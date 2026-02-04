English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
  • PavithraBandhana: ಪವಿತ್ರಾ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಮೆಗಾ ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌ ದೇವ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಾಗೆ ಜಾಬ್ ಸಿಗುತ್ತಾ?

PavithraBandhana: ಪವಿತ್ರಾ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಮೆಗಾ ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌ ದೇವ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಾಗೆ ಜಾಬ್ ಸಿಗುತ್ತಾ?

PavithraBandhana: ಪವಿತ್ರಾ ಬಂಧನ ಸೀರಿಯಲ್‌ ಕಲರ್ಸ್‌ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗ್ತಿದೆ..ವೀಕ್ಷರ ನೆಚ್ಚಿನ ಸೀರಿಯಲ್‌ನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮಗಾ ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಅದ್ಹೇನು ಅಂತಾ ತಿಳಿಯಲು ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಓದಿ..   

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Feb 4, 2026, 02:53 PM IST
  • ಪ್ರಸಾರವಾದ ಕೆಲದಿನದಲ್ಲೇ ವೀಕ್ಷಕರ ಮನಗೆದ್ದ ಪವಿತ್ರಾ ಬಂಧನ

    ಪವಿತ್ರಾ ಬಂಧನ ಮತ್ತೊಂದು ಟ್ವಸ್ಟ್..‌ಪವಿತ್ರಾಗೆ ಜಾಬ್‌ ಸಿಗುತ್ತಾ

Trending Photos

ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್‌! ಇಂಡಿಯಾ vs ಪಾಕ್‌ ಮ್ಯಾಚ್‌ಗಳು ಇನ್ನು ಕನಸು ಮಾತ್ರ..
camera icon8
Rashid Latif
ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್‌! ಇಂಡಿಯಾ vs ಪಾಕ್‌ ಮ್ಯಾಚ್‌ಗಳು ಇನ್ನು ಕನಸು ಮಾತ್ರ..
ಶನಿಯ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಗ್ರಹ ಸಂಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಜೊತೆಗೆ ಡಬಲ್ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್!
camera icon8
Saturn Transit Effects
ಶನಿಯ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಗ್ರಹ ಸಂಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಜೊತೆಗೆ ಡಬಲ್ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್!
32 ವರ್ಷಗಳ ದಾಂಪತ್ಯ.. ಕಷ್ಟದಲ್ಲೂ ಕೈ ಬಿಡದೆ ಜೊತೆಗೆ ನಿಂತ ಜೀವ! ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಒಡೆಯ ಸಿಜೆ ರಾಯ್ ಪತ್ನಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?
camera icon9
CJ Roy Movies produced by CJ Roy
32 ವರ್ಷಗಳ ದಾಂಪತ್ಯ.. ಕಷ್ಟದಲ್ಲೂ ಕೈ ಬಿಡದೆ ಜೊತೆಗೆ ನಿಂತ ಜೀವ! ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಒಡೆಯ ಸಿಜೆ ರಾಯ್ ಪತ್ನಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?
ಗೆದ್ದರೂ ಈ ನಿಯಮ ಮುರಿದರೆ ಪಂದ್ಯ ಸೋತಂತೆ! ಇನ್ಮುಂದೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಪೂರ್ತಿ ಉಲ್ಟಾ..
camera icon7
MCC
ಗೆದ್ದರೂ ಈ ನಿಯಮ ಮುರಿದರೆ ಪಂದ್ಯ ಸೋತಂತೆ! ಇನ್ಮುಂದೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಪೂರ್ತಿ ಉಲ್ಟಾ..
PavithraBandhana: ಪವಿತ್ರಾ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಮೆಗಾ ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌ ದೇವ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಾಗೆ ಜಾಬ್ ಸಿಗುತ್ತಾ?

PavithraBandhana:  ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಖ್ಯಾತಿಯ ಸೂರಜ್‌ ಸಿಂಗ್‌ ಅಭಿನಯದ ಪವಿತ್ರಾ ಬಂಧನಗೆ ಜನರು ಮೆಚ್ಚಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.. ಪವಿತ್ರ ಬಂಧನ ಎಂದರೆ ಪವಿತ್ರ ಸಂಬಂಧ ಅಥವಾ ಪವಿತ್ರಾ ಒಡನಾಡ ಎಂದರ್ಥ..ಈ ಸೀರಿಯಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೂರಜ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅಮೂಲ್ಯ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ..ಈ ಸೀರಿಯಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌ಗಳು ಬರಲಿದೆ.. ಈ ಸೀರಿಯಲ್‌ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರದವರೆಗೆ ಪ್ರಸಾರವಾಗಲಿದೆ.. 

Add Zee News as a Preferred Source

 ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ತಮಿಳು ನಟ ಧನುಷ್-ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್ ನಡುವೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ! ಧನುಷ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೀಗ್ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರು ಮೃಣಾಲ

ಪವಿತ್ರಾ ಬಂಧನ" ಎಂದರೆ "ಪವಿತ್ರ ಸಂಬಂಧ" ಅಥವಾ "ಪವಿತ್ರ ಒಡನಾಟ" ಎಂದರ್ಥ, ಮತ್ತು ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿರುವ ಒಂದು ಹೊಸ ಕನ್ನಡ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಾಗಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಾ ಮತ್ತು ದೇವ್ ಎಂಬ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರಗಳ ಸುತ್ತ ಕಥೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಹೆಸರಿನ "ಪವಿತ್ರ ಬಂಧನ್"ಎಂಬ ಹಳೆಯ ಧಾರಾವಾಹಿಯೂ ಇತ್ತು. ಕಲರ್ಸ್‌ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿರುವ  ಪವಿತ್ರಾ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಾ ಹಾಗೂ ದೇವ್‌ ಪಾತ್ರ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ..

ಕನ್ನಡ ಧಾರಾವಾಹಿ ಪವಿತ್ರ ಬಂಧನ ಸೀರಿಯಲ್‌ ಕಥೆಯೂ ಪವಿತ್ರಾ ಮತ್ತು ದೇವ್ ಅವರ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತು ಅವರ ಜೀವನದ ಕಥೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ, ಇವರ ಮೊದಲ ಭೇಟಿಯ ಕುರಿತು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪವಿತ್ರಾ ಈಗ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಹೊತ್ತು ದೇವ್‌ ಅವರ ಅಮ್ಮಸ್‌ ಕಾಫಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ..ಹಲವಾರು ಕನಸುಗಳನ್ನ ಹೊತ್ತು ಕನಸಿನ ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ..ಇನ್ನೇನು ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿ ತನ್ನ ಕನಸು ಈಡೇರಸಿಕೊಳ್ತೀನಿ ಅನೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ.. 

ಆದ್ರೀಗ ನಮೃತ ಬಿಗ್‌ ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ..ಯಾರೇಲ್ಲಾ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲಾ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ನಮೃತಾ ಶಾಕ್‌ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ..ಸದ್ಯ ಪವಿತ್ರಾಳ ಕನಸಿಗೆ ಫುಲ್‌ ಸ್ಟಾಪ್‌ ಬೀಳುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತಾ ಮುಂದೇ ಏನಾಗಲಿದೆ ದೇವ್‌ ಅವರು ಮಧ್ಯ ಪ್ರವೇಶಿಸ್ತಾರಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತಾ ವೀಕ್ಷಕರು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.. 
 ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: CJ Roy: ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಆಗಿದ್ದರು? ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರು?ಇಲ್ಲಿದೆ ಪಟ್ಟಿ…

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

PavithraBandhanaPavithraDevdath DeshmukhColorsKannadaAdeBeruHosaChiguru

Trending News