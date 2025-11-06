4 ವರ್ಷಗಳ ದಾಂಪತ್ಯ ಅಂತ್ಯ.. ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ನಂಬರ್‌ ಒನ್‌ ಜೋಡಿ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದವರ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಬಿರುಗಾಳಿ!

Neil Bhatt separation: ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ದೂರದರ್ಶನ ಉದ್ಯಮದ ಆದರ್ಶ ದಂಪತಿಗಳೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ನಟ ನೀಲ್ ಭಟ್ ಮತ್ತು ನಟಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಶರ್ಮಾ ನಡುವೆ ಅಂತರ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳು ಹರಡುತ್ತಿದ್ದವು. ಅನೇಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ಸವಗಳಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.. ಆದರೆ, ಈಗ ಈ ವದಂತಿಗಳು ಆಘಾತಕಾರಿ ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 'ವಿರಾಟ್' ಮತ್ತು 'ಪಾಖಿ' ಅಂದರೆ ಜನಪ್ರಿಯ ಧಾರಾವಾಹಿ 'ಗುಮ್ ಹೈ ಕಿಸಿ ಕೆ ಪ್ಯಾರ್ ಮೇ' ನ ನೀಲ್ ಭಟ್ ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಶರ್ಮಾ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದಂಪತಿಗಳ ಆಪ್ತ ಮೂಲಗಳು ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿವೆ. "ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ನೀಲ್ ಇಬ್ಬರೂ ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅವರು ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಔಪಚಾರಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ" ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಆದರೆ ಈ ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ನಿಖರವಾದ ಕಾರಣ ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ದಾಂಪತ್ಯದ ನಂತರ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಬೇರ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳಿವೆ. ದಂಪತಿಗಳು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿಲ್ಲ.
ಇನ್ನು ನೀಲ್ ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ಲಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾದ ಸೂಪರ್ಹಿಟ್ ಧಾರಾವಾಹಿ 'ಗಮ್ ಹೈ ಕಿಸಿ ಕೆ ಪ್ಯಾರ್ ಮೇ' ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾದರು. ನೀಲ್ 'ವಿರಾಟ್' ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯಾ 'ಪಾಖಿ' ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ತೆರೆಯ ಮೇಲಿನ ದಂಪತಿಗಳು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು. ಅವರ ಸ್ನೇಹ ಕ್ರಮೇಣ ಪ್ರೀತಿಗೆ ತಿರುಗಿ 2021 ರಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು. ಮದುವೆಯ ನಂತರ, ಇಬ್ಬರೂ 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 17' ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಜೋಡಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯಾಗಲಿ ಅಥವಾ ದೀಪಾವಳಿಯಾಗಲಿ, ಇಬ್ಬರೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅವರ ನಡುವೆ ಯಾವುದೂ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಿತು.