ಶಾರುಖ್‌ ಖಾನ್, ಗೌರಿ ಮದುವೆ ಆಗಲು ನಾನೇ ರೀಸನ್‌.. 35 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಏನು ನಡೆಯಿತು, ಸತ್ಯ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಿದ ನಟಿ!

ಬಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಕುರಿತು ಹೇಳುತ್ತಾ ಹೋದರೆ ಮಾತುಗಳೇ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ. ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಉನ್ನತವಾದ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಲೈಫ್ನಲ್ಲೂ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಗೌರಿ ಖಾನ್ ಅವರ ಜೊತೆ ವಿವಾಹವಾಗಿ ಸುಂದರ ದಿನಗಳನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಒಂದು ಮಾಡಲು ನಾನೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ಸತ್ಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಹಾಗೂ ಗೌರಿ ಖಾನ್ ಅವರ ಆರಂಭದ ಪ್ರೀತಿ ಹೇಗೆ ಅರಳಿತು ಎಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಐಡಲ್ ಎನ್ನುವ ಶೋನಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಬ್ಯೂಟಿ ನೀಲಂ ಕೊಠಾರಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಗೌರಿನ ಮದುವೆಯಾಗಲು ನೀನೇ ಕಾರಣ ನೆನಪಿದೆಯಾ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ, ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಎಂದು ವಾಪಸ್ ಕೇಳಿದ್ದರಂತೆ.
ಈ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಗೌರಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ನನಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಹೀಗೆ ಅವರ ಪ್ರೀತಿಯ ಪ್ರಯಾಣ ಅರಂಭವಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆಯೇ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಎಂದು ಹಿರಿಯ ನಟಿ ನೀಲಂ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಗೌರಿ ಅವರ ನಡುವೆ ಪ್ರೀತಿ ಅರಳುವುದಕ್ಕೆ, ಅವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಕಾರಣ ಎನ್ನುವುದು ಖುಷಿ ಎನಿಸುತ್ತಿದೆ. ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕಪಲ್ಸ್ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ಅಗಿರುವುದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ನುಗುತ್ತಲೇ ನೀಲಂ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರು 1991 ರಲ್ಲಿ ಗೌರಿ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಸದ್ಯ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಕಪಲ್ಸ್ 34 ರಿಂದ 35 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನವನ್ನು ಸೊಗಸಾಗಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಆರ್ಯನ್, ಸುಹಾನಾ ಮತ್ತು ಅಬ್ರಾಮ್ ಖಾನ್ ಎಂಬ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದಾರೆ.
