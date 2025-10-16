English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಮಾಂಸ ತಿನ್ಬೇಡ, ಎಣ್ಣೆ ಕುಡಿಬೇಡ ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ 65000 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆಸ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದ ಗಂಡನನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ! ಈಕೆಯ ಪತಿ ಈಗ ಪರರ ದೈವ..

Famous Actress: ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿಯೊಬ್ಬರು 65 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾದರು. ಆದರೆ ನಂತರ ಯಾವುದೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬೇರ್ಪಟ್ಟರು.  

Written by - Savita M B | Last Updated : Oct 16, 2025, 11:46 AM IST
  • 80-90ರ ದಶಕದ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಕೂಡಲೇ ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದರು
  • ಗೋವಿಂದ ಮತ್ತು ಚಂಕಿ ಪಾಂಡೆ ಅವರ ಜೋಡಿ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು

ಮಾಂಸ ತಿನ್ಬೇಡ, ಎಣ್ಣೆ ಕುಡಿಬೇಡ ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ 65000 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆಸ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದ ಗಂಡನನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ! ಈಕೆಯ ಪತಿ ಈಗ ಪರರ ದೈವ..

Neelam kothari: 0-90ರ ದಶಕದ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಕೂಡಲೇ ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದರು. ಗೋವಿಂದ ಮತ್ತು ಚಂಕಿ ಪಾಂಡೆ ಅವರ ಜೋಡಿ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಂತರ, ನಟನೆಯನ್ನು ತೊರೆದ ನಂತರ, ನಟಿ ಆಭರಣ ವಿನ್ಯಾಸ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಇವರು ನಟನೆಗಿಂತ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಏಕೆಂದರೇ ನಟಿ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಉದ್ಯಮಿಯನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಆದರೆ ನಂತರ, ಅವರು ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟರು.

ನಟಿಯ ಪತಿ 65,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ನಿವ್ವಳ ಆಸ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದ್ದು, ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಹೆಸರು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಮತ್ತು ಮದ್ಯ ಮತ್ತು ಮಾಂಸಾಹಾರ ಸೇವಿಸದಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಅವರು ಆಕೆಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ನೀಡಿದರು. ನಟಿ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಭಾರತದಲ್ಲಿ 1 ಕೋಟಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದ ಮೊದಲ ನಟ ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ? ಇವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿದೆ ಗಿನ್ನಿಸ್‌ ರೆಕಾರ್ಡ್..‌ 

ಈ ನಟಿಯ ಹೆಸರು ನೀಲಂ ಕೊಠಾರಿ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಚಲನಚಿತ್ರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 1984 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಜವಾನಿ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಕರಣ್ ಶಾ ಮತ್ತು ಮೌಶುಮಿ ಚಟರ್ಜಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. 'ಇಲ್ಜಾಮ್', 'ಸಿಂದೂರ್', 'ದೋ ಕೈದಿ', 'ಬಿಲ್ಲು ಬಾಜ್‌ಶಾ' ಸೇರಿದಂತೆ 14 ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನೀಲಂ ತಮ್ಮ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಮದುವೆಯ ನಂತರ, ಅವರು ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನು ತೊರೆದರು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಭಾರತದಲ್ಲಿ 1 ಕೋಟಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದ ಮೊದಲ ನಟ ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ? ಇವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿದೆ ಗಿನ್ನಿಸ್‌ ರೆಕಾರ್ಡ್..‌ 

ನೀಲಂ ಅವರ ಮೊದಲ ವಿವಾಹ ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ ಮೂಲದ ಉದ್ಯಮಿ ರಿಷಿ ಸೇಥಿಯಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಆಗಿತ್ತು. ರಿಷಿ ಅವರ ಒಟ್ಟು ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ 65,000 ಕೋಟಿ ರೂ. ನೀಲಂ 2000 ರಲ್ಲಿ ರಾಜಮನೆತನದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ರಿಷಿ ಸೇಥಿಯಾ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಮದುವೆಯ ನಂತರ ತಾನು ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕಾಯಿತು ಎಂದು ನೀಲಂ ಹೇಳಿದ್ದರು.

"ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರ ಮಹಿಳೆಯರು ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಹುಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧ. ಆದರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಗುರುತನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ನಂತರ ಅವನು ಮದ್ಯಪಾನ ತ್ಯಜಿಸಲು ಮತ್ತು ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಕೇಳಿದನು. ಆದರೆ ನನಗೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.. ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ." ಎಂದರು.. ಇದಲ್ಲದೇ ತನ್ನ ಗಂಡನ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ವಿಷಕಾರಿ ಸಂಬಂಧದಿಂದಾಗಿ ತುಂಬಾ ದುಃಖಿತಳಾಗಿ, ಕೊನೆಗೆ ರಿಷಿಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ನೀಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಇಬ್ಬರು ಬೇರ್ಪಟ್ಟೆವು ಎಂದು ನಟಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. 

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

