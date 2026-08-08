ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಟ್ರೇಲರ್ ಸಿನಿಮಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸೌತ್ ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಯನತಾರಾ ಭಾಗವಹಿಸಿ, ಚಿತ್ರತಂಡ ಹಾಗೂ ನಟ ಯಶ್ ಬಗ್ಗೆ ಮನಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ದೂರ ಉಳಿಯುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ ಅವರು, 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಚಿತ್ರ ತಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಯಶ್ ಅವರೇ ಸ್ವತಃ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದಿರುವುದಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಿರ್ಮಾಪಕರಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಹಾಗೂ ವೆಂಕಟ್ ಪ್ರಮುಖರು ಎಂದು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಸಹನಟಿಯರಾದ ರುಕ್ಮಿಣಿ, ಹುಮಾ ಖುರೇಷಿ ಹಾಗೂ ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿದ ನಯನತಾರಾ, "ಕಿಯಾರಾ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲೇ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಿನಿಮಾವಾಗಲಿದೆ" ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಗೀತು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, "ನಾವು ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದೆವು. ಈಗಿನ ಗೀತು ಅವರಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಅವರು ನನಗೆ ಕಥೆ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಟನ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ಈಗ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದು ಬರಿ ಟ್ರೈಲರ್ ಅಷ್ಟೇ, ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ರೋಮಾಂಚನ ನೀಡಲಿದೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ "ರಾಕಿಭಾಯ್" ಎಂದು ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗಿ ಅಭಿಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ನಯನತಾರಾ, "ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಯಶ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ರಾಕಿಭಾಯ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ಗೇ ಎಂಟ್ರಿ ನೀಡಿದ ಅನುಭವವಾಯಿತು. ಯಶ್ಗಿಂತಲೂ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಡುವ ನಟನನ್ನು ನಾನು ಎಲ್ಲೂ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂದೇ ಸಿನಿಮಾಗಾಗಿ ಅವರು ಸತತ ನಾಲ್ಕೂವರೆ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ, ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಯವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಗೌರವ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ" ಎಂದರು.
ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಟ ಯಶ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ ಅವರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ನಯನತಾರಾ, "ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ತ್ಯಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾರೂ ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಯಶ್ ಅವರ ಈ ಸಾಧನೆ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯ ಹಿಂದೆ ರಾಧಿಕಾ ಅವರ ಪಾತ್ರವೇ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಯಶ್ ಒಬ್ಬ ಸಂಪೂರ್ಣ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ಯಾನ್" ಎಂದು ಪ್ರಶಂಸೆಯ ಮಳೆ ಹರಿಸಿದರು.