  • Kannada News
  • Entertainment
  • ಆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ.. ನಯನತಾರಾ

"ಆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ".. ನಯನತಾರಾ

Nayanthara: ಸೌತ್‌ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ, ನಯನತಾರಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಾಡಿರುವ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿವೆ.   

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Nov 25, 2025, 07:53 AM IST
  • ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಟಾಪ್ ಹೀರೋಯಿನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ನಯನತಾರಾ ಒಬ್ಬರು.
  • 'ಗಜನಿ' ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು ಈಗ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ.
  • ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನಯನತಾರಾ ಅವರ ಹಿಂದಿನ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.

"ಆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ".. ನಯನತಾರಾ

Nayanthara: ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಟಾಪ್ ಹೀರೋಯಿನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ನಯನತಾರಾ ಒಬ್ಬರು. ಕಳೆದ ಎರಡು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಅನೇಕ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇನ್ನೂ ಸತತ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ರಂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಜವಾನ್ ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರದಿಂದಲೇ ಅವರು ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದರು. ನಯನತಾರಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಜೊತೆ 'ಮನ ಶಂಕರವರ ಪ್ರಸಾದ್ ಗಾರು' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನಯನತಾರಾ ಅವರ ಹಿಂದಿನ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್‌ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿದ್ದ 'ಗಜನಿ' ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು ಈಗ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ. ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ನಯನತಾರಾ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ತನಗೆ ತಕ್ಕಂತ ಪಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ತನ್ನನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ದೂರ ಸರಿದಿದ್ದೇಕೆ?

"ಗಜನಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ನಯನತಾರಾ," ನನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡಿದ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಎಂದರೆ "ಗಜನಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದು. ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾನು ತುಂಬಾ ಉತ್ಸುಕನಾಗಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಸಂಕಲನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಗ್ಲಾಮರ್ ಗೊಂಬೆಯಾಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ," ಎಂದು ನಯನತಾರಾ ಹೇಳಿದರು. ಈಗ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿವೆ.

"ಆದರೆ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರನ್ನೂ ದೂಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಆ ಪಾತ್ರ ನನಗೆ ಪಾಠದಂತೆ ಇತ್ತು. ಕಥೆ ಇಷ್ಟವಾಗುವವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮಾಡದಿರಲು ನಾನು ಕಲಿತಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ನಯನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರತಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ 10 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ತಮಿಳಿನಲ್ಲೂ ಸತತವಾಗಿ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Dharmendra; ನಟ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಬಾಲ್ಯ ಜೀವನ ಹೇಗಿತ್ತು.. ಬಾಲಿವುಡ್‌ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾವಾಗ?

About the Author

Deepa A Reddy

2025ರಿಂದ ದೀಪಾ ಎ. ಅವರು Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಬಿಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಶೈಲಿ ಇವರ ಬರಹದ ವಿಶೇಷತೆ.

...Read More

