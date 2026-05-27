Nayanthara net worth private jet: ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ನಾಯಕರು ಮಾತ್ರ ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಜೆಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸಿನಿಮಾ ನಾಯಕಿಯರು ಆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರಾ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡಬಹುದು. ಇಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಕಾಳಿವುಡ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿ. ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮವನ್ನು ಆಳುತ್ತಿರುವ ಈ ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಈಗ 200 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಸ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶದ ಶ್ರೀಮಂತ ನಾಯಕಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಸಣ್ಣ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಅವರು ಈಗ ಒಂದೇ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕರಿಗೆ ಸಮಾನವಾದಷ್ಟು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ನಯನತಾರಾ ಅವರ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು ಡಯಾನಾ ಮರಿಯಮ್ ಕುರಿಯನ್. 2003ರಲ್ಲಿ ಮಲಯಾಳಂ ಸಿನಿಮಾ ಮನಸಿನಕ್ಕರೆ ಮೂಲಕ ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಶಾಲಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ (CA) ಆಗಬೇಕೆಂದು ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದರು. ನಂತರ, ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರಣಿ ಆಫರ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ನಯನತಾರಾ ಸ್ಟಾರ್ ತಾರೆಯಾಗಿ ಮಿಂಚಿದರು. ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ, ಅವರು ನಾಗಾರ್ಜುನ, ವೆಂಕಟೇಶ್, ಬಾಲಕೃಷ್ಣ, ಪ್ರಭಾಸ್, NTR ಮತ್ತು ಚಿರಂಜೀವಿಯಂತಹ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕರ ಜೊತೆ ಅಭಿನಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶ್ರೀರಾಮರಾಜ್ಯಂ, ಸಿಂಹ, ಅದುರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗಾಡ್ಫಾದರ್ ನಂತಹ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ವಿಶೇಷ ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾಮರ್ ಪಾತ್ರಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾದ ನಯನತಾರಾ ಅವರು, ನಂತರ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕೊಟ್ರು. ಅವರು ನಾಯಕಿ ಪ್ರಧಾನ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು ಅಭಿನಯ ಮಾಡಿದರು. ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅವರನ್ನು ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲು ಶುರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಪ್ರತಿ ಸಿನಿಮಾಗೆ 10 ಕೋಟಿಯಿಂದ 12 ಕೋಟಿಯವರೆಗೆ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿ ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದೆ.
ನಯನತಾರಾ ಅವರ ಗಳಿಕೆ ಕೇವಲ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರು ಹಲವಾರು ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಉದ್ಯಮಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಯನತಾರಾ ತಮ್ಮ ಪತಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಶಿವನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ರೌಡಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಎಂಬ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಈ ಬ್ಯಾನರ್ ಮೂಲಕ ವಿಷಯಾಧಾರಿತ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರು ಚರ್ಮದ ಆರೈಕೆ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯ ಬ್ರಾಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರಂತೆ.
ಮತ್ತು ಅವರ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನಶೈಲಿ ವಿಶೇಷ ಉಲ್ಲೇಖಕ್ಕೆ ಅರ್ಹವಾಗಿದೆ. ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಮೌಲ್ಯದ ಐಷಾರಾಮಿ ಬಂಗಲೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ನಯನತಾರಾ, ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿಯೂ ದುಬಾರಿ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. BMW 7 ಸೀರಿಸ್, ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ GLS 350D, ರೇಂಜ್ ರೋವರ್ ಇವೋಕ್ನಂತಹ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳು ಅವರ ಗ್ಯಾರೇಜ್ನಲ್ಲಿವೆ. ಇವುಗಳ ಮೌಲ್ಯ ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.
ಸದ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ವಿಷಯ ಅವರ ಸ್ವಂತ ಖಾಸಗಿ ಜೆಟ್. ಸುಮಾರು 50 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಈ ಜೆಟ್ ಅನ್ನು ನಯನತಾರಾ ಮತ್ತು ವಿಘ್ನೇಶ್ ಶಿವನ್ ಅವರು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಲಕ್ಸುರಿ ಜೀವನ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಬದಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸೀಮಿತ, ಹೀರೋಯಿನ್ ಕೂಡ ದುಬಾರಿ ಲೈಫ್ ಲೀಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ನಯನತಾರಾಗೂ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜೆಟ್ ಹೊಂದಿರುವ ಏಕೈಕ ನಟಿ ನಯನತಾರಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಮದುವೆಯ ನಂತರವೂ ನಯನತಾರಾ ಅವರ ಕ್ರೇಜ್ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿಯಾದ ನಂತರ, ಅವರು ಸಾಲು ಸಾಲು ಸಿನಿಮಾಗಳ ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿದ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಜವಾನ್ ಮೂಲಕ ಅವರು ಪ್ಯಾನ್-ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ನಯನತಾರಾ ಅವರು ಸಿನಿಮಾಗಳು, ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ರಾಂಡ್ ಅನುಮೋದನೆಗಳಿಂದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.