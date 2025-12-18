English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
  • ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯ ಮೇಲೆ ಮುಗಿಬಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು! ನೂರಾರು ಜನರ ಮಧ್ಯ ಸಿಕ್ಕು ಸುಣ್ಣವಾದ ನಿಧಿ

ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯ ಮೇಲೆ ಮುಗಿಬಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು! ನೂರಾರು ಜನರ ಮಧ್ಯ ಸಿಕ್ಕು ಸುಣ್ಣವಾದ ನಿಧಿ

Nidhi Agerwal : ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನ ಲುಲು ಮಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ 'ದಿ ರಾಜಾ ಸಾಬ್' ಹಾಡಿನ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಿಧಿ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸುತ್ತುವರೆದಿದ್ದಾರೆ... ಭದ್ರತಾ ವೈಫಲ್ಯದಿಂದಾಗಿ ನೂರಾರು ಜನರು ನಿಧಿಯನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದರು.. ಈ ಕುರಿತ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Dec 18, 2025, 04:32 PM IST
    • ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನ ಲುಲು ಮಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ 'ದಿ ರಾಜಾ ಸಾಬ್' ಹಾಡಿನ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭ
    • ಭದ್ರತಾ ವೈಫಲ್ಯದಿಂದಾಗಿ ನೂರಾರು ಜನರು ನಿಧಿಯನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದರು..
    • ಈ ಕುರಿತ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ..

Trending Photos

ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ವರ್ಷಾರಂಭ.. 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್‌ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೃಪೆ.. ಹೆಗಲೇರಲಿದೆ ಅದೃಷ್ಟ
camera icon6
Gajakesari Yoga
ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ವರ್ಷಾರಂಭ.. 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್‌ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೃಪೆ.. ಹೆಗಲೇರಲಿದೆ ಅದೃಷ್ಟ
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತೇ?
camera icon5
India's first petrol pump
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತೇ?
ಗಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಈ 5 ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನವೇ ಬದಲು! ರಾಜವೈಭೋಗ.. ಹಣದ ಮಳೆ!
camera icon6
Gajalakshmi Rajyog
ಗಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಈ 5 ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನವೇ ಬದಲು! ರಾಜವೈಭೋಗ.. ಹಣದ ಮಳೆ!
ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತರ ಮನೆ ಸೊಸೆಯಾಗಿ ಸೇರಿಸೋದೇ ಅಮ್ಮನ ಗುರಿ..! ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅಮ್ಮಂದಿರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುವ ಸ್ಟೋರಿ ಬರ್ತಿದೆ..!
camera icon6
Gouri kalyana colors kannada
ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತರ ಮನೆ ಸೊಸೆಯಾಗಿ ಸೇರಿಸೋದೇ ಅಮ್ಮನ ಗುರಿ..! ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅಮ್ಮಂದಿರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುವ ಸ್ಟೋರಿ ಬರ್ತಿದೆ..!
ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯ ಮೇಲೆ ಮುಗಿಬಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು! ನೂರಾರು ಜನರ ಮಧ್ಯ ಸಿಕ್ಕು ಸುಣ್ಣವಾದ ನಿಧಿ

Nidhi Agerwal viral : ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನ ಖಾಸಗಿ ಮಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ ರೆಬಲ್‌ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಭಾಸ್‌ ನಟನೆಯ 'ದಿ ರಾಜಾ ಸಾಬ್' ಚಿತ್ರದ ಹಾಡಿನ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಇವೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಟಿ ನಿಧಿ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಕಾರಿನತ್ತ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ನಟಿಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿದರು..

Add Zee News as a Preferred Source

ಹೌದು.. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ನಿಧಿ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಪವನ್‌ ಕಲ್ಯಾಣ್‌ ನಟನೆಯ ಹರಿ ಹರ ವೀರ ಮಲ್ಲು ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿ ರಾಜಾ ಸಾಬ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾಸ್ ಜೊತೆ ಜೋಡಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ಹಾಡು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ..

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಏಕತಾ ಪ್ರತಿಮೆಯ ವಿನ್ಯಾಸಕ, ಶಿಲ್ಪಿ ರಾಮ್ ಸುತಾರ್ ನಿಧನ   

ಇದರ ಮಧ್ಯ ಚಿತ್ರದ ಎರಡನೇ ಹಾಡಿನ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನ ಲುಲು ಮಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ನಟಿ ನಿಧಿ ಅಗರ್ವಾಲ್, ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಥಮನ್ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರತಂಡ ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಜನಸಮೂಹ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತಿತ್ತು. ಸಾಕಷ್ಟು ಭದ್ರತೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಕೆಲವೊತ್ತು ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತು.

ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸಿ ಹೊರಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನಿಧಿ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸುತ್ತುವರೆದರು.. ಕೆಲವು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅವರ ಮೇಲೆ ಮುಗಿಬಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ನಟಿ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾದರು. ಹೇಗೋ ಸಾಹಸ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೂ ನಿಧಿ ತಮ್ಮ ಕಾರನ್ನು ಹತ್ತಿ ಹೊರಟುಹೋದರು..

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Nidhi AgerwalPrabhasSS ThamanThaman SNidhi Agerwal viral

Trending News