒಳಾಂಗಣವು ಆಧುನಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿನ್ಯಾಸಗಳ ಮಿಶ್ರಣದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ವಾತಾವರಣ ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಂತೆ ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025ರಲ್ಲಿ ನಯನತಾರಾ ಮತ್ತು ವಿಘ್ನೇಶ್ ಶಿವನ್ ತಮ್ಮ ಚೆನ್ನೈ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ದುಬಾರಿ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರು. ಅವರು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪೋಯಸ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಐಷಾರಾಮಿ ಡ್ಯೂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು 31.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಖರೀದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ನಿರ್ಮಾಣ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಸುಮಾರು 14,369 ಚದರ ಅಡಿ ಇದೆ. ನಯನತಾರಾ ಮನೆಯ ಶೇ.90 ರಷ್ಟು ಒಡೆತನ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ವಿಘ್ನೇಶ್ ಉಳಿದ ಶೇ.10ರಷ್ಟು ಒಡೆತನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರೆ ಇಬ್ಬರ ಪಾಲು ಕೂಡ ಇದೆ. ಈ ಪೋಯಸ್ ಗಾರ್ಡನ್ನಲ್ಲಿ ತಮಿಳು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ನೆಲಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳಗಳು ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಆಗಿವೆ.
ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿಯೂ ನಯನತಾರಾ ಆಸ್ತಿ ಇದೆ. ನಯನತಾರಾ ಅವರ ಆಸ್ತಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಚೆನ್ನೈಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ನಯನತಾರಾ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಬಂಜಾರ ಹಿಲ್ಸ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವರು ಎರಡು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರೆ ಅವರ ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಇದೆ ಎಂಬುದು ನೀವು ಅಂದಾಜಿಸಬಹುದು. ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ 15 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ನಯನತಾರಾ ಅವರು ಶೂಟಿಂಗ್ಗೆ ಬಂದರೆ ಈ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತಾರೆ.
ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ನಯನತಾರಾ ಅವರ ಪೂರ್ವಜರ ಮನೆಯೂ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ದಕ್ಷಿಣ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಯನತಾರಾ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಬಂಡವಾಳ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬಹುದು. ನಯನತಾರಾ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಅವರು ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಬ್ಯುಸಿ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಸದ್ಯ ನಯನತಾರಾ ಬಳಿ 200 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಸ್ತಿ ಇದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ನಟಿ ನಯನತಾರಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.