100 ಕೋಟಿ ಸಂಭಾವನೆ ಕೊಟ್ರೂ ಈ ನಟನ ಜೊತೆ ಮಾತ್ರ ನಟಿಸೋದಿಲ್ಲ ಎಂದ ನಯನತಾರಾ! ಯಾರು ಆ ಹೀರೋ?

Nayanthara: ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ನಯನತಾರಾ, 100 ಕೋಟಿ ಆಫರ್ ಬಂದರೂ ಈ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕ ನಟನೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ನಯನತಾರಾ ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ತಾರೆಯಾಗಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ನಾಯಕಿಯರಲ್ಲಿ ಇವರು ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಜವಾನ್ ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಈ ಸುಂದರಿ, ಆ ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಸೂಪರ್-ಡೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಅದರ ನಂತರ, ನಯನತಾರಾ ಅವರ ಬೇಡಿಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು.
ನಯನತಾರಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆಜಿಎಫ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ಯಾನ್-ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಬಹಳ ರಹಸ್ಯವಾಗಿಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ ಮತ್ತು ನಟರನ್ನು ಸಹ ರಹಸ್ಯವಾಗಿಡಲಾಗಿದೆ. ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ನಯನತಾರಾ, ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ, ಹುಮಾ ಖುರೇಷಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಅನೇಕರು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಲಯಾಳಂನ ಗೀತು ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಯನತಾರಾ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಜವಾನ್ ಚಿತ್ರವು 1000 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿತು, ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ನಯನತಾರಾ 10 ಕೋಟಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಎಷ್ಟೇ ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟರೂ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕನ ಜೊತೆ ನಟಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಟಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರಂತೆ. ಆ ನಾಯಕ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ ಸರವಣನ್. ಇವರು ತಮಿಳು ನಟನಾಗಿದ್ದು, ಇವರ ʼದಿ ಲೆಜೆಂಡ್ʼ ಚಿತ್ರ 2022 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಸರವಣನ್ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸಿದ ಈ ಚಿತ್ರ ಹಿಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಯನತಾರಾ ಅವರನ್ನು ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಲು ಸರವಣನ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಆದರೆ ನಯನತಾರಾ ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ.
ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಉರ್ವಶಿ ರೌಟೇಲಾ, ನಯನತಾರಾ ಬದಲಿಗೆ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದರು. ಬಾಲಿವುಡ್ ನಾಯಕಿಯರಾದ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಮತ್ತು ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಸಂಭಾವನೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಂದಿದ್ದಾರೆ. ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಮತ್ತು ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ 15 ರಿಂದ 30 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸರವಣನ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಯನತಾರಾ ಏಕೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದರು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಅನೇಕ ಚರ್ಚೆಗಳಿವೆ.
ಆದರೆ ನಯನತಾರಾ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸಿನಿಮಾ ಪತ್ರಕರ್ತ ಬಾಲು ತಮಿಳು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದರು. "ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಯನತಾರಾ ಅವರ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ರೋಲ್ಸ್ ರಾಯ್ಸ್ ಕಾರು ಇರುತ್ತಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಯಿತು. ನಂತರ, ಅದೇ ಕಾರು ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ, ನನಗೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿಯಿತು. ಅದು ಲೆಜೆಂಡ್ ಸರವಣನ್ ಅವರ ಕಾರು ಎಂದು. ಅವರು ನಯನತಾರಾ ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ಬಹಳಷ್ಟು ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಹೋಗಿದ್ದರು" ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು.
ಇದಲ್ಲದೆ, ನಯನತಾರಾ ತಮ್ಮ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರೆ ಡಬಲ್ ಸಂಭಾವನೆ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದರಂತೆ. ಆದರೆ ಯಾವುದೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, ನಯನತಾರಾ 100 ಕೋಟಿ ನೀಡಿದರೂ ನಟಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬಲವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರು ಎಂಬ ವಿಷಯ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ. ನಯನತಾರಾ ಸಿನಿಮಾ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವು ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ವ್ಯವಹಾರದತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸುವ ನಯನತಾರಾಗೆ ಅವರ ಪತಿ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಶಿವನ್ ಕೂಡ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ನಯನತಾರಾ ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದ ಮೂಲಕ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.