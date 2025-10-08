ಪುರುಷರಿಗೆ ಆನಂದ ಒದಗಿಸುವುದು ಮಹಿಳೆಯ ಕರ್ತವ್ಯ! ಸಂಚಲನ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ

Neena Gupta: ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿ ನೀನಾ ಗುಪ್ತಾ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವಿವಾದವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತವೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಭಾರೀ ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಆಗಾಗ ಲೈಂಗಿಕತೆಯ ಬಗೆಗಿನ ಅವರ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ನಟಿ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ನೀನಾ ಪ್ರಕಾರ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಲೈಂಗಿಕತೆ ಮುಟ್ಟು ಅಥವಾ ಸೀರೆಯ ಅಭ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕೊರತೆಯಿದೆ. "ನನ್ನ ತಾಯಿ ನನಗೆ ಲೈಂಗಿಕತೆ ಎಂದರೇನು, ಮುಟ್ಟು ಎಂದರೇನು, ದೇಹ ಹೇಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ? ಎಂದು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ಸಹ ನನ್ನ ತಾಯಿ ನಿಷೇಧಿಸಿದ್ದರು" ಎಂದು ನಟಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡರು.
ಹಿಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಮದುವೆಗೂ ಮೊದಲು ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಮೊದಲ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಭಯಪಡಬಾರದು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಕಿವಿ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ, ಗಂಡ ಬಯಸಿದರೆ ತಮ್ಮ 'ಜವಾಬ್ದಾರಿ'ಯನ್ನು ಪೂರೈಸಿ, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೆರಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು ಅಂತ ನೀನಾ ತಿಳಿದರು.
ನೀನಾ ಗುಪ್ತಾ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳು ಇನ್ನೂ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಅಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯರು - ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಜ್ಜಿಯರು - ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದರೆ, ಸಮಾಜವು ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಟಿ ನೀನಾ ಗುಪ್ತಾ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.