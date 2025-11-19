ದೇಶ ನೋಡಲು ಬಂದ ವಿದೇಶಿ ಮಹಿಳೆಗೆ ಮಂಚಕ್ಕೆ ಕರೆದ ಯುವಕ! ನಡುರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ವಿಕೃತ ವರ್ತನೆಯ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌..

Viral Video: ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವಿದೇಶಿ ಯುವತಿ ಬೈಕ್ ಸವಾರನ ವಿಕೃತ ವರ್ತನೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಈ ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವುದು ಎಷ್ಟು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಪಖ್ಯಾತಿ ತರುತ್ತವೆ. ಈ ಘಟನೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಪ್ರಕೃತಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ನಮ್ಮ ನೆರೆಯ ದೇಶ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಶ್ರೀಲಂಕಾಕ್ಕೆ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಹುಡುಗಿಗೆ ಈ ವಿಚಿತ್ರ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಈ ವೀಡಿಯೊ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಯುವತಿಯರ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
ಭಾರತ ಅಥವಾ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಂತಹ ದೇಶಗಳಿಗೆ ವಿದೇಶಿಯರು ಬರುವುದು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ವಿಚಿತ್ರ ಘಟನೆಗಳು ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಪಖ್ಯಾತಿ ತರುತ್ತವೆ. ಏಕಾಂಗಿ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಅಂತಹ ಒಂದು ಶಾಕಿಂಗ್ ಅನುಭವವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರು. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನ ಏಕಾಂಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಮೋಲ್ಸ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ರಿಕ್ಷಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಆತಂಕಕಾರಿ ಅನುಭವವಾಯಿತು. ಈ ಘಟನೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ʼಆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಲ್ಲʼ.. ಕೊನೆಗೂ ಸತ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ
ಅರುಗಮ್ ಕೊಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪಾಸಿಕುಡ ಕರಾವಳಿ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನಿಂತಿದ್ದೆ. ನಂತರ ಸ್ಕೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಸ್ಥಳೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಮಾತನಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ನನ್ನ ಸೆಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಲು ಶುರು ಮಾಡಿದ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡದ ಕಾರಣ.. ತಕ್ಷಣ ತನ್ನ ಪ್ಯಾಂಟ್ ತೆಗೆದು ಅಶ್ಲೀಲ ಸನ್ನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಶುರು ಮಾಡಿದ. ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಭಯಭೀತವಾಗಿ ತಕ್ಷಣ ತನ್ನ ರಿಕ್ಷಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟಿದ್ದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ಈ ಇಡೀ ಘಟನೆಯನ್ನು ಚಾಲಕನ ಸೀಟಿನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಆಕೆಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ.
ಮೋಲ್ಸ್ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆಯ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇದು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಘಾಸಿ ಮಾಡುವ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವುದು ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿ, ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಸಂತೋಷದ ಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಅನುಭವಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಘಟನೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಸಹಿಷ್ಣುತೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಲು ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿಸುತ್ತವೆ.
ಈ ಒಂದು ಘಟನೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇಡೀ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ಭೇಟಿಯಾದ ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರು ನಾವು ಇದುವರೆಗೆ ಭೇಟಿಯಾದ ಅತ್ಯಂತ ದಯಾಳು ಮತ್ತು ಉದಾರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.. ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪೊಲೀಸರು ಆ ಯುವಕನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.