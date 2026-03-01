ಈ ಹಾಡು ಇಲ್ಲದೇ ಹೋಳಿ ಆಚರಣೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಲ್ಲ..! 45 ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಇದು ಸೂಪರ್‌ ಹಿಟ್‌ ಸಾಂಗ್‌.. 

Holi Party Songs 2026 : ಬಣ್ಣಗಳ ಹಬ್ಬ ಹೋಳಿಯನ್ನು ಈ ವರ್ಷ ಮಾರ್ಚ್ 4 ರಂದು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ, ಈ ವರ್ಷವೂ ಜನ ತುಂಬಾ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿ ಈ ಹಬ್ಬಕ್ಕಾಗಿ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಂಗು ರಂಗಿನ ಬಣ್ಣಗಳು, ಗುಲಾಲ್, ಪಿಚ್ಕರಿ ಮತ್ತು ಸಿಹಿ ತಿನಿಸುಗಳಿಲ್ಲದೆ ಹೋಳಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.. ಅದರಂತೆ ಈ ಹಾಡು ಇರಲೇಬೇಕು..
ಹೌದು.. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ, ಹೋಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅನೇಕ ಹೊಸ ಹಾಡುಗಳು ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತವೆ. ಆದರೂ, ಸಹ 47 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಸಿನಿಮಾದ ಹಾಡೊಂದು ಇಂದಿಗೂ ಫೇಮಸ್.. ಹೊಸ ಸಾಂಗ್ಗಳ ಹಾವಳಿ ನಡುವೆ ಇಂದಿಗೂ ಈ ಹಾಡು ಜನರ ಫೇವರಿಟ್..
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಖಮೇನಿ ಇನ್ನಿಲ್ಲ.. ಅಂತ ಕುಣಿದಾಡಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ..! ಅವನ ಸಾವಿಗಾಗಿ 47 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೆ..
ಆಗಸ್ಟ್ 14, 1981 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಸಿಲ್ಸಿಲಾ' ಚಿತ್ರದ 'ರಂಗ್ ಬರ್ಸೆ' ಹಾಡು ಇಂದಿಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಹೋಳಿ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ತೆರೆಕಂಡು 45 ವರ್ಷಗಳಾದರೂ ಸಹ ಇಂದಿಗೂ ಇದರ ಕ್ರೇಜ್ ಕೊಂಚವೂ ತಗ್ಗಿಲ್ಲ ಎನ್ನಬಹುದು.
ಈ ಹಾಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಷಯಗಳು ಅಂದ್ರೆ... ಇದನ್ನು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕವಿ ಹರಿವಂಶ್ ರಾಯ್ ಬಚ್ಚನ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವತಃ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಧ್ವನಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಈ ಹಾಡಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಗುರುತು ಸಿಕ್ಕಿತು.. ಅಲ್ಲದೆ, ಸಂಗೀತ ಪ್ರೀಯರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಪ್ಪ ತೀರಿ ಹೋದ ದಿನವೇ ಲವ್ ಬ್ರೇಕಪ್!..ಇದು ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ಜೀವನದ ಅಚ್ಚರಿ ಸಂಗತಿ
ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿ, ಈ ಚಿತ್ರ ಅಮಿತಾಬ್ ಮತ್ತು ರೇಖಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಕೊನೆಯದ್ದಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಬ್ಬರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ 'ಸಿಲ್ಸಿಲಾ' ತುಂಬಾ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಅಮಿತಾಬ್ ಮತ್ತು ರೇಖಾ ಜೊತೆಗೆ, ಜಯಾ ಬಚ್ಚನ್ ಮತ್ತು ಸಂಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ಕೂಡ ಈ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
'ರಂಗ್ ಬರ್ಸೆ' ಹಾಡು ಇಂದಿಗೂ ನೆಚ್ಚಿನ ಹಾಡುಗಳ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ ಎನ್ನಬಹುದು. ಈ ಚಿತ್ರ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಮಾಲ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ರಂಗ್ ಬರ್ಸೆ ಸಾಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚೆಯಾಗಿ ಉಳಿಯಿತು. ಅಂದಹಾಗೆ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಯಶ್ ಚೋಪ್ರಾ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ..