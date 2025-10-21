English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • 34 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬಾಲಿವುಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನಾಳಿದ ಏಕೈಕ ನೇಪಾಳಿ ನಟಿ! ಈಕೆ ಜನಪ್ರಿಯ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೊಮ್ಮಗಳು..

Nepali Actress Ruled in Bollywood: ಇಂದು ತನ್ನ ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸಿದ ನೇಪಾಳಿ ನಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳಿಯೋಣ.. 

Written by - Savita M B | Last Updated : Oct 21, 2025, 02:44 PM IST
Nepali Actress Manisha Koirala: ಈ ಸುಂದರಿ ಆಗಸ್ಟ್ 16, 1970 ರಂದು ನೇಪಾಳದ ಬಿರಾಟ್‌ನಗರದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಅವರ ತಂದೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೊಯಿರಾಲ ಮಾಜಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದರು, ಆದರೆ ತಾಯಿ ಸುಷ್ಮಾ ಕೊಯಿರಾಲ ಗೃಹಿಣಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಅಜ್ಜ ಬಿಶೇಶ್ವರ ಪ್ರಸಾದ್ ಕೊಯಿರಾಲ 1950 ರಿಂದ 1960 ರವರೆಗೆ ನೇಪಾಳದ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. 

ಈ ದೊಡ್ಡ ಕುಟುಂಬದ ನಟಿ ಬೇರಾರೂ ಅಲ್ಲ ಮನಿಷಾ ಕೋಯಿರಾಲಾ.. ಮನಿಷಾ 1991 ರ "ಸೌದಾಗರ್" ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಚಿತ್ರದ ಹಾಡುಗಳು, ಕಥೆ ಮತ್ತು ಇವರ ನಟನೆಯನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಪ್ರಶಂಸಿಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಅವರು ಅಗ್ನಿ ಸಾಕ್ಷಿ, ಇಂಡಿಯನ್, ಗುಪ್ತ್, ಕಚ್ಚೆ ಧಾಗೆ, ಮತ್ತು ಕಂಪನಿ ನಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. 1994 ರ ಚಲನಚಿತ್ರ 1942: ಎ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಮನಿಷಾ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಯಿತು. 

ಅವರು ʼದಿಲ್ ಸೇʼ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ʼಲಜ್ಜಾʼ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ನಟನೆಯಿಂದಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಮನೆಮಾಡಿದರು.. ಮನೀಷಾ ಐ ಆಮ್, ಡಿಯರ್ ಮಾಯಾ ಮತ್ತು ಸಂಜು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನರ್ಗಿಸ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಸಂಜಯ್ ಲೀಲಾ ಬನ್ಸಾಲಿ ಅವರ ವೆಬ್ ಸರಣಿ ಹೀರಮಂಡಿ: ದಿ ಡೈಮಂಡ್ ಬಜಾರ್" ನಲ್ಲಿ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು.  

ಮನಿಷಾ ತಮ್ಮ 34 ವರ್ಷಗಳ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ 80 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸೌದಾಗರ್, ಬಾಂಬೆ, ಖಾಮೋಶಿ, ದಿಲ್ ಸೆ, ಕಂಪನಿ, ಡಿಯರ್ ಮಾಯಾ, ಮತ್ತು ಸಂಜು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಂಟು ಚಿತ್ರಗಳು ತಮ್ಮ ಅಭಿನಯದಿಂದ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿವೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ಅವರು ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸಿದ ಏಕೈಕ ನೇಪಾಳಿ ನಟಿ. 

ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅವರು ಜೂನ್ 19, 2010 ರಂದು ನೇಪಾಳಿ ಉದ್ಯಮಿ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ದಹಾಲ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಅವರು ಮದುವೆಯಾದ ಕೇವಲ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ 2012 ರಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದರು. ತಮ್ಮ ವಿಚ್ಛೇದನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಮನಿಷಾ, "ನಾನು ಆತುರದಿಂದ ಮದುವೆಯಾದೆ. ನೀವು ಕೆಟ್ಟ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಬೇರೆಯಾಗುವುದು ಉತ್ತಮ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಅವರು ಒಂಟಿ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವಾರು ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು ₹1 ಬಿಲಿಯನ್ (ಸುಮಾರು $1 ಬಿಲಿಯನ್). 

 

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Nepali Actress Ruled in Bollywood90s Top Nepali Actress Manisha KoiralaManisha Koirala age 55Manisha Koirala networth 100 croreManisha Koirala blockbuster films

