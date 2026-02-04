PavithraBandhana: ಪವಿತ್ರಾ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಮೆಗಾ ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌ ದೇವ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಾಗೆ ಜಾಬ್ ಸಿಗುತ್ತಾ?

PavithraBandhana: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ಸೂರಜ್ ಸಿಂಗ್ ಅಭಿನಯದ ಪವಿತ್ರಾ ಬಂಧನಗೆ ಜನರು ಮೆಚ್ಚಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.. ಪವಿತ್ರ ಬಂಧನ ಎಂದರೆ ಪವಿತ್ರ ಸಂಬಂಧ ಅಥವಾ ಪವಿತ್ರಾ ಒಡನಾಡ ಎಂದರ್ಥ..ಈ ಸೀರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೂರಜ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅಮೂಲ್ಯ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ..ಈ ಸೀರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ಗಳು ಬರಲಿದೆ.. ಈ ಸೀರಿಯಲ್ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರದವರೆಗೆ ಪ್ರಸಾರವಾಗಲಿದೆ..
ಪವಿತ್ರಾ ಬಂಧನ" ಎಂದರೆ "ಪವಿತ್ರ ಸಂಬಂಧ" ಅಥವಾ "ಪವಿತ್ರ ಒಡನಾಟ" ಎಂದರ್ಥ, ಮತ್ತು ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿರುವ ಒಂದು ಹೊಸ ಕನ್ನಡ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಾಗಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಾ ಮತ್ತು ದೇವ್ ಎಂಬ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರಗಳ ಸುತ್ತ ಕಥೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಹೆಸರಿನ "ಪವಿತ್ರ ಬಂಧನ್"ಎಂಬ ಹಳೆಯ ಧಾರಾವಾಹಿಯೂ ಇತ್ತು. ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿರುವ ಪವಿತ್ರಾ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಾ ಹಾಗೂ ದೇವ್ ಪಾತ್ರ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ..
ಕನ್ನಡ ಧಾರಾವಾಹಿ ಪವಿತ್ರ ಬಂಧನ ಸೀರಿಯಲ್ ಕಥೆಯೂ ಪವಿತ್ರಾ ಮತ್ತು ದೇವ್ ಅವರ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತು ಅವರ ಜೀವನದ ಕಥೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ, ಇವರ ಮೊದಲ ಭೇಟಿಯ ಕುರಿತು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪವಿತ್ರಾ ಈಗ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಹೊತ್ತು ದೇವ್ ಅವರ ಅಮ್ಮಸ್ ಕಾಫಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ..ಹಲವಾರು ಕನಸುಗಳನ್ನ ಹೊತ್ತು ಕನಸಿನ ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ..ಇನ್ನೇನು ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿ ತನ್ನ ಕನಸು ಈಡೇರಸಿಕೊಳ್ತೀನಿ ಅನೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ..
ಆದ್ರೀಗ ನಮೃತ ಬಿಗ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ..ಯಾರೇಲ್ಲಾ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲಾ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ನಮೃತಾ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ..ಸದ್ಯ ಪವಿತ್ರಾಳ ಕನಸಿಗೆ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಬೀಳುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತಾ ಮುಂದೇ ಏನಾಗಲಿದೆ ದೇವ್ ಅವರು ಮಧ್ಯ ಪ್ರವೇಶಿಸ್ತಾರಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತಾ ವೀಕ್ಷಕರು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ..
