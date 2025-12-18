ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯ ಮೇಲೆ ಮುಗಿಬಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು! ನೂರಾರು ಜನರ ಮಧ್ಯ ಸಿಕ್ಕು ಸುಣ್ಣವಾದ ನಿಧಿ

Nidhi Agerwal viral : ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಖಾಸಗಿ ಮಾಲ್ನಲ್ಲಿ ರೆಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಭಾಸ್ ನಟನೆಯ 'ದಿ ರಾಜಾ ಸಾಬ್' ಚಿತ್ರದ ಹಾಡಿನ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಇವೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ನಟಿ ನಿಧಿ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಕಾರಿನತ್ತ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ನಟಿಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿದರು..
ಹೌದು.. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ನಿಧಿ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ನಟನೆಯ ಹರಿ ಹರ ವೀರ ಮಲ್ಲು ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿ ರಾಜಾ ಸಾಬ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾಸ್ ಜೊತೆ ಜೋಡಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ಹಾಡು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ..
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಏಕತಾ ಪ್ರತಿಮೆಯ ವಿನ್ಯಾಸಕ, ಶಿಲ್ಪಿ ರಾಮ್ ಸುತಾರ್ ನಿಧನ
This toxic fan behavior is completely unacceptable.Mobbing heroines is harassment,not excitement.Harassing them,creating chaos,& ignoring their safety proves a total lack of manners & basic humanity.This behavior is shameful & must stop immediately😡#TheRajaSaab #NidhhiAgerwal pic.twitter.com/zRfnkPuAUR
— Akhil Warner (@Akhilwarner31) December 17, 2025
ಇದರ ಮಧ್ಯ ಚಿತ್ರದ ಎರಡನೇ ಹಾಡಿನ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಲುಲು ಮಾಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ನಟಿ ನಿಧಿ ಅಗರ್ವಾಲ್, ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಥಮನ್ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರತಂಡ ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಜನಸಮೂಹ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತಿತ್ತು. ಸಾಕಷ್ಟು ಭದ್ರತೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಕೆಲವೊತ್ತು ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತು.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸಿ ಹೊರಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನಿಧಿ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸುತ್ತುವರೆದರು.. ಕೆಲವು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅವರ ಮೇಲೆ ಮುಗಿಬಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ನಟಿ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾದರು. ಹೇಗೋ ಸಾಹಸ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೂ ನಿಧಿ ತಮ್ಮ ಕಾರನ್ನು ಹತ್ತಿ ಹೊರಟುಹೋದರು..