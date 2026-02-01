English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಶಾರುಖ್‌ ಖಾನ್, ಗೌರಿ ಮದುವೆ ಆಗಲು ನಾನೇ ರೀಸನ್‌.. 35 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಏನು ನಡೆಯಿತು, ಸತ್ಯ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಿದ ನಟಿ!

ಶಾರುಖ್‌ ಖಾನ್‌ ಕೇವಲ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೆಕೆಆರ್‌ ತಂಡಕ್ಕೆ ಓನರ್‌ ಆಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Feb 1, 2026, 05:54 PM IST
  • ಶಾರುಖ್‌ ಖಾನ್‌, ಗೌರಿ ಖಾನ್‌ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದು ಯಾವಾಗ?
  • ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಶಾರುಖ್‌ ಖಾನ್‌, ಗೌರಿ ದಂಪತಿ
  • ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರು

ಬಾಲಿವುಡ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ಶಾರುಖ್‌ ಖಾನ್ ಅವರ ಕುರಿತು ಹೇಳುತ್ತಾ ಹೋದರೆ ಮಾತುಗಳೇ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ. ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರಿಕೆಟ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಉನ್ನತವಾದ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಲೈಫ್‌ನಲ್ಲೂ ಶಾರುಖ್‌ ಖಾನ್‌ ಅವರು ಗೌರಿ‌ ಖಾನ್ ಅವರ ಜೊತೆ ವಿವಾಹವಾಗಿ ಸುಂದರ ದಿನಗಳನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಒಂದು ಮಾಡಲು ನಾನೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ಸತ್ಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಹಾಗೂ ಗೌರಿ ಖಾನ್ ಅವರ ಆರಂಭದ ಪ್ರೀತಿ ಹೇಗೆ ಅರಳಿತು ಎಂದು ಇಂಡಿಯನ್‌ ಐಡಲ್‌ ಎನ್ನುವ ಶೋನಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್‌ ಬ್ಯೂಟಿ ನೀಲಂ ಕೊಠಾರಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಶಾರುಖ್‌ ಖಾನ್‌ ಅವರು ಗೌರಿನ ಮದುವೆಯಾಗಲು ನೀನೇ ಕಾರಣ ನೆನಪಿದೆಯಾ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ, ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಎಂದು ವಾಪಸ್‌ ಕೇಳಿದ್ದರಂತೆ.  

ಈ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್‌ ಮತ್ತು ಗೌರಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ನನಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಹೀಗೆ ಅವರ ಪ್ರೀತಿಯ ಪ್ರಯಾಣ ಅರಂಭವಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಶಾರುಖ್‌ ಖಾನ್‌ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆಯೇ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಎಂದು ಹಿರಿಯ ನಟಿ ನೀಲಂ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.     

ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್‌ ಮತ್ತು ಗೌರಿ ಅವರ ನಡುವೆ ಪ್ರೀತಿ ಅರಳುವುದಕ್ಕೆ, ಅವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಕಾರಣ ಎನ್ನುವುದು ಖುಷಿ ಎನಿಸುತ್ತಿದೆ. ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್‌ ಕಪಲ್ಸ್‌ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್‌ ಅಗಿರುವುದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ನುಗುತ್ತಲೇ ನೀಲಂ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್‌, ಡಾಕ್ಟರ್‌ ಧನ್ಯತಾ.. ಮೊದಲ ಮಗುವಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ ಹೀರೋ..

ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಶಾರುಖ್‌ ಖಾನ್‌ ಅವರು 1991 ರಲ್ಲಿ ಗೌರಿ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಸದ್ಯ ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ಕಪಲ್ಸ್‌ 34 ರಿಂದ 35 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನವನ್ನು ಸೊಗಸಾಗಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಆರ್ಯನ್, ಸುಹಾನಾ ಮತ್ತು ಅಬ್‌ರಾಮ್ ಖಾನ್ ಎಂಬ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರೀ ದೊಡ್ಡ ಗಿಫ್ಟ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್‌ ಚಿರಂಜೀವಿ.. 350 ಕೋಟಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್‌, ಸಿನಿಮಾ ಬಿಗ್‌ ಸಕ್ಸಸ್‌ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಬಹುಮಾನ!

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

