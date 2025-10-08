English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಪುರುಷರಿಗೆ ಆನಂದ ಒದಗಿಸುವುದು ಮಹಿಳೆಯ ಕರ್ತವ್ಯ! ಸಂಚಲನ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ

Actress Controversy : ಇಂದಿಗೂ ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳು ಇನ್ನೂ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ವಿಚಾರಗಳ ಕುರಿತು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯರು - ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಜ್ಜಿಯರು - ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದರೆ, ಸಮಾಜವು ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ನೀಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ. 

Written by - Krishna N K | Last Updated : Oct 8, 2025, 06:23 PM IST
    • ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ವಿಚಾರಗಳ ಕುರಿತು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
    • ಲೈಂಗಿಕತೆಯ ಬಗೆಗಿನ ಅವರ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದವು.
    • ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ನಟಿ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.

ಪುರುಷರಿಗೆ ಆನಂದ ಒದಗಿಸುವುದು ಮಹಿಳೆಯ ಕರ್ತವ್ಯ! ಸಂಚಲನ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ

Neena Gupta: ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿ ನೀನಾ ಗುಪ್ತಾ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವಿವಾದವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತವೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಭಾರೀ ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಆಗಾಗ ಲೈಂಗಿಕತೆಯ ಬಗೆಗಿನ ಅವರ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ನಟಿ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.

ನೀನಾ ಪ್ರಕಾರ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಲೈಂಗಿಕತೆ ಮುಟ್ಟು ಅಥವಾ ಸೀರೆಯ ಅಭ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕೊರತೆಯಿದೆ. "ನನ್ನ ತಾಯಿ ನನಗೆ ಲೈಂಗಿಕತೆ ಎಂದರೇನು, ಮುಟ್ಟು ಎಂದರೇನು, ದೇಹ ಹೇಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ? ಎಂದು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ಸಹ ನನ್ನ ತಾಯಿ ನಿಷೇಧಿಸಿದ್ದರು" ಎಂದು ನಟಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಟ್ಟ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ..! ಸಕ್ಸಸ್‌ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ವುಮ

ಹಿಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಮದುವೆಗೂ ಮೊದಲು ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಮೊದಲ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಭಯಪಡಬಾರದು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಕಿವಿ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ, ಗಂಡ ಬಯಸಿದರೆ ತಮ್ಮ 'ಜವಾಬ್ದಾರಿ'ಯನ್ನು ಪೂರೈಸಿ, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೆರಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು ಅಂತ ನೀನಾ ತಿಳಿದರು.

ನೀನಾ ಗುಪ್ತಾ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳು ಇನ್ನೂ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಅಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯರು - ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಜ್ಜಿಯರು - ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದರೆ, ಸಮಾಜವು ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಟಿ ನೀನಾ ಗುಪ್ತಾ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

