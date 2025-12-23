ಖ್ಯಾತಿ ಇದ್ದರೂ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ತುತ್ತು ಅನ್ನ.. ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿವಿಗಾಗಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುತ್ತಿರುವ ನಟ! ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ..

actor tylor chase: ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಅನೇಕ ನಟರು ಈಗ ಚಲನಚಿತ್ರ ಅವಕಾಶಗಳಿಲ್ಲದೆ ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಕೆಲವರು ಈಗ ಗುರುತಿಸಲಾಗದಂತಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಬಡ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ತಮಿಳು ಉದ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಹಾಲಿವುಡ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, ಕೆಲವು ನಟರು ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಒಬ್ಬ ನಟ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಮೇಲಿನ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ನಿಕೆಲೋಡಿಯನ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ಟೈಲರ್ ಚೇಸ್.
🇺🇸 FROM CHILD STAR TO HOMELESS IN CALIFORNIA - THE TYLER CHASE STORY
Tyler Chase, who played Martin on Nickelodeon’s Ned’s Declassified School Survival Guide, was recently spotted homeless in California.
In a viral street clip, he calmly explains he was on Nickelodeon and even… pic.twitter.com/ArPzugXqA0
— Mario Nawfal (@MarioNawfal) December 21, 2025
ನಿಕೆಲೋಡಿಯನ್ ಮಕ್ಕಳ ಹಾಸ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಟೈಲರ್ ಚೇಸ್ ಜನಪ್ರಿಯರಾದರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಾಲ ಕಲಾವಿದನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಟೈಲರ್ ಚೇಸ್ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಮೆಚ್ಚಿಸಿದರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಂತರ, ಅವರು ಅಪಾರ ಕ್ರೇಜ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಅವರ ಬೇಡಿಕೆಯೂ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಅದರ ನಂತರ ಅವರು ಕಣ್ಮರೆಯಾದರು. ಬಹಳ ಸಮಯದ ನಂತರ, ಅವರು ಹುಚ್ಚನಂತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ನಟ ಸದ್ಯ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹುಚ್ಚನಂತೆ ಅಲೆದಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಟನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಅನೇಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತಮ್ಮ ದುಃಖವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಿಧಿಯನ್ನು ಸಹ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು $1,200 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅವರ ತಾಯಿ ಹಣವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ..